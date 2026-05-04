BÖRSE HEUTE: DAX unter Druck, Öl steigt stark (04.05.2026)

Börse heute: Märkte unter Druck durch Nahost-Eskalation ⚠️

Die Börse heute steht klar im Zeichen geopolitischer Risiken. Die Aufmerksamkeit der Anleger verschiebt sich zunehmend von der Berichtssaison hin zur angespannten Lage im Nahen Osten.

Berichte über mögliche Angriffe Irans in der Straße von Hormus sorgen für Nervosität. Während Aktienmärkte weltweit nachgeben, profitieren Rohstoffe wie Öl deutlich. Die Börse aktuell zeigt damit ein klassisches Bild steigender Unsicherheit.

📉 Key Takeaways

Börse heute unter Druck durch Geopolitik

Ölpreise steigen deutlich an

DAX mit klarer Schwäche

Börse aktuell: US-Märkte schwächer, Nasdaq stabiler 📊

Die US-Indizes reagieren negativ auf die Entwicklungen:

Dow Jones zeitweise über -1 %

S&P 500 ebenfalls im Minus

Nasdaq 100 vergleichsweise stabil (-0,3 %)

Die Börse heute zeigt dabei eine klare Rotation: Tech-Werte halten sich besser, während klassische Industriewerte stärker unter Druck geraten.

Ölpreis im Fokus: Gewinner der Krise 🛢️

Ein klarer Gewinner der aktuellen Lage ist der Energiemarkt:

Brent steigt um rund 5 % auf über 114 USD

WTI klettert auf etwa 105 USD

Die Börse aktuell wird damit stark durch den Ölpreis beeinflusst, da steigende Energiepreise Inflationssorgen verstärken und Aktien belasten.

Makro & Einzelwerte: Gemischtes Bild

Neben geopolitischen Themen sorgen auch Unternehmens- und Konjunkturdaten für Bewegung:

GameStop dreht nach Übernahmefantasie deutlich ins Minus

Palantir vor wichtigen Quartalszahlen

US-Konjunkturdaten überraschen positiv (Industrieaufträge)

Gleichzeitig steigen US-Anleiherenditen, was zusätzlichen Druck auf Aktien ausübt.

🌍 Sonstiges am Markt

Europäische PMIs überraschend stark über 50

AUD und NZD unter Druck im FX-Markt

Edelmetalle schwächer ( Gold -2 %, Silber -3 %)

Bitcoin steigt über 80.000 USD

Die Börse heute bleibt damit stark von mehreren Faktoren gleichzeitig beeinflusst.

📊 Tops & Flops im DAX 40 heute

Tops:

Rheinmetall AG : +2,42 %

SAP SE : +1,81 %

Brenntag AG: +0,87 %

Flops:

Deutsche Post AG : -7,44 %

Continental AG : -5,45 %

adidas AG: -4,10 %

Auffällig ist die klare Schwäche zyklischer Werte wie Industrie und Konsum, während defensive oder geopolitisch begünstigte Titel wie Rheinmetall profitieren. Die Börse aktuell zeigt hier deutlich die Auswirkungen globaler Unsicherheit.

Kurse vom 04.05.2026, Stand: 17:30

Rheinmetall Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit

Die Börse heute wird maßgeblich von geopolitischen Spannungen bestimmt. Steigende Ölpreise und Unsicherheit im Nahen Osten belasten die Aktienmärkte weltweit.

Kurzfristig bleibt die Lage volatil. Anleger sollten die Entwicklung rund um die Straße von Hormus sowie die Reaktion der Rohstoffmärkte genau im Blick behalten, da diese entscheidend für die weitere Richtung der Börse aktuell sein dürften.

SO SEHEN SIEGER AUS!