Börse aktuell: Marktbericht Börse - DAX stabilisiert sich trotz geopolitischer Risiken

- DAX stabilisiert sich trotz geopolitischer Risiken
- Rohstoffe und sichere Anlagen gewinnen an Bedeutung
- Analysten-Upgrades bei Energie- und Rohstoffwerten
- DAX stabilisiert sich trotz geopolitischer Risiken
- Rohstoffe und sichere Anlagen gewinnen an Bedeutung
- Analysten-Upgrades bei Energie- und Rohstoffwerten
Die Börse aktuell zeigt sich in Europa nach einem schwächeren Handelsstart etwas stabiler. Der DAX notiert inzwischen nahezu unverändert, nachdem Anleger weiterhin die zunehmenden geopolitischen Risiken einpreisen müssen. Gleichzeitig steigt der Ölpreis weiter an: Brent-Rohöl nähert sich erneut der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, was zusätzliche Unsicherheit an den Finanzmärkten erzeugt.
Auslöser sind neue Berichte über Angriffe auf Tanker, Störungen in wichtigen Häfen sowie weitere Drohnen- und Raketenangriffe im Nahen Osten. Die zuvor angekündigte Freigabe strategischer Ölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) wird von vielen Marktteilnehmern lediglich als kurzfristige Entlastung angesehen – nicht als nachhaltige Lösung für die anhaltenden Spannungen.
Marktbericht Börse: Europäische Indizes versuchen Erholung
Im aktuellen Marktbericht Börse zeigt sich, dass europäische Index-Futures nach dem schwachen Start leicht zulegen. Hintergrund ist eine moderate Verbesserung der Stimmung an der Wall Street.
Trotz dieser Erholung bleibt der Euro Stoxx 50 rund 0,3 % im Minus. Die Marktreaktion am Mittwoch verdeutlichte, dass die Freigabe strategischer Ölreserven eher als temporäre Maßnahme betrachtet wird, während der Konflikt mit Iran weiterhin ein strukturelles Risiko für die Märkte darstellt.
Gleichzeitig stehen Anleihemärkte weiterhin unter Druck, was die Perspektiven für europäische Aktien zusätzlich belastet. Besonders Unternehmen mit hoher Fremdfinanzierung oder starkem Kapitalbedarf reagieren empfindlich auf steigende Finanzierungskosten.
Asien schwach – Rohstoffe und Kryptowährungen gefragt
Während Europa Stabilisierungstendenzen zeigt, verlief die Handelssitzung in Asien deutlich schwächer:
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MSCI Asia Pacific: -1,3 %
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Topix (Japan): -1,3 %
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Taiex (Taiwan): -1,6 %
Auch die Märkte in Hongkong und Festlandchina schlossen im Minus.
Bei den alternativen Anlageklassen zeigt sich dagegen ein positiver Trend:
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Bitcoin handelt nahe 70.500 US-Dollar
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Gold und Silber legen zu
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Silber steigt um mehr als 2 % und überschreitet 86 US-Dollar je Unze
Diese Bewegungen deuten darauf hin, dass Investoren weiterhin verstärkt auf Sicherheits- und Absicherungsanlagen setzen.
DAX Analyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Unternehmensnews im Fokus der Börse
Mehrere europäische Unternehmen stehen im heutigen Marktbericht Börse im Mittelpunkt der Analystenkommentare.
Repsol
RBC Capital Markets hat die Aktie gleich doppelt auf Outperform hochgestuft. Analysten erwarten, dass Raffineriemargen bis 2026 hoch bleiben, insbesondere aufgrund der geopolitischen Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran.
Neste
Der finnische Hersteller erneuerbarer Kraftstoffe wurde von RBC ebenfalls auf Outperform angehoben. Das Unternehmen könnte vom aktuellen geopolitischen Umfeld profitieren.
Hochschild Mining
JPMorgan stuft den Bergbaukonzern auf Overweight hoch. Unterstützend wirken hohe Gold- und Silberpreise sowie eine attraktive Bewertung nach dem jüngsten Kursrückgang.
Ferragamo
Das Luxusunternehmen meldete besser als erwartete Jahresergebnisse. Das Management äußerte sich optimistisch zum bisherigen Jahresverlauf, während einige Analysten weiterhin Geduld beim Turnaround-Prozess anmahnen.
Weitere Analystenänderungen
Upgrades
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Epiroc - Upgrade auf "Overweight" (Morgan Stanley), Kursziel 262 SEK
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Faron Pharma - Upgrade auf "Buy" (Inderes)
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Hochschild Mining - Upgrade auf "Overweight" (JPMorgan), Kursziel 990 Pence
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Impianti - Upgrade auf "Outperform" (EnVent S.p.A.), Kursziel 1 €
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Neste - Upgrade auf "Outperform" (RBC), Kursziel 30 €
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Nichols - Upgrade auf "Buy" (Deutsche Bank), Kursziel 1.150 Pence
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Rentokil - Upgrade auf "Buy" (UBS), Kursziel 540 Pence
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Repsol - Upgrade auf "Outperform" (RBC), Kursziel 25 €
Downgrades
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Also - Downgrade auf "Hold" (Berenberg), Kursziel 165 CHF
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Bodycote - Downgrade auf "Sector Perform" (RBC), Kursziel 775 Pence
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Quilter - Downgrade auf "Underperform" (Avior Capital Markets)
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Sandvik - Downgrade auf "Equal Weight" (Morgan Stanley), Kursziel 356 SEK
Neue Coverage
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Asta Energy Solutions - "Add" (Baader Helvea)
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Aumovio - "Outperform" (Oddo BHF), Kursziel 50 €
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CSG - "Accumulate" (Erste Group), Kursziel 36 €
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Eviso - "Outperform" (Mediobanca), Kursziel 10,20 €
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INVISIO AB - "Hold" (ABG), Kursziel 280 SEK
Wiederaufnahme
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Pennon - "Outperform" (BNP Paribas), Kursziel 575 Pence
Börse aktuell: Rheinmetall versucht Stabilisierung
Die Aktie von Rheinmetall versucht sich nach dem gestrigen Abverkauf zu stabilisieren. Dennoch bleibt der Kurs weiterhin unterhalb der Marke von 1.640 €, wo aktuell der EMA200 verläuft. Dieses Niveau gilt für viele Marktteilnehmer als wichtige technische Widerstandszone.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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