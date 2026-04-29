Börse Aktuell: DAX schwächer vor Fed-Entscheidungen | Markt News Europa & USA

- Zinsentscheid im Fokus
- Uneinheitliche Berichtssaison
- Öl und Geopolitik dominieren
- Zinsentscheid im Fokus
- Uneinheitliche Berichtssaison
- Öl und Geopolitik dominieren
Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich aktuell schwächer. Der DAX notiert leicht im Minus und folgt damit einer vorsichtigen Stimmung an den globalen Märkten. Anleger richten ihren Fokus auf die laufende Berichtssaison sowie den anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Parallel dazu werden nach Börsenschluss wichtige Zahlen großer US-Technologiekonzerne erwartet.
Auch die US-Futures auf S&P 500, Nasdaq und Dow Jones tendieren leicht negativ. Die Marktteilnehmer bleiben zurückhaltend, da unklar ist, wie sich steigende Energiepreise auf Inflation und Unternehmensgewinne auswirken werden.
Markt News: Europa zwischen Inflation und Energiepreisen
Die Berichtssaison in Europa verläuft bislang uneinheitlich. Besonders im Fokus steht die Frage, wie sich höhere Öl- und Gaspreise infolge geopolitischer Spannungen auf Margen und Preisentwicklung auswirken. Europa gilt hier als anfälliger als die USA, da die eigene Energieversorgung begrenzter ist.
Steigende Inflation könnte Zentralbanken zu einer vorsichtigeren Geldpolitik zwingen. Entsprechend bleibt die Unsicherheit hoch.
Der Stoxx 600 zeigte sich zum Handelsstart kaum verändert - ein Zeichen für die abwartende Haltung der Investoren vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen.
Einzelwerte im Fokus der Börse Aktuell
- UBS legt nach starken Quartalszahlen zu, getragen vom Investmentbanking
- Deutsche Bank gibt nach - Sorgen um Gewerbeimmobilien belasten
- Adidas überzeugt mit starken Zahlen und bestätigtem Ausblick
Schwäche zeigen vor allem Sektoren wie Luxusgüter, Einzelhandel, Industrie und Versorger.
DAX Analyse: Technischer Rücksetzer
Der DAX hat im Futures-Handel unter eine wichtige Marke nachgegeben und testet erneut den 200-Tage-EMA. Dies wird von Marktteilnehmern als entscheidende technische Unterstützung beobachtet.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Öl, Inflation und Zentralbanken bleiben Treiber
Die Ölpreise bleiben erhöht, da Risiken für Lieferunterbrechungen im Nahen Osten bestehen. Besonders Entwicklungen rund um die Straße von Hormus stehen im Fokus.
Inflation bleibt damit ein zentrales Thema für die Anleihemärkte. Höhere Energiepreise könnten Zinssenkungen erschweren oder verzögern. Die Fed dürfte die Zinsen vorerst unverändert lassen, jedoch bleibt die Diskussion über mögliche zukünftige Erhöhungen bestehen.
Währungen und Anleihen
Der US-Dollar zeigt Stärke, während der Euro gegenüber dem Dollar schwächer tendiert. Die Marke von 1,17 im EUR/USD gilt als wichtiger Indikator für die Marktstimmung.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen steigen leicht im Vorfeld der EZB-Sitzung. Neue Konjunkturdaten könnten zusätzliche Impulse liefern.
Rohstoffe im Blick der Markt News
- Ölmarkt bleibt abhängig von geopolitischen Entwicklungen und Lagerdaten
- Gold gibt leicht nach, bleibt aber durch Unsicherheit unterstützt
- Goldman Sachs sieht Potenzial für Goldpreise bis 5.400 USD
Unternehmensnachrichten im Überblick
- AstraZeneca wächst dank starker Nachfrage im Pharmabereich
- Kone plant Übernahme von TK Elevator für rund 24 Milliarden USD
- GSK steigert Ergebnisse und erhöht Dividende
- TotalEnergies profitiert von höheren Energiepreisen
Auch Banken wie Santander, Lloyds und Deutsche Bank melden bessere Zahlen, jedoch bleiben Risiken im Kreditumfeld bestehen.
Deutsche Bank (DBK.DE) Prognose im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit - Börse Aktuell und Markt News:
Die Märkte bleiben geprägt von Unsicherheit rund um Inflation, Energiepreise und Geldpolitik. Der Fokus liegt kurzfristig auf dem Fed-Entscheid sowie weiteren Quartalszahlen, die die Richtung für DAX, S&P 500 und Co. vorgeben könnten.
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Chart des Tages 🔴 Brent Rohöl (Ölpreis am 29.04.2026)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURCHF (29.04.26)
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Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 29.04.26 - Aktuelle Einschätzung
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