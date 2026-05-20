Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nvidia im Fokus

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nvidia-Fieber hält Wall Street in Atem 🚀

Die Themen Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 dominieren heute erneut das Marktgeschehen. Die US-Börsen starten freundlich in den Handel und folgen damit den positiven Vorgaben aus Europa. Besonders der Technologiesektor steht im Fokus, denn am Abend veröffentlicht Nvidia seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen – eines der wichtigsten Events für die gesamte KI- und Halbleiterbranche.

Während sinkende Energiepreise kurzfristig für Entlastung sorgen, bleibt der Anstieg der US-Anleiherenditen ein potenzielles Risiko für die Aktienmärkte. Anleger beobachten daher sehr genau, ob die aktuelle Rally im Nasdaq 100 weiter Bestand haben kann.

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡

Nasdaq 100 führt die Gewinne an

Nvidia -Zahlen stehen heute klar im Fokus

Steigende US-Renditen bleiben Risikofaktor

US-Börsen starten freundlich in den Handel 📈

Die großen US-Indizes präsentieren sich zum Handelsstart deutlich fester:

S&P 500 +0,7%

Nasdaq 100 +1,3%

Dow Jones leicht im Plus

Unterstützung kommt vor allem von fallenden Energiepreisen. Öl verlor zuletzt rund 4%, wodurch sich der Druck auf die Anleiherenditen kurzfristig etwas entspannte.

Trotzdem bleibt die Situation angespannt:

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg zuletzt über:

4,68%

höchster Stand seit Januar 2025

Seit Februar entspricht das einem Renditeanstieg von mehr als:

70 Basispunkten

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der Druck auf Wachstums- und Technologieaktien deutlich zunehmen.

Nvidia bleibt der wichtigste Taktgeber 💻

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute fast ausschließlich auf Nvidia.

Die Quartalszahlen nach US-Börsenschluss gelten als:

Gradmesser für den KI-Boom

Schlüsselereignis für Halbleiterwerte

wichtigster Impulsgeber für den Nasdaq 100

Besonders spannend wird:

die Nachfrage nach neuen Rubin-Chips

Entwicklungen rund um Vera CPU

Fortschritte bei DGX Spark-Systemen

Da Nvidia inzwischen stark von:

Microsoft

Amazon

Alphabet

Meta

TSMC

abhängt, achten Investoren besonders auf die Details der Unternehmensprognose.

Nasdaq 100 bleibt technisch stark 📊

Technisch bleibt der Nasdaq 100 weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend.

Der Index bewegt sich aktuell:

innerhalb eines steilen Aufwärtskanals

deutlich oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte

nahe neuer Rekordstände

Wichtige Marke:

28.000 Punkte

entspricht dem 23,6% Fibonacci-Level

Trotz der starken Dynamik warnen Analysten inzwischen vor einer kurzfristigen Überhitzung des Marktes.

Micron und AMD profitieren vom KI-Boom 🤖

Besonders stark entwickeln sich heute erneut:

Micron

AMD

Micron profitiert von:

möglichen Produktionsproblemen bei Samsung

steigender Nachfrage nach HBM-Speichern

neuen SSD- und DDR5-Produkten für KI-Rechenzentren

AMD wird zusätzlich von:

positiven Analystenkommentaren

angehobenen Kurszielen

unterstützt.

Der KI-Boom greift dabei zunehmend auf:

Speicherchips

Server-Prozessoren

klassische CPU-Märkte

über.

Makro- und geopolitische Lage bleibt angespannt 🌍

Größere makroökonomische Daten fehlen heute zwar, doch die Märkte bleiben vorsichtig.

Die wichtigsten Risikofaktoren:

steigende Renditen

Inflationssorgen

geopolitische Spannungen rund um Iran

hohe Bewertungen im Technologiesektor

Bereits morgen könnten die neuen PMI-Daten wieder stärkere Bewegungen auslösen.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Die Entwicklung rund um Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zeigt aktuell ein Marktumfeld zwischen Euphorie und Vorsicht. Während der KI-Boom weiterhin massive Kapitalzuflüsse in Technologie- und Halbleiterwerte bringt, steigen gleichzeitig die Risiken durch hohe Bewertungen und steigende Anleiherenditen.

Die Nvidia-Zahlen am Abend könnten dabei zum entscheidenden Impuls für die nächsten Wochen werden. Vor allem der Nasdaq 100 bleibt stark abhängig von der Entwicklung rund um künstliche Intelligenz und Datencenter-Investitionen.

Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben. Langfristig bleibt die KI-Revolution jedoch der dominante Wachstumstreiber an den globalen Aktienmärkten.