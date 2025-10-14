Börse aktuell: US-Großbanken überzeugen mit starken Q3-Zahlen – JPMorgan, Goldman Sachs & Citigroup glänzen

🏦 Börse aktuell: US-Großbanken überzeugen im Q3 – Investmentbanking feiert starkes Comeback

💬 Einleitung

Das dritte Quartal 2025 brachte starke Ergebnisse für die größten US-Investmentbanken – JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Citigroup.

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Schwankungen gelang es allen drei Häusern, Umsatz und Gewinn deutlich zu steigern. Besonders das wiederbelebte M&A-Geschäft (Fusionen & Übernahmen) trug erheblich zu den Erfolgen bei.

Die Quartalszahlen zeigen: Der US-Bankensektor ist widerstandsfähig, anpassungsfähig und weiterhin ein zentraler Stabilitätsanker an den globalen Finanzmärkten.

🔑 Key Takeaways

1️⃣ M&A-Markt treibt Gewinne: Das wiedererstarkte Investmentbanking, vor allem durch große Übernahmen im Tech- und Energiesektor, sorgt für kräftige Umsatzsprünge.

2️⃣ Starke Handelsaktivität: Hohe Volatilität und steigende Handelsvolumina führten zu Rekordergebnissen in den Trading-Segmenten (Aktien, Anleihen, Rohstoffe).

3️⃣ Robuste Bilanzen: Alle drei Banken halten solide Kapitalquoten (CET1 zwischen 14–15 %) und zeigen starke Liquidität – trotz steigender Risikovorsorge.

💰 JPMorgan Chase – Marktführer bleibt in Bestform

JPMorgan Chase festigt seine Spitzenposition unter den US-Großbanken.

Umsatz: +9 % auf 47,12 Mrd. USD

Gewinn: 14,4 Mrd. USD (+12 % YoY)

EPS: 5,07 USD (übertrifft Erwartung von 4,74 USD)

ROE: 17 %

Die Bank profitierte besonders von starken Handelsumsätzen – 3,33 Mrd. USD im Aktienhandel und 5,61 Mrd. USD im FICC-Segment (Anleihen, Devisen, Rohstoffe).

Im Investmentbanking erzielte JPMorgan 2,69 Mrd. USD, angetrieben durch Großtransaktionen wie 3G Capital’s Übernahme von Skechers und Fusionen im Energiesektor.

Mit einer CET1-Quote von 14,8 % und stabilen Kreditrisiken (2,4 Mrd. USD Rückstellungen) bleibt JPMorgan hervorragend kapitalisiert.

Leichte Kostensteigerungen (+4 %) resultieren aus Investitionen in Technologie und Cybersicherheit – ein klares Signal für zukunftsorientiertes Management.

💼 Goldman Sachs – Investmentbanking als Gewinnmotor

Goldman Sachs überzeugte mit einem Umsatz von 15,18 Mrd. USD (Erwartung: 14,16 Mrd.) und einem EPS von 12,25 USD (vs. 11,04 USD erwartet).

Das Investmentbanking-Segment glänzte mit 2,66 Mrd. USD, getrieben durch Megadeals in der Pharma- und Finanzbranche.

Im Segment Global Banking & Markets übertraf Goldman die Prognosen mit 10,12 Mrd. USD Umsatz.

Besonders auffällig:

FICC-Handel: 3,47 Mrd. USD (über den Erwartungen)

Net Interest Income: 3,85 Mrd. USD (+34 % über Prognose)

Die Einlagen wuchsen um 5,2 % auf 490 Mrd. USD, während das Kreditvolumen auf 222 Mrd. USD stieg – ein Zeichen für wachsendes Vertrauen institutioneller Kunden.

🏛️ Citigroup – Stabil trotz Umstrukturierung

Citigroup erzielte im dritten Quartal 22,09 Mrd. USD Umsatz (Erwartung: 21,11 Mrd. USD) und profitierte vom Aufschwung in Trading und Investmentbanking.

Investmentbanking: 1,17 Mrd. USD (vs. 1,05 Mrd. USD erwartet)

FICC-Handel: 4,02 Mrd. USD (+8 % über Prognose)

Equity-Handel: 1,54 Mrd. USD (vs. 1,33 Mrd. USD erwartet)

Die Kreditvergabe bleibt solide – das Kreditportfolio stieg auf 733,9 Mrd. USD.

Besonders stark zeigten sich das Wealth Management (+2 %) und das Corporate Banking (+18 % über Prognose).

Citi bleibt auf Kurs: Trotz laufender Umstrukturierung stärkt die Bank ihre globale Präsenz und verbessert die operative Effizienz.

📊 Börse aktuell: Banken trotzen Zinsrisiken – aber Fed bleibt entscheidend

Die Quartalsergebnisse signalisieren eine Erholung der US-Finanzbranche.

Trotz steigender Rückstellungen für Kreditausfälle zeigen die Banken hohe Profitabilität und solide Liquiditätspuffer.

Doch die Risiken bleiben:

Sollte die US-Notenbank ihre Zinssenkungsserie fortsetzen, könnten die Zinsmargen schrumpfen und das klassische Kreditgeschäft belasten.

Daher setzen JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup zunehmend auf Diversifikation, Technologieinvestitionen und Vermögensverwaltung als strategische Wachstumstreiber.

🧠 Fazit – Starke Banken, fragile Rahmenbedingungen

Das dritte Quartal 2025 bestätigt: Die großen US-Banken sind robust, profitabel und strategisch gut positioniert.

Während der Technologiesektor unter Bewertungsdruck steht, überzeugen Finanzwerte mit Stabilität und konstantem Wachstum.

Börse aktuell:

Investmentbanking boomt wieder ,

Handelsumsätze erreichen Rekordwerte ,

Risiken bleiben moderat, solange die Fed keine aggressiven Zinssenkungen durchführt.

Die Ergebnisse zeigen: Der Bankensektor ist bereit für die Zukunft – doch der Balanceakt zwischen Wachstum, Risiko und Regulierung bleibt die zentrale Herausforderung.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

