Die neue Handelswoche startet mit massiven geopolitischen Spannungen – und das zeigt sich deutlich beim Öl Preis und beim Goldpreis. Koordinierte Angriffe im Nahen Osten sowie die angespannte Lage in der Straße von Hormus sorgen für Nervosität an den Rohstoffmärkten.

Während der Ölmarkt auf mögliche Versorgungsengpässe reagiert, flüchten Investoren verstärkt in sichere Häfen wie Gold. Die kommenden Tage könnten entscheidend für die weitere Entwicklung von Öl Preis und Goldpreis sein.

🔎 Drei Key Takeaways zu Öl Preis & Goldpreis

✅ Öl Preis steigt um rund 7,2 %, Brent notiert bei etwa 79 USD pro Barrel.

✅ Goldpreis gewinnt über 2 % und nähert sich seinen Allzeithochs.

⚠️ Straße von Hormus als Risikofaktor: 20 % des weltweiten Ölhandels betroffen.

🛢️ Öl Preis unter Druck – Straße von Hormus als Brennpunkt

Das gefährlichste Element der aktuellen Krise bleibt die Lage in der Straße von Hormus. Über diese Meerenge werden etwa 20 Millionen Barrel Öl pro Tag transportiert – rund ein Fünftel des globalen Handelsvolumens.

Die Sorge um die Nachhaltigkeit der Lieferungen aus dem Persischen Golf treibt den Öl Preis massiv nach oben. Brent- und WTI-Öl steigen um rund 7,2 %, Brent notiert bei etwa 79 USD pro Barrel.

Der Markt spekuliert zunehmend, dass bei einer tatsächlichen Blockade der Meerenge sogar die 100-USD-Marke getestet werden könnte.

🏭 OPEC+ versucht zu stabilisieren

Eine mögliche Begrenzung weiterer Preisanstiege ist die Entscheidung der OPEC+, die Produktion im April um 206.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Doch entscheidender als politische Signale bleibt aktuell die physische Verfügbarkeit des Rohstoffs sowie die Sicherheit der Transportwege.

Für den Öl Preis bleibt damit die geopolitische Entwicklung der dominierende Faktor.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🥇 Goldpreis steigt als „Versicherung“ gegen Unsicherheit

Parallel zum Ölmarkt reagiert auch der Goldpreis stark. Das Edelmetall legt um mehr als 2 % zu und bestätigt erneut seine Rolle als sicherer Hafen.

Sollten die Kämpfe weiter anhalten, könnte Gold sogar in Richtung 5.500 USD pro Unze steigen.

Technisch betrachtet eröffnete Gold mit einer deutlichen Aufwärtslücke und nähert sich seinen Allzeithochs.

Auch Silber steht im Fokus: Ein Anstieg auf 100–120 USD pro Unze gilt als möglich, wenngleich das Risiko einer scharfen Korrektur bei Entspannung der Lage besteht.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Technische Lage: Momentum bleibt stark

Brent-Rohöl startete mit einer klaren Aufwärtslücke in die Woche. Der RSI auf 14-Tage-Basis befindet sich auf dem höchsten Stand seit Juni 2025 – ein Zeichen für starkes Momentum, aber auch für potenzielle Überhitzung.

Auch der Goldpreis zeigt eine dynamische Bewegung mit starkem Aufwärtsimpuls.

🏁 Fazit: Öl Preis und Goldpreis bleiben von Geopolitik getrieben

Die aktuelle Marktlage ist klar:

✔️ Öl Preis reagiert sensibel auf Versorgungsrisiken

✔️ Goldpreis profitiert als sicherer Hafen

✔️ OPEC+ versucht, den Markt zu beruhigen

✔️ Technisches Momentum bleibt hoch

Kurzfristig entscheiden vor allem zwei Faktoren über die weitere Entwicklung von Öl Preis und Goldpreis:

Dauer der militärischen Eskalation

Situation in der Straße von Hormus

Solange Unsicherheit dominiert, dürften beide Rohstoffe auf erhöhtem Niveau bleiben.

