🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 12/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat in den letzten Handelstagen zurückgesetzt und ist zunächst auf der SMA20 (aktuell bei 5.121,5 US-Dollar) entlanggelaufen. In den letzten beiden Handelstagen ist das Edelmetall unter diese Durchschnittslinie gefallen. Es hat keine nennenswerten Versuche gegeben, sich wieder über diese Linie zu schieben und zu etablieren. Zum Wochenschluss hin hat das Edelmetall sich unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Das Tageschart hat sich damit eingetrübt. Gelingt es dem Edelmetall, idealerweise zu Wochenbeginn, die Laufrichtung zu ändern, so könnte es wieder aufwärts an die SMA20 gehen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Linie zuletzt ein guter Support gewesen ist. Bullisch wäre das Tageschart erst dann wieder zu interpretieren, wenn es der Goldpreis schafft, sich nicht nur über die SMA20 zu schieben, sondern auch belastbar nach Norden zu schieben.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 14.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Aktuell - Rückblick auf die Handelswoche (09.03.26 – 13.03.26)

Der Goldpreis startete in die vergangene Handelswoche bei 5.096,7 US-Dollar. Damit notierte Gold deutlich unter dem Niveau der Vorwoche: Der Goldpreis aktuell lag rund 289,9 US-Dollar unter dem Montag der Vorwoche und etwa 56 US-Dollar unter dem Wochenschlusskurs.

Zu Beginn der Woche konnte sich Gold zunächst stabilisieren. Bis zum Dienstagnachmittag stieg der Goldpreis an und markierte das Wochenhoch. Anschließend ließ das Kaufinteresse jedoch spürbar nach.

Im weiteren Wochenverlauf geriet der Goldpreis zunehmend unter Druck. Zwar kam es immer wieder zu kurzfristigen Erholungen, diese wurden jedoch rasch wieder verkauft. Besonders der Rücksetzer am Donnerstagabend zeigte die anhaltende Schwäche im Markt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Am Freitag konnte sich Gold schließlich knapp über der psychologisch wichtigen 5.000-US-Dollar-Marke stabilisieren. Der Goldpreis ging bei 5.018,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Damit verzeichnete Gold bereits den vierten Wochenverlust im Jahr 2026. Die Handelsrange lag deutlich unter der der Vorwoche und nur leicht über dem bisherigen Jahresdurchschnitt.

Wir hatten mit dem Überschreiten der 5.234,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 5.237,9 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht knapp verfehlt. Das Setup hat damit nicht optimal gegriffen.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

📊 Goldpreis – Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Goldpreis Widerstände

5.078,6

5.085,2

5.118,7

5.121,5

5.135,1

5.135,2

5.141,8

5.189,9

5.191,6

5.205,2

5.263,1

5.335,3

🔽 Goldpreis Unterstützungen

4.955,6

4.866,6

4.792,5

4.654,1

4.401,0

Diese Marken spielen eine zentrale Rolle für die Gold Prognose der kommenden Handelswoche.

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📈 Gold Analyse

Chartcheck – Daily Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis hat in den vergangenen Handelstagen deutlich korrigiert und bewegte sich zunächst entlang der SMA20 (aktuell 5.121,5 US-Dollar). In den letzten Sitzungen fiel Gold aktuell jedoch unter diese wichtige Durchschnittslinie.

Bemerkenswert ist, dass es bislang keine nachhaltigen Versuche gab, diese Marke zurückzuerobern. Damit hat sich das Chartbild beim Goldpreis kurzfristig eingetrübt.

Sollte der Goldpreis aktuell wieder Dynamik entwickeln, könnte ein erneuter Anlauf an die SMA20 erfolgen. Diese Linie fungierte zuvor als solide Unterstützung und könnte nun zum Widerstand werden.

Solange Gold aktuell unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Ein mögliches Ziel auf der Unterseite wäre die SMA50 (aktuell 4.955,5 US-Dollar). Zusätzlich könnte das 23,6-%-Retracement den Goldpreis stabilisieren.

Gold Prognose (Daily):

bullisch / neutral

Gold Analyse – 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart lässt sich erkennen, dass der Goldpreis zuletzt aus einem bärischen Keilmuster nach unten ausgebrochen ist. Dabei fiel Gold aktuell unter die SMA200 (aktuell 5.082,1 US-Dollar).

Dieser Bruch verschlechterte die kurzfristige Gold Prognose deutlich.

Sollte der Goldpreis aktuell den Kontakt zur SMA200 nicht schnell zurückgewinnen, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Ziele:

4.800 – 4.790 US-Dollar

4.660 US-Dollar

Eine kurzfristige Erholung wäre dagegen bis zur SMA200 oder maximal bis zur SMA20 / SMA50 (ca. 5.135 US-Dollar) denkbar.

