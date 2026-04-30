Börse Aktuell: Starke Europa-Rally, Markt News zu DAX, Yen und Rohstoffen

Das Wichtigste in Kürze Europa-Börsen im Aufwind

Yen-Bewegung im Fokus

Rohstoffe und Unternehmen liefern Impulse

Die Börse aktuell zeigt sich in Europa deutlich fester. Angeführt wird die Rally von London, während auch der DAX und weitere Leitindizes klare Gewinne verbuchen. Parallel liefern Unternehmenszahlen und Entwicklungen am Devisen- und Rohstoffmarkt wichtige Markt News für Anleger. 📊 Europa-Börsen: DAX und Co. mit klaren Gewinnen Europäische Indizes verzeichnen dynamische Aufschläge. Besonders stark zeigt sich London (UK100: +1,8%), nachdem die Bank of England die Zinsen unverändert ließ. Auch der DAX gewinnt deutlich (+1,4%), begleitet vom niederländischen AEX (+1,3%) und dem Schweizer SMI (+1,1%). Paris (+0,55%) und Mailand (+0,85%) entwickeln sich stabil und bleiben im positiven Bereich. 🏢 Markt News: Unternehmensbewegungen im Fokus Glencore Rekordergebnisse im Handelsgeschäft treiben die Aktie (+1%). Die hohe Volatilität bei Rohstoffen - ausgelöst durch geopolitische Spannungen - sorgt für außergewöhnlich starke Erträge. Die Jahresprognose wurde angehoben. BNP Paribas Die Aktie verliert rund 3,3%, da hohe Rückstellungen für Kreditausfälle die positiven Ergebnisse überlagern. Der Gewinn stieg dennoch um 9% auf 3,22 Mrd. Euro. Rolls-Royce Starke Nachfrage im Luftfahrtsektor sorgt für ein Kursplus von 7,7%. Die Prognose bleibt stabil, während Aktienrückkäufe zusätzlich stützen. Unilever Organisches Wachstum von 3,8% übertrifft Erwartungen. Die Aktie legt um 1,3% zu. Strategische Partnerschaften und Effizienzmaßnahmen bleiben im Fokus. Stellantis Die Aktie verliert etwa 3,7% aufgrund einer verzögerten Margenerholung. Belastend wirken zusätzliche Kosten in Nordamerika. Caterpillar Nachbörslich steigt die Aktie um rund 5%. Treiber sind starke Bauumsätze sowie steigende Nachfrage aus dem KI-Infrastruktur-Sektor. 💱 Devisenmarkt: Yen dominiert das Geschehen Eine der wichtigsten Markt News kommt vom Devisenmarkt. Der japanische Yen gewinnt stark (USDJPY: -2,2%; EURJPY: -2%), unterstützt durch mögliche Interventionen aus Tokio. Gleichzeitig zeigt sich Risikobereitschaft: AUDUSD: +0,5%

NZDUSD: +0,65%

EURUSD: +0,2% auf 1,17 🛢️ Rohstoffe: Öl korrigiert, Edelmetalle steigen Nach einer starken Rally kommt es bei Öl zu Gewinnmitnahmen: Brent: -1,85% auf 109,90 USD

WTI: -2,6% auf 105,70 USD Edelmetalle zeigen dagegen eine deutliche Gegenbewegung: Gold: +2%

Silber: +3,3% 🌍 Markt News: Wirtschaft und Zentralbanken Japan und mögliche Intervention Japans Finanzministerium signalisiert Bereitschaft zum Eingreifen. Der starke Rückgang von USDJPY zeigt die Sensibilität des Marktes gegenüber politischen Aussagen. Eurozone: Wachstum schwächer Das Wachstum lag im Quartalsvergleich bei nur 0,1% und blieb unter den Erwartungen. Die Inflation: VPI: 3%

Kern-VPI: 2,2% Die Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 6,2%. EZB Die EZB belässt die Zinsen unverändert bei 2%. Der Fokus liegt auf Unsicherheiten durch Energiepreise. Ein klar restriktiver Kurs wurde nicht signalisiert. Bank of England Die BoE hält den Leitzins bei 3,75%. Die Abstimmung zeigt jedoch zunehmend restriktive Tendenzen innerhalb der Notenbank. 📌 Fazit: Börse aktuell von Makro und Unternehmenszahlen getrieben Die Börse aktuell wird von einer Kombination aus stabiler Geldpolitik, starken Unternehmenszahlen und geopolitischen Entwicklungen geprägt. Besonders der DAX, der Devisenmarkt sowie Rohstoffe liefern derzeit entscheidende Markt News für Investoren. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.