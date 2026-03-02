BÖRSE AKTUELL: Krieg im Nahen Osten, Straße von Hormuz bleibt geschlossen (02.03.2026)

- Ölpreise explodieren
- Gold profitiert als sicherer Hafen
- Aktienmärkte unter Druck
- Ölpreise explodieren
- Gold profitiert als sicherer Hafen
- Aktienmärkte unter Druck
Der neue Marktbericht Börse startet mit erhöhter Nervosität an den Finanzmärkten. Börse aktuell wird klar von den militärischen Eskalationen im Nahen Osten dominiert. Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die darauffolgenden Vergeltungsschläge sorgen weltweit für Unsicherheit – insbesondere an den Energie-, Rohstoff- und Aktienmärkten.
Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Wie stark beeinflussen geopolitische Risiken die Börse aktuell – und wie nachhaltig sind die Marktreaktionen?
🔎 Drei Key Takeaways – Börse aktuell im Überblick
✅ Ölpreise explodieren: Brent & WTI steigen um rund 6,5 % wegen Einschränkungen in der Straße von Hormus.
✅ Gold profitiert als sicherer Hafen: +2 % Kursgewinn.
⚠️ Aktienmärkte unter Druck: DAX -1,4 %, Nasdaq 100 -1,3 %.
🛢️ Ölmarkt im Fokus – Straße von Hormus als Nadelöhr
Die Straße von Hormus ist weitgehend unpassierbar, was zu einem starken Anstieg der Ölpreise geführt hat. Fast ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft über diese Route.
Brent- und WTI-Rohöl verteuerten sich um rund 6,5 %.
Allerdings könnte die OPEC+ gegensteuern: Das Kartell beschloss, die Förderobergrenzen im kommenden Monat um 206.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Diese Maßnahme könnte den Preisanstieg mittelfristig begrenzen.
Im heutigen Marktbericht Börse bleibt der Ölpreis damit der zentrale Risikofaktor.
🥇 Gold & Gas steigen – Flucht in sichere Häfen
Gold legt um mehr als 2 % zu und profitiert erneut von seinem Status als sicherer Hafen. Auch Erdgas (NATGAS) steigt um rund 3 %.
Diese Entwicklung zeigt klar: Anleger reduzieren Risiko und suchen Absicherung.
📉 Aktienmärkte unter Druck – Börse aktuell defensiv
Die asiatisch-pazifischen Märkte notierten überwiegend schwächer.
Auch die Futures in Europa und den USA zeigen Verluste:
-
DAX: -1,4 %
-
Nasdaq 100: -1,3 %
Geopolitische Unsicherheiten wirken sich direkt auf Risikoanlagen aus – besonders auf Technologie- und Wachstumswerte.
💱 Devisen & Notenbanken: AUD stark, Yen schwach
Am Devisenmarkt zeigt sich ein differenziertes Bild:
-
Australischer Dollar aktuell stärkste Währung
-
Japanischer Yen schwächste Währung
Ein Vertreter der Bank of Japan betonte, dass die Geldpolitik weiterhin akkommodierend bleibt, trotz einer Anhebung auf 0,75 % im Dezember.
₿ Bitcoin stabilisiert sich
Bitcoin notiert bei rund 66.000 £ und gewinnt heute 1,4 %.
Trotz geopolitischer Spannungen zeigt sich der Kryptomarkt relativ stabil – ein bemerkenswerter Aspekt im aktuellen Marktbericht Börse.
🏁 Fazit: Börse aktuell zwischen Öl-Schock und OPEC-Gegenmaßnahme
Die Finanzmärkte starten mit deutlicher Risikoaversion in die Woche:
✔️ Ölpreise steigen stark
✔️ Gold und Gas profitieren
✔️ Aktienmärkte geben nach
✔️ OPEC+ versucht Stabilisierung
Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein:
-
Wie lange dauern die militärischen Spannungen an?
-
Wie stark bleibt die Straße von Hormus eingeschränkt?
-
Reagieren weitere Förderländer?
Im heutigen Marktbericht Börse zeigt sich klar: Die Börse aktuell wird von geopolitischen Faktoren dominiert – wirtschaftliche Fundamentaldaten treten vorerst in den Hintergrund.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Source: MarineTraffic
BÖRSE HEUTE: US-Aktien fallen – KI-Chip-Regeln, Ölpreise und Geopolitik belasten Märkte (05.03.2026)
CrowdStrike Aktie: Starkes Wachstum dank KI – Jetzt Aktien kaufen? 🚀
EZB-Protokoll: Die größten Auswirkungen der Euro-Stärke auf die Inflation stehen noch bevor 🇪🇺
Chart des Tages 🔴 EURUSD kämpft um Verteidigung wichtiger Unterstützung vor Veröffentlichung des EZB-Protokolls 💶 (05.03.26)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.