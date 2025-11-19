TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPAUD (19.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Pin-Bar-Kerze im Tageschart zeigt Schwäche

Kurs bleibt unter 100-Perioden-Durchschnitt

Starker Widerstand bei 2,0285

Im Forex Trading entstehen besonders dann attraktive Setups, wenn technische Signale, Widerstandsbereiche und Trendindikatoren übereinstimmen. Genau das sehen wir aktuell im Währungspaar GBPAUD, das nach einer fehlgeschlagenen Erholungsbewegung erneut bärisches Momentum zeigt. Die folgende Trading Idee basiert auf charttechnischen Signalen, die ein Short-Szenario begünstigen. ► GBPAUD WKN:A0G81V | ISIN: GB00B0H60558 | Ticker: GBPAUD 🚀 Key Takeaways 📌 1. Pin-Bar-Kerze im Tageschart zeigt Schwäche Im D1-Intervall bildet GBPAUD eine deutliche Pin-Bar-Kerzenformation, die typischerweise auf eine bevorstehende Trendfortsetzung oder Umkehr hindeutet – in diesem Fall nach unten. 📉 2. Kurs bleibt unter 100-Perioden-Durchschnitt Der Preis bewegt sich weiterhin unter dem gleitenden 100-MA, was ein klassisches bärisches Trend-Signal darstellt und die Short-Bias zusätzlich bestätigt. 🔻 3. Starker Widerstand bei 2,0285 Der Bereich bei 2,0285 fungiert als entscheidender Widerstand:

• frühere Kursreaktionen

• 38,2-% Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung seit 17. Oktober

Da der Kurs diesen Bereich nicht überwinden konnte, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Abwärtsbewegung. 📊 Unsere Trading Idee: GBPAUD Short 📌 Trading Idee: Short-Position zum Marktpreis

🎯 Mögliche Ziele: 2,0015 und 1,9855

🛡️ Möglicher Stop-Loss: 2,0350 Diese Struktur bietet ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis für Forex Trader, die einen technisch sauberen Short-Einstieg suchen. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Forex Trading Chance mit klarer Struktur Diese Trading Idee zeigt ein charttechnisch klar definiertes Short-Setup im GBPAUD. Die Pin-Bar-Formation, der dominante Widerstand bei 2,0285 und der Bruch unter den 100-Perioden-MA sprechen gemeinsam für weiter fallende Kurse. Für Trader im Forex Trading ergibt sich daraus eine interessante Möglichkeit, die aktuelle Marktsituation taktisch auszunutzen. GBPAUD Chart (Tageschart) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.