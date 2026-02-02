Börse Aktuell: Marktbericht Börse – Rohstoffe, Aktien & Kryptowährungen unter Druck

Das Wichtigste in Kürze Rohstoffmärkte unter massivem Verkaufsdruck

Aktien- und Kryptomärkte folgen der Schwäche

Asien-Pazifik-Börsen klar im Minus, Fokus auf Geldpolitik

Die Börse aktuell startet mit kräftigen Abverkäufen in die neue Handelswoche. Besonders die Rohstoffmärkte stehen unter starkem Druck und prägen den negativen Ton an den internationalen Finanzmärkten. Im Fokus der Anleger stehen erneut die Edelmetalle. Silber verzeichnet aktuell ein Minus von 11,3 %, während Gold um 7,5 % nachgibt. Auch die Energiepreise zeigen eine deutliche Schwäche: Erdgas (NATGAS) fällt um 17,1 %, WTI-Rohöl verliert 6,37 %. Belastend wirkt, dass OPEC+ die Fördermengen für März unverändert ließ und keine Perspektive für die Zeit nach dem ersten Quartal lieferte. Zusätzlich blieb eine größere militärische Eskalation im Iran aus, die von Teilen des Marktes erwartet worden war. Die starken Rückgänge bei den Rohstoffen ziehen auch Aktien und Kryptowährungen nach unten. Bitcoin fiel auf rund 75.200 US-Dollar und liegt damit unter dem durchschnittlichen Einstiegspreis von Strategy. Dies erhöht den Verkaufsdruck auf Unternehmen aus dem Kryptosektor. Die Aktie von Strategy notiert vor Börseneröffnung bereits 9 % im Minus. Asien-Pazifik-Märkte unter Verkaufsdruck Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum starteten überwiegend schwach. Der Nikkei 225 in Japan verliert 0,48 %, der Hang Seng in Hongkong bricht um 2,4 % ein, der Shanghai Composite gibt 1,3 % nach. In Australien fällt der S&P/ASX 200 um 1 %. Anleger blicken dort gespannt auf die anstehende Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia, bei der am Dienstagmorgen eine Zinserhöhung erwartet wird. YouTube Börsen Wissen für Alle In Indien sorgte eine angekündigte Steuererhöhung auf Derivatetransaktionen für deutliche Kursverluste. In Südkorea kam es zu starken Schwankungen, nachdem der Handel an der KOSPI-Börse für fünf Minuten ausgesetzt wurde, als Futures um 5 % einbrachen. Zusätzliche Belastungsfaktoren für die Region sind der teilweise Shutdown der US-Regierung, schwächer als erwartete chinesische PMI-Daten sowie die Folgen des Einbruchs bei Edelmetallen. Negativ wirkte zudem die Schwäche im Technologiesektor, nachdem bekannt wurde, dass Nvidia seine geplante 100-Milliarden-Pfund-Investition in OpenAI vorerst auf Eis gelegt hat. Konjunktur- und Devisenmarkt im Überblick In Australien stieg der Industrie-PMI im Januar auf ein Fünfmonatshoch. Der Inflationsindex des Melbourne Institute legte um 0,2 % im Monatsvergleich zu (zuvor 1,0 %) und liegt bei 3,6 % im Jahresvergleich, was die Zinsspekulationen weiter anheizt. Am Devisenmarkt zählen aktuell der US-Dollar und der japanische Yen zu den stärksten Währungen. Deutliche Verluste zeigen hingegen der australische Dollar und der kanadische Dollar, belastet durch die schwachen Rohstoffpreise. Auffällig: Der Yen hatte zunächst nachgegeben, nachdem Premierminister Takaichi am Wochenende die Vorteile einer schwachen Währung für Exporteure betont hatte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.