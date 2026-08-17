BÖRSE AKTUELL: EU-Chipaktien legen nach den Geschäftszahlen von Anthropic kräftig zu! AstraZeneca stoppt Studien zur Lungenkrebstherapie (17.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze Tech-Rückenwind dank KI

Pharma-Dynamik mit Kurssprüngen

Sicherer Hafen & Rohstoff-Plus

Der Handelstag in Europa verläuft weitgehend ruhig. Die Märkte zeigen sich geprägt von leichten Verschiebungen zwischen den wichtigsten Indizes und Sektoren. Für Anleger, die die Börse aktuell verfolgen, bietet sich ein gemischtes Bild: Die Futures auf den breiten Stoxx 50 (EU50) verzeichnen ein Plus von 0,2 %, während die Futures auf den deutschen DAX (DE40), den niederländischen AEX (NED25) und den spanischen IBEX 35 (SPA35) unverändert tendieren. Deutlichere Verluste zeigen sich in Frankreich (FRA40: -0,15 %) und der Schweiz (SUI20: -0,35 %). Der polnische WIG20 gibt um rund 0,9 % nach. 📊 Indizes und Unternehmen im Fokus Die starken Quartalszahlen von Anthropic vom Freitag (ein 14-facher Umsatzsprung) sorgen im Halbleitersektor für deutliche Kursgewinne (ASML: +2,7 %, STMicro: +3,9 %, Infineon: +0,8 %, Soitec: +2,7 %). Gleichzeitig fließt Kapital vor allem aus den Bereichen Software (SAP: -0,8 %) und Konsumgüter (Tesco: -2 %, Nestlé: -2 %, L’Oréal: -1 %) ab. AstraZeneca: Der Pharmakonzern stoppt die klinischen Studien für das Lungenkrebsmedikament Volrustomig , da es sich gegenüber bestehenden Therapien nicht als überlegen erwies. Dennoch legt die Aktie um 0,8 % zu – begründet durch positive Testergebnisse für die Medikamente Tagrisso und Enhertu . Das Unternehmen plant weitere Studien mit Volrustomig bei anderen Krebserkrankungen.

Argenx: Die Aktie klettert um 11 % nach positiven Phase-3-Studienergebnissen für VYVGART Hytrulo bei Myositis. Das Medikament erreichte seinen primären Endpunkt bei IMNM-Patienten, was die Grundlage für einen Zulassungsantrag bildet. Trotz verfehlter statistischer Signifikanz in der Dermatomyositis-Subgruppe (DM) bewerten Analysten die Ergebnisse als sehr vielversprechend. Die Volatilität im Stoxx 50 konzentriert sich aktuell vor allem auf den Technologiesektor. Quelle: XTB Research, xStation5 Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Stoxx 50-Kontrakt pausiert nahe seiner Rekordhochs, eingebremst durch einen nahezu überkauften RSI. 🌍 Wirtschaft und Geopolitik Medienberichten zufolge steht eine mögliche Verlängerung des 60-Tage-Abkommens zwischen dem Iran und den USA im Raum. Zudem teilte das iranische Außenministerium mit, dass Gespräche mit Katar geführt werden, dem eine Schlüsselrolle bei den Deeskalationsbemühungen zukommt. US-Präsident Donald Trump betonte unterdessen, dass das primäre Ziel der USA weiterhin darin bestehe, dem Iran jegliche Chance auf den Erwerb einer Nuklearwaffe zu nehmen. 💱 Börse Aktuell: Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen Der US-Dollar setzt seine Verluste aus der asiatischen Sitzung fort (USDIDX: -0,15 %). Am Devisenmarkt profitieren vor allem die Antipoden-Währungen von der steigenden Risikofreude der Anleger (AUD/USD: +0,7 %; NZD/USD: +0,75 %). Das Währungspaar EUR/USD überschritt kurzzeitig die psychologische Marke von 1,1600, notiert aktuell jedoch knapp unter diesem Widerstand (+0,3 %). Rohstoffe: Die Rohöl-Futures kehren auf den Pfad der Gewinne zurück (OIL: +0,6 % auf 89,20 USD pro Barrel). Die europäischen Erdgas-Futures verringern ihre anfänglichen Gewinne leicht (NATGAS.EU: +1,6 %; zuvor +2 %).

Edelmetalle: Edelmetalle legen dank der anhaltenden Schwäche des US-Dollars weiter zu. Gold (GOLD) steigt um 0,6 % auf 4.400 USD pro Unze, während Silber (SILVER) um 1,5 % auf 65,70 USD pro Unze zulegt. Auch Platin- und Palladium-Futures notieren im grünen Bereich.

Kryptowährungen: Bitcoin gewinnt 1,15 % auf 63.680 USD, während Ethereum um 1,7 % auf 1.908 USD zulegt. Das KGV des europäischen Stoxx 50 im Vergleich zum US-amerikanischen S&P 500 ist im Zuge der laufenden Berichtssaison deutlich angestiegen. Quelle: XTB Research SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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