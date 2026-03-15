📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 12 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX zeigt aktuell weiterhin ein volatiles Marktumfeld. Der deutsche Leitindex notiert unter wichtigen technischen Marken wie der SMA200, wodurch das Chartbild kurzfristig angeschlagen bleibt. Solange der DAX unter dieser Marke handelt, überwiegen laut technischer Analyse die Abwärtsrisiken.

Die DAX Prognose für die neue Handelswoche bleibt daher vorsichtig. Technisch dominiert ein leicht bärisches Szenario mit erhöhter Schwankungsbreite. Solange der DAX per Tagesschluss unter dem 23,6 % Retracement bzw. der SMA200 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte.

Wichtigste Einflussfaktoren auf den DAX aktuell

Mehrere wirtschaftliche Entwicklungen beeinflussen derzeit die DAX Prognose:

schwächere deutsche Industrieaufträge

rückläufige Exporte nach Europa und China

steigende Ölpreise

geopolitische Spannungen im Nahen Osten, "Iran"

steigende Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

Diese Faktoren erhöhen kurzfristig die Unsicherheit am Aktienmarkt und sorgen für die aktuell hohe Volatilität im DAX.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 15.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell – Makroökonomische Rahmenbedingungen

Die deutsche Industrie musste im Januar einen deutlichen Rückgang bei den Auftragseingängen verkraften. Während im Dezember noch ein starkes Wachstum durch Großaufträge zu verzeichnen war, blieb dieser Effekt im Januar aus.

Das Neugeschäft der Industrie sank um 11,1 %, was den stärksten Rückgang seit zwei Jahren darstellt. Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von rund 4,5 % gerechnet.

Zusätzliche Belastungsfaktoren für die DAX Entwicklung bleiben:

steigende Ölpreise

geopolitische Spannungen im Nahen Osten

schwächere globale Nachfrage

Auch der deutsche Export schwächelt. Im Januar wurden Waren im Wert von 130,5 Mrd. EUR exportiert, was einem Rückgang von 2,3 % gegenüber Dezember entspricht.

Besonders stark betroffen:

EU-Exporte: −4,8 %

China-Exporte: −13 %

Positiv entwickelte sich dagegen der Handel mit den USA. Hier stiegen die deutschen Exporte um 11,7 %.

Zusätzlich steigt der Druck auf die Wirtschaft durch eine wachsende Zahl an Unternehmensinsolvenzen. 2025 wurden 24.064 Firmenpleiten registriert, ein Anstieg um 10,3 % gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert seit elf Jahren.

Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle für die mittelfristige DAX Prognose.

🔁 DAX Rückblick – Handelswoche vom 09.03. bis 14.03.2026

Der DAX startete am Montag bei 22.920 Punkten in die neue Handelswoche und lag damit deutlich unter dem Niveau der Vorwoche.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bereits zum Wochenstart wurde das Wochentief markiert. Anschließend übernahmen die Käufer kurzfristig die Kontrolle und der Index konnte dynamisch ansteigen.

Wichtige Entwicklungen der Woche:

starke Erholung zu Wochenbeginn

anschließend Seitwärtsphase bis Donnerstag

erneuter Rücksetzer zum Wochenausklang

Der Wochenschluss lag bei 23.338 Punkten.

Die Handelsrange lag erneut über 1.000 Punkten und damit deutlich über dem Jahresdurchschnitt von 747 Punkten. Die hohe Volatilität bleibt somit ein prägendes Element im aktuellen Marktumfeld.

Wir hatten mit dem Überschreiten der 24.097/99 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 24.118/20 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup/der Wochenausblick der Vorwoche hat damit perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.940/38 Punkte-Marke hingegen unter unser maximales Anlaufziel.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

DAX Prognose: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

🔵 Wichtige DAX Widerstände

23.390

23.414 – 23.451 – 23.485

23.516 – 23.523 – 23.583

23.605

23.705 – 23.727 – 23.734

23.827 – 23.850 – 23.888

23.944

24.004 – 24.071

🔴 Wichtige DAX Unterstützungen

23.310

23.232

23.170 – 23.101

23.049

22.928

22.886

22.788

DAX Chartanalyse – Technischer Ausblick

DAX Daily Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX ist im Tageschart unter die SMA200 (aktuell ca. 24.183 Punkte) gefallen und konnte sich bislang nicht wieder darüber etablieren.

Zusätzlich notiert der Index unter dem 23,6 % Fibonacci-Retracement, was das technische Bild weiter eintrübt.

Die Kerzenstruktur zeigt zudem eine deutlich erhöhte Tagesvolatilität.

Solange der DAX unter der SMA200 schließt, bleibt das Chartbild kurzfristig bärisch.

