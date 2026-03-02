- Öl Preis steigt um rund 7,2 %
- Goldpreis gewinnt über 2 %
- Straße von Hormus als Risikofaktor
- Öl Preis steigt um rund 7,2 %
- Goldpreis gewinnt über 2 %
- Straße von Hormus als Risikofaktor
Die neue Handelswoche startet mit massiven geopolitischen Spannungen – und das zeigt sich deutlich beim Öl Preis und beim Goldpreis. Koordinierte Angriffe im Nahen Osten sowie die angespannte Lage in der Straße von Hormus sorgen für Nervosität an den Rohstoffmärkten.
Während der Ölmarkt auf mögliche Versorgungsengpässe reagiert, flüchten Investoren verstärkt in sichere Häfen wie Gold. Die kommenden Tage könnten entscheidend für die weitere Entwicklung von Öl Preis und Goldpreis sein.
🔎 Drei Key Takeaways zu Öl Preis & Goldpreis
✅ Öl Preis steigt um rund 7,2 %, Brent notiert bei etwa 79 USD pro Barrel.
✅ Goldpreis gewinnt über 2 % und nähert sich seinen Allzeithochs.
⚠️ Straße von Hormus als Risikofaktor: 20 % des weltweiten Ölhandels betroffen.
🛢️ Öl Preis unter Druck – Straße von Hormus als Brennpunkt
Das gefährlichste Element der aktuellen Krise bleibt die Lage in der Straße von Hormus. Über diese Meerenge werden etwa 20 Millionen Barrel Öl pro Tag transportiert – rund ein Fünftel des globalen Handelsvolumens.
Die Sorge um die Nachhaltigkeit der Lieferungen aus dem Persischen Golf treibt den Öl Preis massiv nach oben. Brent- und WTI-Öl steigen um rund 7,2 %, Brent notiert bei etwa 79 USD pro Barrel.
Der Markt spekuliert zunehmend, dass bei einer tatsächlichen Blockade der Meerenge sogar die 100-USD-Marke getestet werden könnte.
🏭 OPEC+ versucht zu stabilisieren
Eine mögliche Begrenzung weiterer Preisanstiege ist die Entscheidung der OPEC+, die Produktion im April um 206.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.
Doch entscheidender als politische Signale bleibt aktuell die physische Verfügbarkeit des Rohstoffs sowie die Sicherheit der Transportwege.
Für den Öl Preis bleibt damit die geopolitische Entwicklung der dominierende Faktor.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🥇 Goldpreis steigt als „Versicherung“ gegen Unsicherheit
Parallel zum Ölmarkt reagiert auch der Goldpreis stark. Das Edelmetall legt um mehr als 2 % zu und bestätigt erneut seine Rolle als sicherer Hafen.
Sollten die Kämpfe weiter anhalten, könnte Gold sogar in Richtung 5.500 USD pro Unze steigen.
Technisch betrachtet eröffnete Gold mit einer deutlichen Aufwärtslücke und nähert sich seinen Allzeithochs.
Auch Silber steht im Fokus: Ein Anstieg auf 100–120 USD pro Unze gilt als möglich, wenngleich das Risiko einer scharfen Korrektur bei Entspannung der Lage besteht.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📊 Technische Lage: Momentum bleibt stark
Brent-Rohöl startete mit einer klaren Aufwärtslücke in die Woche. Der RSI auf 14-Tage-Basis befindet sich auf dem höchsten Stand seit Juni 2025 – ein Zeichen für starkes Momentum, aber auch für potenzielle Überhitzung.
Auch der Goldpreis zeigt eine dynamische Bewegung mit starkem Aufwärtsimpuls.
🏁 Fazit: Öl Preis und Goldpreis bleiben von Geopolitik getrieben
Die aktuelle Marktlage ist klar:
✔️ Öl Preis reagiert sensibel auf Versorgungsrisiken
✔️ Goldpreis profitiert als sicherer Hafen
✔️ OPEC+ versucht, den Markt zu beruhigen
✔️ Technisches Momentum bleibt hoch
Kurzfristig entscheiden vor allem zwei Faktoren über die weitere Entwicklung von Öl Preis und Goldpreis:
-
Dauer der militärischen Eskalation
-
Situation in der Straße von Hormus
Solange Unsicherheit dominiert, dürften beide Rohstoffe auf erhöhtem Niveau bleiben.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: US-Aktien fallen – KI-Chip-Regeln, Ölpreise und Geopolitik belasten Märkte (05.03.2026)
CrowdStrike Aktie: Starkes Wachstum dank KI – Jetzt Aktien kaufen? 🚀
EZB-Protokoll: Die größten Auswirkungen der Euro-Stärke auf die Inflation stehen noch bevor 🇪🇺
Chart des Tages 🔴 EURUSD kämpft um Verteidigung wichtiger Unterstützung vor Veröffentlichung des EZB-Protokolls 💶 (05.03.26)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.