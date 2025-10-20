Börse Aktuell: Marktbericht Börse USA, Europa & Asien – Gemischte Signale von Wall Street und China

Während Chinas Industrieproduktion stark zulegte, blieben Investitionen und der Immobiliensektor schwach. Ölpreise und Yen zeigten sich stabil – die Börse Aktuell signalisiert insgesamt ein vorsichtig positives globales Marktumfeld.

Positive Nachrichten aus Frankreich und sinkende US-Renditen stützten die europäischen Märkte. Anleger setzen zunehmend auf Zinssenkungen – ein Treiber für Optimismus im aktuellen Marktbericht Börse .

Nach anfänglichen Verlusten aufgrund neuer Betrugsfälle bei US-Regionalbanken legten S&P 500 und Nasdaq zum Wochenschluss leicht zu. Aussagen von Donald Trump zur Zurückhaltung bei China-Zöllen stabilisierten die Stimmung an der Börse Aktuell .

Das Wichtigste in Kürze Wall Street erholt sich trotz Bankensorgen Nach anfänglichen Verlusten aufgrund neuer Betrugsfälle bei US-Regionalbanken legten S&P 500 und Nasdaq zum Wochenschluss leicht zu. Aussagen von Donald Trump zur Zurückhaltung bei China-Zöllen stabilisierten die Stimmung an der Börse Aktuell. Europa profitiert von politischer Stabilität Positive Nachrichten aus Frankreich und sinkende US-Renditen stützten die europäischen Märkte. Anleger setzen zunehmend auf Zinssenkungen – ein Treiber für Optimismus im aktuellen Marktbericht Börse. China-Daten gemischt, Öl und Yen stabil Während Chinas Industrieproduktion stark zulegte, blieben Investitionen und der Immobiliensektor schwach. Ölpreise und Yen zeigten sich stabil – die Börse Aktuell signalisiert insgesamt ein vorsichtig positives globales Marktumfeld.

Die Börse Aktuell zeigt am Montag ein gemischtes Bild: An der Wall Street eröffneten die Indizes mit Verlusten, ausgelöst durch neue Sorgen um US-Regionalbanken. Besonders betroffen war der Russell 2000, der um 0,6 % nachgab.

Hintergrund sind aufgedeckte Kreditbetrugsfälle bei Zions Bancorporation und Western Alliance, die erneut das Vertrauen in kleinere Banken erschütterten. Gegen Handelsende hellte sich die Stimmung jedoch auf: Donald Trump signalisierte, dass er keine umfassenden Zölle gegen China plane und stattdessen auf Verhandlungen setzt. Dies sorgte für eine leichte Erholung an den Märkten.

Der S&P 500 und der Nasdaq legten um mehr als 0,5 % zu, während der Russell 2000 im Minus blieb. Die Futures deuten zu Wochenbeginn auf weitere Zugewinne hin – der US500 steigt um 0,34 %, der US100 um 0,5 %. Europa im Aufwind Auch in Europa zeigen sich die Märkte freundlich. Positive Nachrichten rund um den französischen Haushalt und solide Ergebnisse defensiver Unternehmen stützten die Kurse.

Frankreichs Premierminister Lecornu überstand zwei Misstrauensvoten, was für politische Stabilität sorgt.

Die Renditen für US-Staatsanleihen fielen auf rund 4,0 %, den niedrigsten Stand seit September des Vorjahres – ein weiteres Signal für wachsende Zinssenkungserwartungen. Währungen & Rohstoffe Das Währungspaar EUR/USD steigt wieder über 1,1670, nachdem es am Freitag stark nachgegeben hatte.

Im Rohstoffsektor gaben die Ölpreise nach: Ein Telefonat zwischen Trump und Putin über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs weckte Hoffnungen auf höhere Ölproduktion. Zudem soll Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut zu territorialen Zugeständnissen gedrängt haben. Trotz neuer Gefechte im Nahen Osten reagierten die Ölpreise kaum – eine neue Waffenruhe trat am Montagmorgen in Kraft. Asien & Japan: Währung stabil, Politik im Fokus Die Bank of Japan deutete an, ihre Geldpolitik bei verbesserten Wirtschaftsdaten zu straffen. Das nächste Treffen ist für Ende des Monats geplant.

Die japanische Regierung steht vor dem Auslaufen wichtiger Koalitionsvereinbarungen, während der Yen zuletzt stabil blieb – USD/JPY bewegt sich in der Spanne 150–151. China: Wirtschaftsdaten mit Licht und Schatten Die neuesten Wirtschaftsdaten aus China liefern ein gemischtes Bild: Einzelhandelsumsätze: +3,0 % im Jahresvergleich (nach 3,4 % zuvor)

Industrieproduktion: +6,5 % im Jahresvergleich (über den Erwartungen von 5,0 %)

Investitionen: -0,5 % im Jahresvergleich (schwächer als erwartet)

Immobilieninvestitionen: -13,9 % im Jahresvergleich – der stärkste Rückgang seit Monaten Das BIP Chinas wuchs im dritten Quartal um 4,8 % im Jahresvergleich, verlangsamte sich jedoch von 5,2 %. Auf Quartalsbasis stieg es um 1,1 %.

Die Leitzinsen blieben unverändert bei 3,0 % (ein Jahr) und 3,5 % (fünf Jahre).

Die Immobilienpreise fielen um 0,41 % im Monatsvergleich – der stärkste Rückgang seit fast einem Jahr. Laut Goldman Sachs wird China seine strenge Kontrolle über seltene Erden bis mindestens 2028 beibehalten. Neuseeland: Inflation steigt In Neuseeland legte die Inflation im dritten Quartal auf 3,0 % im Jahresvergleich zu. Das entspricht den Erwartungen, markiert aber das obere Ende des Zielkorridors der Zentralbank – was künftige Zinssenkungen unwahrscheinlicher macht. Fazit – Börse Aktuell im Überblick Die Märkte bleiben volatil, doch die heutige Börse Aktuell-Analyse zeigt erste Anzeichen von Stabilität: Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit USA–China

Zinsfantasie in den USA und Europa

Gemischte Signale aus China

Ruhige Öl- und Devisenmärkte Der Marktbericht Börse deutet auf eine vorsichtige Aufwärtsbewegung hin – Investoren warten auf neue Impulse aus den Unternehmensberichten und der globalen Politik. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.