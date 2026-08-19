Marktbericht Börse: Yield-Rallye belastet Tech-Sektor | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Anleiherenditen setzen Tech-Branche unter Druck

Rohöl profitiert von Nahost-Spannungen

Gegensätze im Einzelhandel und Tech-Börsenstarts

Börse Aktuell: Die internationalen Finanzmärkte zeigen sich zu Handelsbeginn uneinheitlich. Während die US- und europäischen Index-Futures knapp behauptet tendieren, verzeichnen die asiatischen Märkte – darunter der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi – nach dem dritten Verlusttag in Folge an der Wall Street deutliche Abgaben. Marktbericht Börse: Steigende Renditen setzen Kurse unter Druck Haupttreiber der aktuellen Marktstimmung ist der globale Abverkauf am Anleihemarkt. Dieser hat die Renditen langlaufender Staatsanleihen in den USA und Europa (einschließlich deutscher und französischer Papiere) auf Mehrjahreshöchststände getrieben. Anleger prüfen derzeit, ob die höheren Fremdkapitalkosten die Wirtschaft belasten könnten. Mit Spannung wird die heutige Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FOMC-Sitzung (20:00 Uhr) erwartet, um Signale für die nächsten Schritte der US-Notenbank Federal Reserve zu erhalten. Auf den Rohstoffmärkten legt der Ölpreis den vierten Tag in Folge zu. Brent-Futures handeln oberhalb von 91 USD pro Barrel (WTI plus 0,30 %), getrieben von Befürchtungen möglicher Transportstörungen in der Straße von Hormus nach dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Quelle: XTB Investment Plattform Der US-Dollar zeigt sich unterdessen schwächer und notiert nahe seinen Mehrmonate-Tiefs (USD-Index: -0,08 %). Dies fällt mit einer vorübergehenden Pause beim Renditeanstieg vor den Fed-Protokollen zusammen. Während der japanische Yen Stärke zeigt, gerät der Austral-Dollar unter Abgabedruck. Quelle: XTB Branchen & Aktien: Börse Aktuell im Überblick Technologie & Telekommunikation: Die schwächste Performance der Woche. Der US-Sektor verlor über 2 %, während der VanEck Semiconductor ETF am Dienstag im Zuge der steigenden Zinsen um 4,1 % einbrach. Halbleiterwerte wie Teradyne, Marvell und Micron verzeichneten Verluste zwischen 7 und 9 %.

Die schwächste Performance der Woche. Der US-Sektor verlor über 2 %, während der VanEck Semiconductor ETF am Dienstag im Zuge der steigenden Zinsen um 4,1 % einbrach. Halbleiterwerte wie Teradyne, Marvell und Micron verzeichneten Verluste zwischen 7 und 9 %. Energie: Stärkster Sektor in den USA. Raffinerieunternehmen markieren neue Höchststände, angetrieben von Rekordmargen und den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Stärkster Sektor in den USA. Raffinerieunternehmen markieren neue Höchststände, angetrieben von Rekordmargen und den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Retail & Konsum: Target-Aktien (+55 % im Jahresverlauf) stehen vor der heutigen Eröffnung mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Anleger prüfen die Wirksamkeit des Restrukturierungsplans von CEO Michael Fiddelke. Zudem berichten heute Lowe’s und Estée Lauder.

Target-Aktien (+55 % im Jahresverlauf) stehen vor der heutigen Eröffnung mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Anleger prüfen die Wirksamkeit des Restrukturierungsplans von CEO Michael Fiddelke. Zudem berichten heute Lowe’s und Estée Lauder. Unitree Robotics: Spektakuläres Börsendebüt in Shanghai mit einem Kursplus von zeitweise rund 630 %.

Spektakuläres Börsendebüt in Shanghai mit einem Kursplus von zeitweise rund 630 %. Samsung Electronics: kündigte eine 158-Millionen-Dollar-Investition in eine neue Kühlungs-Produktionslinie in Gwangju an, verlor im Zuge des asiatischen Tech-Abverkaufs dennoch über 7 %. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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