NATGAS Prognose: US-Lagerdaten stützen Natural Gas leicht - Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze US-Gaslager sanken um 38 Bcf statt erwarteter 41 Bcf

langsameres Tempo beim Lagerabbau, während Natural Gas leicht steigt

Die neuesten Daten der US-Energy Information Administration (EIA) sorgen für Bewegung an der Börse Aktuell und liefern neue Impulse für die NATGAS Prognose. Laut EIA sank der US-Erdgasbestand in der vergangenen Woche um 38 Bcf, während der Markt im Vorfeld mit einem stärkeren Rückgang von 41 Bcf gerechnet hatte. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS Der aktuelle Rückgang fällt damit deutlich moderater aus als der vorherige Lagerabbau von 132 Bcf, was auf ein langsameres Tempo beim Abbau der Gasreserven hindeutet. Für die NATGAS Prognose bedeutet dies, dass sich die Angebotslage kurzfristig etwas entspannen könnte, nachdem die Lagerbestände zuletzt stark zurückgegangen waren. An der Börse Aktuell reagierte der Natural-Gas-Preis dennoch mit leichten Kursgewinnen. Händler bewerten den geringeren Lagerabbau neu und passen ihre Erwartungen an die weitere Entwicklung der Gasreserven an. Entscheidend für die NATGAS Prognose bleibt, ob sich der Trend eines moderateren Lagerabbaus in den kommenden Wochen bestätigt oder ob erneut stärkere Entnahmen auftreten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ROHSTOFF TRADING MIT CFD Handeln Sie Öl und andere Rohstoffe gehebelt

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