Wirtschaftskalender: Börse heute mit Deutschland VPI und US-Inflationsdaten

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall-Zahlen im Fokus

Deutschland VPI als erster Inflationsindikator

US VPI als wichtigstes Makroevent

Der Wirtschaftskalender für die Börse heute wird von mehreren wichtigen makroökonomischen Ereignissen geprägt, die die Stimmung an den Finanzmärkten beeinflussen könnten. Besonders Inflationsdaten aus Deutschland und den USA stehen im Fokus der Anleger. Rheinmetall-Zahlen vor Handelsstart in Europa Noch vor Beginn des europäischen Handelstages veröffentlicht Rheinmetall seine Quartalszahlen. Die Ergebnisse könnten wichtige Impulse für den europäischen Verteidigungssektor liefern. In den vergangenen Monaten hatten Rüstungsaktien deutliche Kursgewinne verzeichnet. Hintergrund sind steigende Erwartungen an höhere Militärausgaben in Europa und weltweit. Entsprechend wird der Markt genau beobachten, ob Rheinmetall die hohen Erwartungen erfüllen kann. Deutschland veröffentlicht VPI-Daten Um 08:00 Uhr dt. Zeit werden die deutschen Inflationsdaten veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich etwa zwischen 1,9 % und 2,1 % liegen wird. Damit würde sich die Inflation weiterhin in der Nähe des Zielwerts der Europäischen Zentralbank bewegen. Allerdings zeigen einige Komponenten der Inflation weiterhin relativ robuste Preisentwicklungen. US-Inflationsdaten im Fokus der globalen Märkte Das wichtigste Ereignis im heutigen Wirtschaftskalender für die Börse ist jedoch die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Um 13:30 Uhr dt. Zeit wird der amerikanische VPI veröffentlicht. Analysten rechnen damit, dass die Preise im Monatsvergleich um etwa 0,2 % bis 0,3 % steigen könnten. Im Jahresvergleich wird ein Wert von rund 2,4 % erwartet. Die Daten sind besonders wichtig für die Erwartungen zur Geldpolitik der US-Notenbank, da sie Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Vor europäischer Sitzung – Rheinmetall Quartalszahlen

07:00 Uhr GMT – Deutschland VPI

12:30 Uhr GMT – USA VPI

14:30 Uhr GMT – US DoE Rohöllagerbestände Die heutigen Veröffentlichungen könnten deutliche Bewegungen an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten auslösen, weshalb Anleger den Wirtschaftskalender und die Börse heute besonders aufmerksam verfolgen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

