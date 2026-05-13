Börse Aktuell: Nvidia, Siemens und Ölpreise im Fokus | Markt News

Die Börse Aktuell wird weiterhin von geopolitischen Entwicklungen bestimmt. Rohölpreise zeigen sich vor dem bevorstehenden US-China-Gipfel stabil. Brent-Öl notiert nach den starken Kursanstiegen zu Wochenbeginn weiterhin auf hohem Niveau bei rund 107 US-Dollar je Barrel.

Im Fokus der Markt News steht insbesondere der zweitägige China-Besuch von US-Präsident Donald Trump, der morgen beginnt. Marktteilnehmer beobachten aufmerksam mögliche Gespräche über Iran, den Persischen Golf sowie potenzielle Handels- und Technologieabkommen zwischen den USA und China.

Markt News: US-Indizes erholen sich trotz höherer Inflation

Die wichtigsten US-Indizes zeigen sich im heutigen Handel wieder fester. Nachdem höhere US-Inflationsdaten zunächst belasteten, setzen Anleger erneut auf sogenannte "Buy the Dip"-Strategien.

Der S&P 500 steigt aktuell um 0,3 %, während der Nasdaq sogar um 0,8 % zulegt. Eine ähnliche Erholung war auch an den asiatischen Märkten, insbesondere in Südkorea, zu beobachten.

Im Technologiesektor rückt Nvidia erneut in den Mittelpunkt der Börse Aktuell. Die Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel bis zu 2,5 %. Hintergrund sind Berichte, wonach Nvidia-CEO Jensen Huang Donald Trump nach China begleiten könnte. Anleger spekulieren auf neue Chip- und KI-Abkommen.

Europa: Schwächere Konjunkturdaten belasten die Stimmung

Aktuelle Markt News aus Europa zeigen ein gemischtes Bild.

In Frankreich lag die Inflation im April wie erwartet bei 2,2 % im Jahresvergleich, während der harmonisierte Verbraucherpreisindex bei 2,5 % im Jahresvergleich notierte. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote jedoch auf 8,1 % und signalisiert eine Abschwächung des Arbeitsmarktes.

Auch die Eurozone sendet schwächere Konjunktursignale. Das BIP-Wachstum lag im ersten Quartal bei 0,8 % im Jahresvergleich. Besonders negativ überraschte die Industrieproduktion, die um 2,1 % zurückging und damit die anhaltende Schwäche des europäischen Industriesektors unterstreicht.

Devisen und Rohstoffe im Fokus der Börse Aktuell

Am Devisenmarkt verliert GBPUSD knapp 0,2 % und testet den Bereich um 1,35. Belastet wird das britische Pfund weiterhin von politischer Unsicherheit im Vereinigten Königreich.

Bei den Rohstoffen bleibt Gold oberhalb von 4.700 US-Dollar stabil. Silber setzt seinen Aufwärtstrend fort, während Kupfer die Marke von 14.000 US-Dollar überschritten hat.

Unternehmens-News: Siemens und Deutsche Telekom überzeugen

Zu den wichtigsten Markt News des Tages zählen starke Unternehmenszahlen aus Deutschland.

Die Deutsche Telekom startete erfolgreich ins neue Jahr. Der Konzern steigerte den bereinigten Nettogewinn um 6,5 % und bestätigte stabile Cashflows. Aufgrund der robusten Geschäftsentwicklung hob das Management zudem die Prognose für operativen Gewinn und freien Cashflow für 2026 an.

Auch Allianz präsentierte solide Ergebnisse. Der Versicherer erzielte einen Umsatz von 53 Milliarden Euro. Die Vermögensverwalter PIMCO und AllianzGI verzeichneten zusätzlich Mittelzuflüsse von insgesamt 21 Milliarden Euro.

Siemens meldete gemischte Quartalszahlen. Umsatz und Nettogewinn lagen leicht unter den Erwartungen. Besonders positiv entwickelten sich jedoch die Auftragseingänge, die mit 24,1 Milliarden Euro deutlich über den Prognosen lagen. Zudem bestätigte Siemens den Wachstumsausblick und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro an.

Die Volatilität ist heute in allen wichtigen Wirtschaftssektoren zu beobachten. Insbesondere im Technologiesektor ist eine erneute starke Erholung zu verzeichnen. Quelle: XTB

Die Branchenentwicklung zeigt deutliche Kursgewinne bei ASML und Infineon, während Aktien aus dem Konsumgütersektor hinter der Entwicklung zurückbleiben. Quelle: XTB

Among the most closely watched companies today are Siemens and Deutsche Telekom, both gaining on strong earnings. Meanwhile, Rheinmetall is extending its recent decline. Source: XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!