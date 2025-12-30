Wirtschaftskalender: Alle Augen auf dem FOMC-Sitzungsprotokoll (30.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wirtschaftskalender heute: FOMC-Protokoll als zentraler Impulsgeber

Europa & USA: Inflations- und Immobilienzahlen im Blick

Asien & Rohstoffe: China-PMI & EIA-Daten als Ausblickstreiber

Der heutige Wirtschaftskalender rückt gleich mehrere potenzielle Marktbewegungsfaktoren in den Mittelpunkt. Börse heute steht vor allem im Zeichen des FOMC-Sitzungsprotokolls, das entscheidende Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank im Jahr 2026 liefern könnte.

Neben den US-Daten richtet sich der Blick der Anleger auch nach Europa und Asien: Inflations- und Einzelhandelszahlen aus Spanien sowie die chinesischen PMI-Daten dürften maßgeblich beeinflussen, wie die globalen Märkte in den nächsten Handelstag starten. 🚀 Key Takeaways (Alle Zeiten in deutscher Zeit) 🏦 1. Wirtschaftskalender heute: FOMC-Protokoll als zentraler Impulsgeber Das Highlight im heutigen Wirtschaftskalender ist eindeutig das FOMC-Sitzungsprotokoll um 20:00 Uhr: 📄 Hinweise auf interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fed

🕊️ Trotz zurückhaltender Töne bleibt der Markt vorsichtig

📉 Swap-Markt preist nur 58 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bis Ende März 2026 ein Für die Börse heute ist entscheidend, ob das Protokoll Hinweise auf eine frühere Lockerung liefert oder die konservative Zinserwartung bestätigt. Entsprechend hoch ist das kurzfristige Volatilitätspotenzial. 2. Europa & USA: Inflations- und Immobilienzahlen im Blick Neben der Fed stehen mehrere Konjunkturdaten auf der Agenda: Spanien (09:00 Uhr): VPI Dezember: Prognose 2,8 % YoY (zuvor 3,0 %)

HVPI Dezember: Prognose 3,0 % YoY

🛍️ Einzelhandelsumsätze November: +6 % YoY (zuvor 3,8 %) USA (15:00–15:45 Uhr): 🏠 Hauspreisindex Oktober (MoM Prognose: +0,1 %)

🏘️ S&P/Case-Shiller Composite-20: Prognose 1,1 % YoY

🏭 Chicago PMI Dezember: Prognose 39,8 (zuvor 36,3) Diese Daten sind besonders relevant für die Einschätzung der US-Zinsentwicklung und könnten die Börse heute vor dem FOMC-Protokoll bereits in Bewegung versetzen. 🌏🛢️ 3. Asien & Rohstoffe: China-PMI & EIA-Daten als Ausblickstreiber Der Blick nach vorne richtet sich klar nach Asien: China PMI (02:30–02:45 Uhr): Composite PMI: zuvor 49,7 Manufacturing PMI: Prognose 49,4 Non-Manufacturing PMI: Prognose 49,8 Caixin Manufacturing PMI: Prognose 49,7

Schwache Werte könnten die globale Risikobereitschaft belasten und die Börse heute bereits für den nächsten Handelstag prägen. Zusätzlich stehen um 22:30 Uhr die EIA-Rohöllagerdaten an: 📦 API-Rohölvorräte zuletzt: +2,4 Mio. Barrel Diese Zahlen könnten vor allem im Energiesektor für kurzfristige Ausschläge sorgen. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender signalisiert erhöhte Volatilität – Börse heute richtungsentscheidend Der heutige Wirtschaftskalender liefert eine ungewöhnlich hohe Dichte an potenziell marktbewegenden Ereignissen. Börse heute steht zwischen geldpolitischer Vorsicht, wichtigen Konjunkturdaten und dem Ausblick auf China. 🟢 Chancen Klare Impulse durch das FOMC-Protokoll

Richtungsweisende Signale aus China

Volatilität in Zinsen, Devisen & Rohstoffen 🔴 Risiken Enttäuschende Fed-Signale

Schwache China-PMI-Werte

Überreaktionen bei dünner Liquidität Fazit:

