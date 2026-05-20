Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nvidia im Fokus

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Nasdaq 100 führt die Gewinne an
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Nvidia-Zahlen stehen heute klar im Fokus
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Steigende US-Renditen bleiben Risikofaktor
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Nasdaq 100 führt die Gewinne an
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Nvidia-Zahlen stehen heute klar im Fokus
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Steigende US-Renditen bleiben Risikofaktor
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nvidia-Fieber hält Wall Street in Atem 🚀
Die Themen Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 dominieren heute erneut das Marktgeschehen. Die US-Börsen starten freundlich in den Handel und folgen damit den positiven Vorgaben aus Europa. Besonders der Technologiesektor steht im Fokus, denn am Abend veröffentlicht Nvidia seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen – eines der wichtigsten Events für die gesamte KI- und Halbleiterbranche.
Während sinkende Energiepreise kurzfristig für Entlastung sorgen, bleibt der Anstieg der US-Anleiherenditen ein potenzielles Risiko für die Aktienmärkte. Anleger beobachten daher sehr genau, ob die aktuelle Rally im Nasdaq 100 weiter Bestand haben kann.
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡
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Nasdaq 100 führt die Gewinne an
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Nvidia-Zahlen stehen heute klar im Fokus
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Steigende US-Renditen bleiben Risikofaktor
US-Börsen starten freundlich in den Handel 📈
Die großen US-Indizes präsentieren sich zum Handelsstart deutlich fester:
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S&P 500 +0,7%
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Nasdaq 100 +1,3%
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Dow Jones leicht im Plus
Unterstützung kommt vor allem von fallenden Energiepreisen. Öl verlor zuletzt rund 4%, wodurch sich der Druck auf die Anleiherenditen kurzfristig etwas entspannte.
Trotzdem bleibt die Situation angespannt:
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg zuletzt über:
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4,68%
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höchster Stand seit Januar 2025
Seit Februar entspricht das einem Renditeanstieg von mehr als:
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70 Basispunkten
Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der Druck auf Wachstums- und Technologieaktien deutlich zunehmen.
Nvidia bleibt der wichtigste Taktgeber 💻
Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute fast ausschließlich auf Nvidia.
Die Quartalszahlen nach US-Börsenschluss gelten als:
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Gradmesser für den KI-Boom
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Schlüsselereignis für Halbleiterwerte
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wichtigster Impulsgeber für den Nasdaq 100
Besonders spannend wird:
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die Nachfrage nach neuen Rubin-Chips
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Entwicklungen rund um Vera CPU
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Fortschritte bei DGX Spark-Systemen
Da Nvidia inzwischen stark von:
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Microsoft
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Amazon
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Alphabet
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Meta
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TSMC
abhängt, achten Investoren besonders auf die Details der Unternehmensprognose.
Nasdaq 100 bleibt technisch stark 📊
Technisch bleibt der Nasdaq 100 weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend.
Der Index bewegt sich aktuell:
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innerhalb eines steilen Aufwärtskanals
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deutlich oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte
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nahe neuer Rekordstände
Wichtige Marke:
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28.000 Punkte
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entspricht dem 23,6% Fibonacci-Level
Trotz der starken Dynamik warnen Analysten inzwischen vor einer kurzfristigen Überhitzung des Marktes.
Micron und AMD profitieren vom KI-Boom 🤖
Besonders stark entwickeln sich heute erneut:
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Micron
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AMD
Micron profitiert von:
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möglichen Produktionsproblemen bei Samsung
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steigender Nachfrage nach HBM-Speichern
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neuen SSD- und DDR5-Produkten für KI-Rechenzentren
AMD wird zusätzlich von:
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positiven Analystenkommentaren
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angehobenen Kurszielen
unterstützt.
Der KI-Boom greift dabei zunehmend auf:
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Speicherchips
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Server-Prozessoren
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klassische CPU-Märkte
über.
Makro- und geopolitische Lage bleibt angespannt 🌍
Größere makroökonomische Daten fehlen heute zwar, doch die Märkte bleiben vorsichtig.
Die wichtigsten Risikofaktoren:
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steigende Renditen
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Inflationssorgen
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geopolitische Spannungen rund um Iran
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hohe Bewertungen im Technologiesektor
Bereits morgen könnten die neuen PMI-Daten wieder stärkere Bewegungen auslösen.
Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠
Die Entwicklung rund um Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zeigt aktuell ein Marktumfeld zwischen Euphorie und Vorsicht. Während der KI-Boom weiterhin massive Kapitalzuflüsse in Technologie- und Halbleiterwerte bringt, steigen gleichzeitig die Risiken durch hohe Bewertungen und steigende Anleiherenditen.
Die Nvidia-Zahlen am Abend könnten dabei zum entscheidenden Impuls für die nächsten Wochen werden. Vor allem der Nasdaq 100 bleibt stark abhängig von der Entwicklung rund um künstliche Intelligenz und Datencenter-Investitionen.
Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben. Langfristig bleibt die KI-Revolution jedoch der dominante Wachstumstreiber an den globalen Aktienmärkten.
Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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