Gold Prognose (4h):

bärisch

🧭 Gold Prognose für die neue Woche

Erwartete Goldpreis Tendenz

Unsere Gold Prognose für die kommende Woche:

➡ Seitwärts bis leicht abwärts

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Solange Gold aktuell unter der SMA200 im 4h Chart notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold aktuell über 5.018 US-Dollar stabilisieren, wären folgende Ziele möglich:

5.023

5.032

5.045

5.056

5.072

5.083 US-Dollar

Darüber hinaus könnte der Goldpreis in Richtung:

5.096

5.110

5.122

5.142 US-Dollar

ansteigen.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Goldpreis aktuell unter 5.018 US-Dollar, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

5.011

5.008

5.001

4.997

4.989

4.983 US-Dollar

Darunter liegen weitere mögliche Ziele bei:

4.956

4.940

4.930

4.918

4.905

4.893 US-Dollar

🏁 Fazit: Goldpreis aktuell und Gold Prognose

Der Goldpreis aktuell befindet sich kurzfristig in einer Schwächephase. Besonders der Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte hat das Chartbild eingetrübt.

Für die kurzfristige Gold Prognose bleibt entscheidend, ob Gold die 5.000-US-Dollar-Marke verteidigen kann. Solange der Goldpreis unter der SMA200 notiert, sind weitere Rücksetzer möglich.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und SMA50 würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell lag zum Ende der Handelswoche bei etwa 5.018 US-Dollar. Nachdem Gold zu Wochenbeginn noch über 5.090 US-Dollar notierte, geriet der Markt im Verlauf der Woche unter Druck. Entscheidend für die kurzfristige Entwicklung bleibt die Unterstützung im Bereich der 5.000-US-Dollar-Marke.

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose?

Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche ist derzeit seitwärts bis leicht abwärts. Solange der Goldpreis unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA200 im 4h-Chart notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das Chartbild verbessern.

Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

Zinspolitik der Notenbanken

Inflationserwartungen

US-Dollar Entwicklung

geopolitische Risiken - Iran-Konflikt

Nachfrage nach sicheren Anlagen

Steigende Unsicherheiten an den Finanzmärkten führen häufig zu steigenden Goldpreisen.

Welche wichtigen Unterstützungen hat der Goldpreis?

Wichtige Unterstützungen im Goldpreis liegen aktuell bei:

4.955 US-Dollar (SMA50)

4.866 US-Dollar

4.792 US-Dollar

Sollte Gold unter diese Marken fallen, könnte sich laut aktueller Gold Prognose die Korrektur weiter ausweiten.

Welche Widerstände sind beim Goldpreis entscheidend?

Die wichtigsten Widerstände im Goldpreis befinden sich derzeit bei:

5.078 US-Dollar

5.121 US-Dollar (SMA20)

5.135 US-Dollar

Erst wenn der Goldpreis aktuell diese Bereiche nachhaltig überwindet, könnte sich wieder ein klar bullischer Trend etablieren.

Ist Gold aktuell ein guter Zeitpunkt zum Kaufen?

Ob Gold aktuell ein guter Kaufzeitpunkt ist, hängt stark von der individuellen Strategie ab. Kurzfristig zeigt die Gold Prognose eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere Schwäche. Langfristig gilt Gold jedoch weiterhin als wichtiger Bestandteil vieler Portfolios zur Absicherung gegen Inflation und Krisen.

Warum gilt Gold als sicherer Hafen?

Gold gilt als sicherer Hafen, weil es ein begrenztes physisches Gut ist und weltweit als Wertspeicher akzeptiert wird. In Phasen von Inflation, geopolitischen Krisen oder Finanzmarktunsicherheit steigt häufig die Nachfrage nach Gold, was den Goldpreis aktuell stützen kann.

Kann der Goldpreis weiter steigen?

Langfristig sehen viele Analysten weiterhin Potenzial für steigende Kurse. Entscheidend für die zukünftige Gold Prognose sind vor allem Inflation, Zinsen und die Entwicklung der Weltwirtschaft. Sollte die Nachfrage nach sicheren Anlagen steigen, könnte auch der Goldpreis langfristig weiter zulegen.

Warum schwankt der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell schwankt vor allem aufgrund von Veränderungen bei Zinsen, Inflation, US-Dollar-Stärke und geopolitischen Risiken. Steigende Zinsen belasten häufig den Goldpreis, während wirtschaftliche Unsicherheiten oder Krisen die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen erhöhen.

Ist Gold aktuell eine sichere Anlage?

Viele Anleger betrachten Gold aktuell weiterhin als eine sichere Anlage. Besonders in Zeiten von Inflation, Finanzmarktunsicherheit oder geopolitischen Krisen steigt häufig die Nachfrage nach Gold, was den Goldpreis langfristig stabilisieren oder steigen lassen kann.

Kann der Goldpreis weiter fallen?

Ja, kurzfristig kann der Goldpreis aktuell weiter fallen, besonders wenn die Zinsen steigen oder der US-Dollar stärker wird. Technisch betrachtet könnte ein Bruch wichtiger Unterstützungen laut aktueller Gold Prognose weitere Kursrückgänge auslösen.

Wann steigt der Goldpreis typischerweise?

Der Goldpreis steigt häufig, wenn:

Inflation zunimmt

Zinsen sinken

geopolitische Krisen entstehen

Finanzmärkte unsicher werden

In solchen Phasen suchen Anleger verstärkt nach sicheren Anlagen, wodurch der Goldpreis aktuell häufig ansteigt.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen?

Ob Gold aktuell ein guter Kaufzeitpunkt ist, hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Kurzfristig zeigt die Gold Prognose eine gewisse Unsicherheit. Langfristig wird Gold jedoch oft als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Krisen betrachtet.