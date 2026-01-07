Öl News heute: Ölpreis fällt – EIA-Daten belasten den Markt

Das Wichtigste in Kürze Der Ölpreis steht unter Druck durch stark steigende Kraftstofflagerbestände.

Der EIA-Bericht ist gemischt: Rohölabbau stützt, schwache Nachfrage bremst.

Technisch bleibt der Markt korrekturanfällig, solange 60 USD nicht zurückerobert werden.

🛢️ Öl News: Ölpreis unter Druck – Markt testet Jahrestiefs Der Ölpreis fällt heute um mehr als 1 % und testet damit die Tiefs von Anfang Januar. Belastet wird der Markt durch hohe Benzinlagerbestände im jüngsten EIA-Bericht, die langfristigen Folgen der US-Operation in Venezuela sowie eine insgesamt schwache Marktstruktur. Trotz einzelner unterstützender Faktoren gelingt es dem Ölmarkt aktuell nicht, Aufwärtsdynamik zu entwickeln. ► ÖL ISIN: XC0007924514 | WKN: 792451 | Ticker: OIL ✅ Drei Key Takeaways zu Öl News & Öl Preis Der Ölpreis steht unter Druck durch stark steigende Kraftstofflagerbestände. Der EIA-Bericht ist gemischt: Rohölabbau stützt, schwache Nachfrage bremst. Technisch bleibt der Markt korrekturanfällig, solange 60 USD nicht zurückerobert werden. 📊 EIA-Bericht: Gemischte Signale für den Öl Preis Die aktuellen Daten der US-Energiebehörde EIA liefern ein uneinheitliches Bild: 🛢️ US-Rohöllagerbestände sanken um 3,8 Mio. Barrel auf 419,1 Mio. Barrel

→ rund 3 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt , grundsätzlich preisstützend

⛽ Benzinlagerbestände stiegen jedoch deutlich um 7,7 Mio. Barrel

🔥 Destillatbestände (Heizöl/Diesel) legten um 5,6 Mio. Barrel zu Der starke Aufbau bei Kraftstoffen belastet die Stimmung und deutet entweder auf schwächere Endnachfrage oder saisonale Lageraufstockungen hin. 🏭 Raffinerien & Nachfrage: Kein klarer Aufwärtstreiber Die Raffinerieaktivität zog leicht an: Durchsatz: 16,9 Mio. Barrel/Tag

Auslastung: 94,7 % Dabei sank die Benzinproduktion, während die Destillatproduktion stieg – ein Teil der Erklärung für die Lagerbewegungen. Weitere wichtige Punkte: 📦 Rohölimporte stiegen wöchentlich um 1,4 Mio. bpd

📉 Auf 4-Wochen-Sicht liegen die Importe jedoch rund 10 % unter Vorjahr

→ der Markt ist nicht strukturell überversorgt

📉 Gesamtverbrauch von Erdölprodukten fiel 1,9 % gegenüber Vorjahr Schwäche vor allem bei Destillaten und Kerosin Benzinnachfrage bleibt relativ stabil

Besonders kritisch: Trotz des jüngsten Anstiegs liegen Destillatbestände weiterhin 43 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt – ein potenzielles Risiko in der laufenden Heizsaison. 📉 Einordnung: Warum der Ölpreis trotzdem fällt Der EIA-Bericht ist nicht eindeutig bullish: ✅ Rückgänge bei Rohöl stützen den Markt

❌ Starke Zuwächse bei Benzin & Destillaten begrenzen das Aufwärtspotenzial

❌ Schwache Endnachfrage verhindert eine nachhaltige Erholung Kurzfristig bleibt der Ölmarkt anfällig für weitere Korrekturen, solange keine klare Belebung des Kraftstoffverbrauchs sichtbar wird. 🧾 Fazit: Ölmarkt bleibt kurzfristig fragil Die aktuellen Öl News zeigen einen Markt ohne klaren Trend. Während die Fundamentaldaten bei Rohöl grundsätzlich unterstützend wirken, verhindern hohe Benzin- und Destillatbestände sowie eine schwache Endnachfrage eine nachhaltige Erholung des Öl Preises. Kurzfristig bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht – erst eine klare Nachfragebelebung könnte dem Markt neuen Auftrieb geben. Öl Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.