Gold Preis aktuell steigt | Gold News zu Fed-Protokollen & Markt-Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Gold Preis im Aufwärtstrend

Fed zeigt wachsende Zurückhaltung

Balance-Sheet-Politik im Fokus

Die kommenden Protokolle der Fed-Sitzung vom 28.–29. Oktober dürften zeigen, dass die Mitglieder des FOMC zunehmend vorsichtiger hinsichtlich weiterer Zinssenkungen werden. Zwar senkte die Fed den Leitzins im Oktober um 25 Basispunkte, doch die Aufzeichnungen könnten offenlegen, dass mehrere Teilnehmer es für sinnvoll hielten, die Zinsen unverändert zu lassen – im Vergleich zu nur „einigen wenigen" im September. Beim Votum unterstützte lediglich Miran eine Senkung um 50 Basispunkte, während Schmid für eine unveränderte Geldpolitik stimmte. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Fed-Chef Powell hatte bereits von einer „wachsenden Zahl" von Befürwortern einer Pause gesprochen, und aktuelle Kommentare von Entscheidungsträgern bestätigen diesen Trend. Dennoch plädieren einige Mitglieder weiterhin für eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung am 9.–10. Dezember – eine Entscheidung, die Bloomberg Economics ebenfalls erwartet. Die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf Risiken am Arbeitsmarkt, da sich die Inflation zuletzt weniger dynamisch verändert hat. Besonders wichtig werden daher die verzögerten NFP-Arbeitsmarktdaten (für September), die an diesem Donnerstag und Freitag erscheinen sollen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bilanzpolitik. Am 1. Dezember beendet die Fed ihr Quantitative Tightening. Die Märkte achten deshalb verstärkt auf Hinweise zum Start der geplanten Reserve-Management-Käufe. Wahrscheinlich wird dies im ersten Quartal 2026 durch Käufe von Treasury Bills erfolgen. Am Markt ist die Stimmung vor Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle vorsichtig. Dennoch scheint die Kursentwicklung des Tages stärker durch die erwähnten Nvidia-Quartalszahlen sowie die verzögerten Arbeitsmarktdaten beeinflusst zu sein. Der Gold Preis steigt derzeit um 1,21 % auf 4.116 USD pro Unze, was die erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen widerspiegelt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

