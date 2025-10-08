Das Wichtigste in Kürze US-Index-Futures werden vor der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls unverändert gehandelt.

Der NZD ist heute die schwächste G10-Währung, nachdem die RBNZ die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt hat.

Gold durchbricht die Schwelle von 4.000 USD pro Unze.

Börse Aktuell – Marktbericht Börse vom heutigen Handelstag U.S.-Index-Futures handeln derzeit weitgehend unverändert und deuten auf Zurückhaltung hin, nachdem die jüngste Rallye durch KI-Optimismus und gemischte Ergebnisse von Oracle angetrieben wurde. Anleger warten gespannt auf das heutige FOMC-Protokoll, das neue Hinweise zur Zinspolitik der US-Notenbank liefern könnte. Der Euro Stoxx 50 (EU50) gewinnt leicht um 0,15 %. Asien-Pazifik: Börsen im Minus – Technologieaktien belasten Der Handel in der Asien-Pazifik-Region bleibt aufgrund von Feiertagen in China und Südkorea verhalten. Die Stimmung wird zusätzlich durch Kursverluste im Technologiesektor gedrückt, nachdem Oracle schwächere Margen gemeldet hat (Baidu: -4 % im US-Vorbörsenhandel). Der kurzfristige Pro-Aktien-Effekt nach dem Wahlsieg von Sanae Takaichi (LDP Japan) verblasst.

Die wichtigsten Börsen-Indizes Asiens notieren im Minus: HK.cash und CHN.cash -1,4 %, Nikkei / JP225 -0,45 %, AU200.cash -0,2 %. Zentralbanken im Fokus: RBNZ überrascht mit kräftiger Zinssenkung Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) senkte überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,5 % (Konsens: -25 bps). Die Entscheidung fiel einstimmig. Die RBNZ signalisiert Offenheit für weitere Lockerungen, da die schwache Wirtschaftstätigkeit und vorsichtige Konsumenten das Wachstum dämpfen könnten – was zugleich hilft, die Inflation in den Zielkorridor von 1–3 % zu bringen.

Der Neuseeland-Dollar (NZD) ist heute die schwächste G10-Währung. Japan: Leistungsbilanz über Erwartungen Japans Leistungsbilanzüberschuss übertrifft die Prognosen deutlich und steigt auf 3,776 Billionen Yen (Konsens: 3,55 Bio., vorher: 2,684 Bio.). Devisenmarkt: NZD schwach – USD gewinnt weiter Am Devisenmarkt steht der NZD unter massivem Druck nach der dovishen Entscheidung der RBNZ (NZDUSD: -1 %, EURNZD: +0,65 %).

Der US-Dollar-Index (DXY) steigt den dritten Tag in Folge um 0,3 % auf 98,63, den höchsten Stand seit dem 22. August.

Pfund, Franken und Yen verlieren rund 0,3 % gegenüber dem Greenback, EURUSD fällt 0,34 % auf 1,1616. Rohstoffe & Edelmetalle: Gold auf Rekordhoch Gold durchbricht erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze (+1,3 %) – getrieben durch die anhaltende US-Government-Shutdown-Krise. Auch andere Edelmetalle legen zu: Silber +2,3 % auf 48,90 $

Platin und Palladium je +2,2 % Brent und WTI-Öl steigen um weitere 0,3 %, während Erdgas (NATGAS) um 0,9 % nachgibt. Kryptowährungen: Abwärtstrend setzt sich fort Die Kryptomärkte bleiben unter Druck: Bitcoin fällt um 0,5 % auf 121.620 $

Ethereum verliert 1,3 % auf 4.432 $

Weitere Verluste bei Solana (-1,9 %), Dogecoin (-1,8 %) und Polygon (-1,6 %) Fazit – Marktbericht Börse Die Börse Aktuell zeigt ein gemischtes Bild: Anleger agieren vorsichtig vor dem FOMC-Protokoll, während schwächere Wirtschaftsdaten aus Neuseeland und Gewinnmitnahmen in Asien die Stimmung trüben.

