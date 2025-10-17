BÖRSE AKTUELL: Schwache Asien-Märkte & Gold auf Rekordkurs (17.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Asien-Börsen unter Druck

Devisenmarkt: Euro & Franken gefragt

Goldpreis auf Allzeithoch

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich am Freitag uneinheitlich: Während die US-Indizes ihre Gewinne nicht halten konnten, herrscht in Asien erneut Verkaufsdruck. Auch geopolitische Spannungen und geldpolitische Unsicherheiten prägen das Bild. Gleichzeitig glänzt der Goldpreis mit einem neuen Rekordhoch – Investoren suchen Sicherheit. ✅ Drei Key Takeaways 🌏 Asien-Börsen unter Druck Der Nikkei 225 verliert 1,28 % , der Hang Seng fällt um 1,59 % , der Shanghai Composite um 1,00 % .

Gründe: Nachlassende US-Stärke, schwache Konjunkturdaten und anhaltende Handelskonflikte.

Auch der australische S&P/ASX 200 schließt 0,75 % im Minus – Zeichen einer globalen Risikoscheu. 💵 Devisenmarkt: Euro & Franken gefragt Der Euro steigt über 1,1710 EUR/USD , getrieben durch Spekulationen über eine moderatere EZB-Politik.

Der Schweizer Franken gewinnt an Stärke, USD/CHF fällt auf 0,79 , während der Yen schwächelt.

Die PBOC setzt den Yuan-Referenzkurs leicht stärker bei 7,0949/USD, was Stabilität signalisiert. 🥇 Goldpreis auf Allzeithoch Gold steigt über 4.300 USD je Unze – tägliche Zuwächse von über 100 USD .

Hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen inmitten geopolitischer Spannungen.