Mögliche Abwärtsziele:

38,2 % Retracement

Wochentief der Vorwoche

Erholungen könnten zunächst wieder an folgende Marken laufen:

23,6 % Retracement

SMA200

SMA20 (aktuell etwa 24.390 Punkte)

Ein Tagesschluss über der SMA20 würde das Chartbild deutlich entspannen.

Übergeordnetes Chartbild (Daily): bärisch



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DAX 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster bleibt die Lage ebenfalls angespannt.

Der DAX fiel zu Wochenbeginn unter alle relevanten Durchschnittslinien:

SMA20

SMA50

SMA200

Mehrere Versuche, sich wieder über die SMA20 (ca. 23.605 Punkte) zu schieben, scheiterten bislang.

Auch das 23,6 % Retracement konnte mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden.

Solange der DAX unter der SMA20 bleibt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Sollte der Index jedoch dynamisch über die SMA20 steigen, wäre als nächstes Ziel die SMA50 bei etwa 23.705 Punkten relevant.

Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): bärisch

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Kann sich der DAX über 23.338 Punkten stabilisieren, wären folgende Kursziele möglich:

23.351 – 23.377

23.396 – 23.421

23.435 – 23.458

23.471 – 23.492

23.509 – 23.523

23.540 – 23.563

Darüber hinaus könnten weitere Ziele erreicht werden:

23.588 – 23.614

23.630 – 23.650

23.666 – 23.684

23.703 – 23.723

23.735 – 23.753

23.770 – 23.791

23.809 – 23.827

23.848 – 23.868

23.880 – 23.899

23.915 – 23.933

23.954 – 23.956

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX hingegen unter 23.338 Punkte, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

23.340 – 23.315

23.297 – 23.278

23.265 – 23.242

23.229 – 23.208

23.193 – 23.176

23.160 – 23.139

23.123 – 23.104

Darunter könnten weitere Ziele entstehen:

23.088 – 23.067

23.049 – 23.027

23.010 – 22.989

22.973 – 22.956

22.940 – 22.923

22.904 – 22.886

22.865 – 22.847

22.831 – 22.813

22.799 – 22.775

Fazit 🔎 Übergeordnete DAX Prognose

Die technische Lage im DAX bleibt angespannt. Solange der Index unter der SMA200 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Eine nachhaltige Stabilisierung würde erst einsetzen, wenn der DAX:

die SMA20 zurückerobert anschließend die SMA50 überwindet

Bis dahin bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Erwartete DAX Tendenz für KW 12 / 2026:

seitwärts bis abwärts

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

Wie steht der DAX aktuell?

Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einem volatilen Marktumfeld. Technisch bleibt das Chartbild angespannt, da der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA200 notiert. Solange der DAX unter dieser Marke bleibt, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken. Eine nachhaltige Stabilisierung würde erst einsetzen, wenn der Index wichtige Widerstände zurückerobert.

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die DAX Prognose für die kommende Handelswoche bleibt vorsichtig. Aus technischer Sicht ist die Marktstruktur derzeit leicht bärisch. Solange der DAX unter der SMA200 notiert, besteht weiterhin Potenzial für Rücksetzer. Kurzfristige Erholungen sind jedoch möglich, insbesondere wenn wichtige Unterstützungen verteidigt werden.

Welche Marken sind im DAX aktuell wichtig?

Für die kurzfristige DAX Analyse sind aktuell mehrere Unterstützungs- und Widerstandszonen entscheidend.

Wichtige Widerstände:

23.390 Punkte

23.605 Punkte

23.705 Punkte

Wichtige Unterstützungen:

23.310 Punkte

23.232 Punkte

23.049 Punkte

Diese Marken spielen eine zentrale Rolle für die kurzfristige DAX Prognose und Trading-Szenarien.

Warum schwankt der DAX aktuell so stark?

Die hohe Volatilität im DAX aktuell wird durch mehrere Faktoren beeinflusst:

schwächere deutsche Industriekonjunktur

geopolitische Risiken

steigende Ölpreise

globale Konjunktursorgen

Zusätzlich reagieren die Aktienmärkte derzeit besonders sensibel auf Wirtschaftsdaten und geldpolitische Signale der Notenbanken.

Wann kann sich der DAX wieder erholen?

Eine nachhaltige Erholung im DAX aktuell würde aus technischer Sicht erst einsetzen, wenn der Index wichtige Widerstände zurückerobert. Entscheidend wäre zunächst ein stabiler Anstieg über die SMA200 sowie anschließend über die kurzfristigen Durchschnittslinien wie die SMA50. Erst dann würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Ist die aktuelle DAX Prognose bullish oder bearish?

Die aktuelle DAX Prognose ist leicht bearish geprägt. Laut technischer Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario aktuell bei etwa 60 %, während das bullische Szenario bei rund 40 % liegt. Kurzfristige Gegenbewegungen bleiben jedoch jederzeit möglich.