- Nasdaq 100 leidet unter Halbleiter-Abverkauf
- Nvidia-Zahlen gelten als entscheidender Markttest
- Hohe US-Renditen belasten Tech-Aktien zusätzlich
- Nasdaq 100 leidet unter Halbleiter-Abverkauf
- Nvidia-Zahlen gelten als entscheidender Markttest
- Hohe US-Renditen belasten Tech-Aktien zusätzlich
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 unter Druck vor Nvidia-Zahlen 📉
Die Märkte rund um Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zeigen sich am Dienstag deutlich schwächer. Anleger ziehen sich zunehmend aus Technologie- und Halbleiterwerten zurück, während geopolitische Risiken und steigende Anleiherenditen die Stimmung belasten. Besonders im Fokus steht dabei Nvidia, dessen Quartalszahlen am Mittwochabend als entscheidender Test für die gesamte KI-Rally gelten.
Vor allem der Nasdaq 100 gerät unter Druck. Investoren nehmen Gewinne mit, nachdem der Technologiesektor in den vergangenen Monaten massive Kursanstiege verzeichnet hatte. Gleichzeitig sorgen neue Spannungen im Nahen Osten sowie steigende Inflationsängste für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten.
Die US-Indizes starten schwach:
- S&P 500 Futures verlieren rund 0,7%
- Nasdaq 100 Futures fallen um fast 1,1%
- Dow Jones zeigt sich ebenfalls schwächer
Damit steuern die großen US-Indizes bereits auf den dritten Verlusttag in Folge zu.
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡
- Nasdaq 100 leidet unter Halbleiter-Abverkauf
- Nvidia-Zahlen gelten als entscheidender Markttest
- Hohe US-Renditen belasten Tech-Aktien zusätzlich
Halbleitersektor unter massivem Druck 💻
Besonders stark betroffen ist aktuell der Semiconductor-Sektor.
Der Philadelphia Semiconductor Index:
- verliert heute rund 1,4%
- liegt bereits über 8% unter dem Hoch der letzten Tage
Anleger sorgen sich zunehmend um:
- überhöhte Bewertungen
- die Nachhaltigkeit des KI-Booms
- mögliche Abschwächungen bei Datencenter-Investitionen
Vor allem Nvidia steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Viele Marktteilnehmer sichern vor den Quartalszahlen Gewinne ab.
Nvidia-Zahlen könnten über die nächste Marktbewegung entscheiden 🚨
Die morgigen Zahlen von Nvidia gelten als eines der wichtigsten Events der laufenden Berichtssaison.
Die Erwartungen sind extrem hoch:
- starkes Wachstum im KI-Geschäft
- hohe Nachfrage nach GPUs
- stabile Datencenter-Umsätze
Sollte Nvidia enttäuschen, könnte dies den gesamten Technologiesektor unter Druck setzen. Positive Zahlen dagegen könnten die Rally im Nasdaq 100 erneut antreiben.
Steigende US-Renditen belasten S&P 500 & Nasdaq 100 📊
Ein weiterer Belastungsfaktor sind die stark steigenden US-Anleiherenditen.
Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe:
- steigt über 5,18%
- erreicht den höchsten Stand seit fast 19 Jahren
Das sorgt für:
- höhere Finanzierungskosten
- Druck auf Immobilien- und Konsumausgaben
- sinkende Attraktivität hoch bewerteter Tech-Aktien
Vor allem Wachstumswerte reagieren traditionell besonders sensibel auf steigende Zinsen.
Geopolitik sorgt für zusätzliche Unsicherheit 🌍
Laut Bloomberg prüft die NATO offenbar mögliche Maßnahmen in der Straße von Hormus, falls die Handelsroute bis Juli nicht wieder geöffnet wird.
Die Märkte sorgen sich:
- vor steigenden Ölpreisen
- neuen Inflationsschüben
- einer weiteren Eskalation im Nahen Osten
Gleichzeitig warnt Analyst Ed Yardeni davor, dass die US-Notenbank bei der Inflation „hinter der Kurve“ liegen könnte.
Eine mögliche Zinserhöhung im Juli:
- könnte Inflation bremsen
- würde Aktienmärkte aber zusätzlich belasten
Rotation an den Märkten sichtbar 🔄
Auffällig ist aktuell die klare Umschichtung innerhalb des Marktes.
Schwächer:
- Halbleiter
- KI-Infrastruktur
- Big Tech
Stärker:
- Software-Unternehmen
- defensive Konsumwerte
- klassische Value-Sektoren
Amazon verliert heute fast 3%, auch Alphabet, Tesla und Nvidia stehen deutlich unter Druck.
Microsoft und Intel im Fokus
Microsoft stellte neue Surface-Geräte mit Intel-Prozessoren vor.
Das wird positiv für Intel gewertet, dennoch:
- Microsoft-Aktie bleibt schwach
- Anleger realisieren Gewinne nach der starken Rally
- seit April liegt MSFT noch immer über 20% im Plus
Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠
Die Entwicklung bei Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zeigt aktuell eine klassische Phase der Unsicherheit nach einer extrem starken KI-Rally. Vor allem der Halbleitersektor gerät zunehmend unter Druck, da Anleger vor den Nvidia-Zahlen vorsichtiger werden und hohe Bewertungen kritisch hinterfragen.
Zusätzlich belasten steigende US-Renditen und geopolitische Risiken die Stimmung an den Märkten. Die kommenden Tage könnten daher richtungsentscheidend werden — insbesondere für den Nasdaq 100 und den gesamten Technologiesektor.
Sollte Nvidia erneut starke Zahlen liefern, könnte die KI-Euphorie schnell zurückkehren. Enttäuschungen dagegen hätten das Potenzial, eine größere Korrektur im Tech-Sektor auszulösen.
S&P 500 Index Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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