BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, SAP glänzt trotz Nahost-Konflikt (01.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze Nahost-Konflikt sorgt für steigende Ölpreise

Nasdaq 100 bleibt dank KI-Aktien stabil

DAX und STOXX 600 geben nach

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX unter Druck – Nahost-Konflikt belastet die Märkte 🌍 Die Börse Heute startet mit gemischten Signalen in den neuen Handelsmonat. Während sich die US-Technologiebörsen weiterhin robust präsentieren, geraten europäische Aktien unter Druck. Der erneute Anstieg geopolitischer Spannungen im Nahen Osten sorgt für höhere Ölpreise, einen stärkeren US-Dollar und wachsende Unsicherheit an den Finanzmärkten. Dennoch bleibt der KI-Sektor ein wichtiger Stabilitätsanker für die Börse Aktuell, insbesondere durch neue Entwicklungen bei Nvidia und Anthropic. Key Takeaways 📌 Nahost-Konflikt sorgt für steigende Ölpreise

Nasdaq 100 bleibt dank KI-Aktien stabil

DAX und STOXX 600 geben nach Börse Aktuell: KI-Aktien trotzen geopolitischen Risiken 🚀 An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones rund 0,3% verliert und der S&P 500 kaum verändert notiert, kann der Nasdaq 100 leicht zulegen. Haupttreiber bleiben Technologie- und KI-Werte. Für positive Schlagzeilen sorgte insbesondere Nvidia, die einen neuen KI-Chip für PCs und Laptops vorgestellt haben. Zudem hat Anthropic vertraulich die Unterlagen für einen US-Börsengang eingereicht. Auch Hewlett Packard Enterprise überzeugte Anleger und erreichte vor den Quartalszahlen ein neues Allzeithoch. Positiv überraschte zudem der US-Industriesektor: ISM Manufacturing Index: 54,0 Punkte

Neue Aufträge: 56,8 Punkte

Höchster Stand seit Mai 2022 Die Daten signalisieren eine robuste US-Wirtschaft, erhöhen aber gleichzeitig die Sorgen vor anhaltendem Inflationsdruck. Tops & Flops im DAX 40 heute Der deutsche Leitindex geriet angesichts geopolitischer Risiken und steigender Ölpreise unter Druck. Dennoch konnten einige Einzelwerte deutlich zulegen. Top-Performer im DAX: SAP +7,97%

Scout24 +2,91%

RWE +1,10% Flop-Performer im DAX: Rheinmetall -6,63%

MTU Aero Engines -4,02%

Bayer -3,78% Besonders SAP profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach KI-Software und Cloud-Lösungen. Die Verluste bei Rheinmetall und MTU spiegeln dagegen Gewinnmitnahmen nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate wider. Kurse vom 01.06.2026, Stand: 17:30 SAP Aktie Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Sonstiges: Ölpreis steigt, Euro schwächer, Gold fällt 📉 Der Konflikt zwischen den USA und Iran bleibt der wichtigste Unsicherheitsfaktor für die Märkte. Nach neuen Angriffen auf militärische Ziele und Berichten über ausgesetzte Verhandlungen preist der Markt wieder höhere Risiken für die Schifffahrt im Persischen Golf ein. Wichtige Marktbewegungen: Brent Öl +4% auf rund 95 US-Dollar

EUR/USD fällt Richtung 1,16

USD/JPY nähert sich der Marke von 160

Gold -1,9% auf 4.451 US-Dollar

Bitcoin bei rund 73.000 US-Dollar Auffällig ist dabei, dass Gold trotz geopolitischer Unsicherheit unter Druck steht. Der starke US-Dollar und steigende Anleiherenditen reduzieren aktuell die Attraktivität des Edelmetalls. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die Börse Heute zeigt erneut die enorme Bedeutung geopolitischer Entwicklungen für die Kapitalmärkte. Während Europa stärker unter den Spannungen im Nahen Osten leidet, bleibt die Wall Street dank des KI-Booms erstaunlich widerstandsfähig. Besonders die Entwicklung rund um Nvidia und andere KI-Unternehmen sorgt weiterhin für Kaufinteresse. Kurzfristig dürften Ölpreise, US-Konjunkturdaten und die weitere Entwicklung im Nahost-Konflikt die Richtung bestimmen. Solange die Technologiewerte ihre Stärke behalten, könnte die Börse Aktuell trotz geopolitischer Risiken weiter Unterstützung finden. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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