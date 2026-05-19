Goldpreis fällt deutlich – Gold Prognose unter Druck

Goldpreis unter Druck: Starker Dollar belastet Edelmetalle 📉

Die Themen Goldpreis und Gold Prognose stehen heute erneut im Mittelpunkt der Finanzmärkte. Gold verliert aktuell mehr als 1,5% und fällt auf rund 4.500 US-Dollar je Unze. Auch Silber gerät massiv unter Druck und verliert fast 5% auf etwa 74 US-Dollar.

Hauptgrund für die Schwäche der Edelmetalle sind der deutlich stärkere US-Dollar sowie weiter steigende US-Anleiherenditen. Gleichzeitig sorgen robuste Konjunkturdaten aus den USA, hohe Ölpreise und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten für neue Inflationssorgen — ein Umfeld, das kurzfristig eher den Dollar als Gold unterstützt.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Die aktuellen Entwicklungen zeigen klar: Anleger setzen momentan verstärkt auf den US-Dollar und sichere Anleiherenditen, während Gold und Silber unter Abgabedruck geraten.

Besonders wichtig bleibt dabei die Frage, ob Gold die entscheidenden charttechnischen Unterstützungen verteidigen kann oder ob eine größere Korrektur bevorsteht.

Goldpreis & Gold Prognose – Key Takeaways ⚡

Gold fällt deutlich unter 4.600 USD

Steigende US-Renditen stärken den Dollar

Wichtige Unterstützungszonen rücken in Fokus

Warum der Goldpreis aktuell fällt 🌍

Der wichtigste Belastungsfaktor für den Goldpreis ist derzeit der starke Anstieg der US-Anleiherenditen.

Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe:

erreicht den höchsten Stand seit 2007

erhöht die Attraktivität von Dollar-Anlagen

belastet zinslose Edelmetalle wie Gold und Silber

Zusätzlich sorgt der stärkere US-Dollar dafür, dass Gold international teurer wird — was die Nachfrage kurzfristig dämpft.

Gold Prognose: Inflation bleibt das große Thema 🔥

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt das Inflationsumfeld angespannt.

Belastende Faktoren:

hohe Ölpreise

geopolitische Risiken im Nahen Osten

mögliche Eskalation zwischen USA und Iran

Unsicherheit im Handelskonflikt mit China

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte zuletzt, dass Washington keine Eile bei einer Verlängerung des Handelsabkommens mit China habe. Das erhöht die Sorge vor einer möglichen neuen Phase im Handelskrieg.

Donald Trump deutete zudem erneut mögliche Militärschläge gegen Iran an.

Charttechnik: Wichtige Marken beim Goldpreis 📊

Charttechnisch wird die Lage nun besonders spannend.

Gold nähert sich aktuell:

der EMA200 bei rund 4.330 USD

einer entscheidenden Unterstützungszone

dem unteren Bereich eines symmetrischen Dreiecks

Ein Bruch unter diese Marke könnte:

weitere Verkäufe auslösen

die Korrektur deutlich beschleunigen

neue Tiefs aktivieren

Auf der Oberseite gilt:

ein Anstieg über 4.750 USD

als Signal für die Rückkehr des Aufwärtstrends

Silber ebenfalls unter starkem Verkaufsdruck ⚠️

Auch Silber gerät massiv unter Druck.

Die entscheidende Zone liegt aktuell:

nahe 70 USD je Unze

ebenfalls im Bereich der EMA200

Da Silber deutlich volatiler als Gold reagiert, beobachten Anleger die Marke besonders genau.

Was Anleger jetzt beobachten sollten 👀

Für die kommenden Tage bleiben besonders wichtig:

Entwicklung der US-Renditen

weitere Aussagen der Fed

geopolitische Risiken im Nahen Osten

Dollar-Stärke

technische Unterstützungszonen bei Gold und Silber

Vor allem die Kombination aus Inflation und geopolitischer Unsicherheit dürfte die Volatilität hoch halten.

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Fazit

Die aktuelle Entwicklung bei Goldpreis und Gold Prognose zeigt, dass steigende Renditen und ein starker US-Dollar kurzfristig klar dominieren. Trotz geopolitischer Spannungen profitieren Edelmetalle derzeit nicht wie üblich von ihrer Rolle als sicherer Hafen.

Charttechnisch nähert sich Gold nun einer entscheidenden Unterstützungszone. Sollte die EMA200 nachhaltig unterschritten werden, könnte sich die Korrektur deutlich ausweiten. Gleichzeitig bleibt das langfristige Umfeld mit hohen Schulden, geopolitischen Risiken und Inflationssorgen grundsätzlich weiter positiv für Gold.

Die nächsten Handelstage dürften deshalb entscheidend für die mittelfristige Richtung am Edelmetallmarkt werden.

Gold Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Silber Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!