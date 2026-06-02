BÖRSE HEUTE: DAX im Plus, Infineon explodiert und KI-Aktien treiben die Märkte (02.06.2026)

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX im Plus – KI-Boom, Inflationsdaten und Nahost sorgen für Bewegung 🚀

Die Börse Heute präsentiert sich freundlich, obwohl Anleger weiterhin mit widersprüchlichen Signalen aus dem Nahen Osten und neuen Inflationsdaten konfrontiert werden. Während die Wall Street zunächst schwächer startete, konnten die US-Indizes im Handelsverlauf zulegen. Besonders der Technologiesektor steht erneut im Fokus. Gleichzeitig sorgen starke Konjunkturdaten aus den USA und die anhaltende KI-Euphorie für Unterstützung an den Aktienmärkten. Die Börse Aktuell wird dabei von geopolitischen Entwicklungen, Inflationstrends und spektakulären Unternehmensmeldungen geprägt.

Key Takeaways 📌

US-Arbeitsmarkt bleibt überraschend stark

KI-Aktien und Tech-Werte treiben die Märkte

Ölpreis steigt wieder über 96 US-Dollar

Börse Aktuell: KI-Boom stützt die Märkte trotz geopolitischer Unsicherheit 🤖

Die Wall Street zeigte sich zunächst zurückhaltend, bevor sich die Stimmung am Abend verbesserte. Grund dafür bleibt das Nachrichtenchaos rund um mögliche Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Während iranische Medien von einem Abbruch der Gespräche berichteten, betonte US-Präsident Donald Trump, dass die Verhandlungen weiterhin fortgesetzt werden.

Für Aufsehen sorgten vor allem die Technologiewerte:

Marvell Technology +30%

Hewlett Packard Enterprise (HPE) +21%

Alphabet (Google) -2,4%

Gold +0,3% auf über 4.500 US-Dollar

Brent Öl +1% auf über 96 US-Dollar

Besonders Marvell profitierte von Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der dem Unternehmen langfristig sogar eine Billionen-Dollar-Bewertung zutraut. Zudem reichte KI-Entwickler Anthropic vertraulich Unterlagen für einen Börsengang ein und sorgt damit für neue Fantasie im KI-Sektor.

Tops & Flops im DAX 40 heute

Auch der deutsche Aktienmarkt konnte von der positiven Stimmung profitieren. Der DAX legte um rund 0,5% zu und schloss im Plus.

Top-Performer im DAX 40

Infineon +9,66%

Fresenius +2,93%

Continental +2,74%

Flop-Performer im DAX 40

SAP -3,61%

Bayer -3,05%

Deutsche Börse -2,30%

Vor allem Infineon profitierte von der starken Entwicklung im Halbleitersektor. Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Chips bleibt einer der wichtigsten Kurstreiber an den globalen Aktienmärkten.

Kurse vom 02.06.2026, Stand: 17:30

Infineon Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Makrodaten, Rohstoffe und Kryptowährungen im Fokus 📊

Die wichtigsten Wirtschaftsdaten kamen heute aus den USA. Der JOLTS-Bericht überraschte deutlich positiv:

7,618 Millionen offene Stellen

Erwartet wurden lediglich 6,860 Millionen

Dies unterstreicht die Stärke des US-Arbeitsmarktes und könnte die US-Notenbank dazu bewegen, ihre restriktive Geldpolitik länger beizubehalten.

In Europa stieg die Inflation im Mai auf 3,2% nach zuvor 3,0%. Besonders die Energiepreise bleiben mit einem Plus von 10,9% der größte Inflationstreiber. Am Kryptomarkt überwog dagegen die Unsicherheit:

Bitcoin -6% auf unter 68.000 US-Dollar

Ethereum -3% auf rund 1.900 US-Dollar

Sonstiges: Ölmarkt bleibt extrem nervös

Der Ölmarkt reagiert weiterhin sensibel auf jede neue Meldung aus dem Nahen Osten. Trotz Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung bleibt die Unsicherheit hoch. Selbst bei einer kurzfristigen Entspannung sehen viele Marktteilnehmer weiterhin strukturelle Risiken für die globale Energieversorgung.

Die starke Volatilität bei Öl und Rohstoffen dürfte daher auch in den kommenden Tagen ein entscheidender Faktor für die Börse Aktuell bleiben.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute zeigt einmal mehr, wie stark die Märkte aktuell von zwei Themen dominiert werden: künstliche Intelligenz und Geopolitik. Während der KI-Sektor mit Unternehmen wie Marvell, Nvidia und HPE neue Wachstumsfantasien entfacht, sorgen die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin für Unsicherheit bei Rohstoffen und Inflation.

Die starken US-Arbeitsmarktdaten sprechen für eine robuste Wirtschaft, könnten aber gleichzeitig Zinssenkungsfantasien bremsen. Kurzfristig bleibt die Lage volatil, langfristig stehen jedoch vor allem Technologie- und KI-Werte weiterhin im Fokus der Anleger.

SO SEHEN SIEGER AUS!