Börseneröffnung und Marktüberblick: Die Aktienmärkte zeigen weiterhin Stärke. Zwar belastete Nvidias schwächere Verkaufsprognose die Börse Aktuell kurzzeitig, doch die breite Rally bleibt intakt. Der Nasdaq legte heute um fast 0,3 % zu und erholte sich nach frühen Verlusten. Auch die S&P-500-Futures steigen wieder, nachdem sie zunächst um 0,4 % nachgegeben hatten. Der Index hatte am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Nvidia im Fokus: Die Nvidia-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um fast 3 %, nachdem die Umsätze im Rechenzentrum mit 41,1 Mrd. US-Dollar leicht unter den Erwartungen von 41,29 Mrd. US-Dollar lagen. CEO Jensen Huang hob jedoch die starke Nachfrage nach KI-Lösungen hervor – ein Signal, das die Stimmung an der Börseneröffnung stützte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Europa und Asien: Europäische Aktien-Futures notieren 0,2 % im Plus, während chinesische Technologiewerte kräftig zulegten. Besonders die Chiphersteller stachen heraus: SMIC sprang um 12 %, nachdem Berichte über eine Ausweitung der KI-Chipproduktion ab 2026 bekannt wurden. Devisen und Anleihen: Der US-Dollar-Index fiel bereits den dritten Tag in Folge. Kurzlaufende US-Staatsanleihen gaben nach; die Rendite der zweijährigen Anleihe stieg leicht um 1 Basispunkt auf 3,62 %. Rohstoffe: Der Ölpreis sank, da Händler den Druck der USA auf Indien, Importe von russischem Rohöl zu drosseln, weitgehend ignorierten. Japan und Indien: In Japan schwächte sich die Nachfrage bei einer zweijährigen Anleiheauktion ab, da Investoren mögliche Zinserhöhungen der Bank of Japan einpreisen. In Indien gaben die Aktienmärkte bis zu 0,8 % nach, nachdem Trumps neue Zölle auf Exporte in die USA in Kraft traten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

