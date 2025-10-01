Börse aktuell: Shutdown-Risiken, Gold-Rally & volatile Märkte im Oktober

📊 Börse aktuell & US Börse: Shutdown-Risiken im traditionell volatilen Oktober Einleitung Der Oktober gilt historisch als der volatilste Monat an den Aktienmärkten – durchschnittlich ist die Schwankungsbreite 33 % höher als in den übrigen Monaten des Jahres. Auch die US Börse steht aktuell unter Druck: Der laufende Government Shutdown sorgt für Unsicherheit, wenngleich die Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte bislang moderat bleiben. Die Frage bleibt: Wird es dieses Mal anders sein? 🔑 Key Takeaways Historische Erfahrung: In den letzten 50 Jahren gab es 21 Shutdowns , die meisten endeten ohne größere Folgen für die Wirtschaft.

Aktuelles Risiko: Bis zu 750.000 Bundesangestellte könnten beurlaubt werden, wichtige Funktionen wie Arzneimittelzulassungen, IPOs und Konjunkturdaten sind gefährdet.

Anlegerstimmung: Investoren sichern sich ab – Silber mit bestem Quartal aller Zeiten, Gold über 3.900 USD und auf dem Weg zur 4.000er-Marke. 🏛️ Shutdown-Risiken für die US Börse Ein längerer Shutdown könnte die US-Wirtschaft Milliarden kosten und bis zu 750.000 Arbeitskräfte in den Zwangsurlaub schicken. Nicht-essenzielle Funktionen der Regierung kommen zum Stillstand.

Essenzielle Mitarbeiter wie Soldaten und Sicherheitskräfte arbeiten oft ohne Bezahlung weiter.

Historisch waren die Auswirkungen begrenzt – doch der aktuelle politische Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern könnte diesmal länger dauern. 📉 Trump, Fed & Marktfolgen Demokraten werfen Donald Trump vor, den Shutdown gezielt zu instrumentalisieren, um die Fed zu Zinssenkungen zu zwingen.

Sollte der Shutdown drei Wochen dauern , könnte die Arbeitslosenquote von 4,3 % auf bis zu 4,7 % steigen.

Niedrigere Wachstumszahlen und steigende Risiken würden die Fed zu vorsichtigeren Schritten bewegen und gleichzeitig die Anleiherenditen drücken .

Hintergrund: Die US-Regierung muss bis Ende 2026 über 11 Billionen USD refinanzieren – rund ein Drittel ihrer Gesamtschulden. 🪙 Edelmetalle als sicherer Hafen Anleger reagieren mit Absicherung: Silber verzeichnete das beste Quartal seiner Geschichte .

Gold kletterte über die Marke von 3.900 USD – die Frage lautet nicht mehr ob, sondern wann die 4.000 USD erreicht werden. 📝 Fazit: Börse aktuell & US Börse im Überblick Die Börse aktuell bleibt angespannt, da der Oktober traditionell von hoher Volatilität geprägt ist. Während die US Börse bislang stabil wirkt, könnte ein längerer Government Shutdown diesmal spürbarere Folgen haben – insbesondere durch politische Polarisierung, steigende Arbeitslosigkeit und Druck auf die Fed. Edelmetalle wie Gold und Silber profitieren klar von der Unsicherheit und bleiben wichtige Absicherungen im aktuellen Marktumfeld. Silber Chart (MN) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

