Börse Aktuell: DAX leicht im Plus, Gold schwächer | Marktbericht

Das Wichtigste in Kürze Europa freundlich, USA schwächer

Konjunkturdaten enttäuschen

Rohstoffe & Risiken im Fokus

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt überwiegend positiv. Die drei wichtigsten Indizes — FTSE 100, DAX und CAC40 — notieren mit leichten Zugewinnen. Besonders stark präsentiert sich der Rohstoffsektor, der heute zu den größten Gewinnern zählt. Gleichzeitig deuten die US-Futures auf einen verhaltenen Handelsstart an der Wall Street hin. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq liegen vorbörslich zwischen -0,1% und -0,3% im Minus. Marktbericht Börse: Schwache Konjunktursignale aus Deutschland und Großbritannien In Deutschland fiel der ZEW-Konjunkturindex deutlich schlechter aus als erwartet. Auch die Umfragewerte für die Eurozone gingen leicht zurück. Zuvor hatte der deutsche Verbraucherpreisindex (CPI) eine Inflation von 2,1% im Jahresvergleich sowie einen Rückgang von -0,1% im Monatsvergleich gezeigt — exakt im Rahmen der Prognosen. Auch die Konjunkturdaten aus Großbritannien belasteten: Die Arbeitslosenquote stieg von 5,1% auf 5,2%, während sich die Beschäftigung um 11.000 Stellen verringerte (erwartet wurde ein Rückgang von bis zu 20.000). Eurozone – ZEW Erwartungen Index: 39,4 (Vormonat: 40,8)

Deutschland – ZEW Lage: -65,9 (Prognose: -65,9 | Vormonat: -72,7)

Deutschland – ZEW Konjunkturerwartungen: 58,3 (Prognose: 65,2 | Vormonat: 59,6) Börse Aktuell: Gold und Silber unter Druck – Krypto-Markt bleibt schwach Am Rohstoffmarkt zeigt sich heute eine deutliche Korrektur: Silber verliert mehr als 2%, während Gold um rund 1% auf 4.930 USD je Unze nachgibt. Auch der Kryptomarkt bleibt angeschlagen. Ethereum rutscht unter die Marke von 2.000 USD, während Bitcoin weiterhin um 68.000 USD konsolidiert. Marktbericht Börse: Bank of America Survey – Anleger bleiben bullish, aber Risiken nehmen zu Die aktuelle Bank of America Fund Manager Survey (Februar 2026) zeigt, dass globale Investoren weiterhin „klar bullish“ positioniert sind. Gleichzeitig wird es laut Umfrage zunehmend schwieriger, im ersten Quartal weitere Kursanstiege zu rechtfertigen. Die Studie basiert auf Befragungen von etwa 200 bis 400 institutionellen Fondsmanagern (u. a. Hedgefonds, Pensionsfonds und Investmentfonds), die zusammen Vermögenswerte in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar verwalten. Kernaussagen der Umfrage Rohstoffe übergewichtet auf dem höchsten Niveau seit Mai 2022

Aktien übergewichtet auf dem höchsten Stand seit Dezember 2024

Optimismus bei Unternehmensgewinnen so hoch wie seit August 2021

Gleichzeitig sagen so viele Anleger wie nie zuvor, dass Unternehmen „überinvestieren“

Das Platzen einer KI-Blase wird als größtes Tail-Risiko genannt

Long Gold bleibt der am stärksten überfüllte Trade

