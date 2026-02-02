BÖRSE HEUTE: Gold und Öl fallen – Aktienmärkte stark trotz Shutdown (02.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Edelmetalle und Energiepreise stehen massiv unter Druck

Börse heute: Starker Aktienstart trotz Preissturz bei Gold und Öl 📉📈 Die Börse heute zeigt ein ungewöhnliches Bild: Während Gold, Silber und Energiepreise deutlich unter Druck stehen, starten die Aktienmärkte in den USA und Europa überraschend stark in den neuen Monat. Der Auslöser für erhöhte Volatilität ist unter anderem der partielle Government Shutdown in den USA, kombiniert mit robusten Konjunkturdaten und einem deutlich stärkeren US-Dollar. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen an der Börse aktuell. Drei Key Takeaways – Börse aktuell Edelmetalle und Energiepreise stehen massiv unter Druck

Aktienmärkte zeigen Stärke trotz US-Government-Shutdown

Starke Konjunkturdaten stützen US-Dollar und Risikobereitschaft Edelmetalle unter Druck: Gold und Silber setzen Abwärtstrend fort 🪙 Die Korrektur bei Edelmetallen beschleunigt sich weiter: Gold verliert über 3,5 % und testet die Marke von 4.650 USD je Unze

Silber fällt um mehr als 5 % unter 79 USD je Unze Kapital, das zuvor als Absicherung in Edelmetalle geflossen war, kehrt aktuell in den US-Dollar zurück. Der stärkere Dollar und robuste US-Konjunkturdaten wirken als klare Belastungsfaktoren für Gold und Silber. Aktienmärkte trotzen dem US-Government-Shutdown 📊 Trotz des teilweisen Stillstands der US-Bundesverwaltung, ausgelöst durch ein gescheitertes Budgetabkommen im Kongress, zeigen sich die Aktienmärkte überraschend robust: USA: S&P 500: +0,6 %

Nasdaq: +0,8 %

Dow Jones: +1,0 % Europa: DAX (Deutschland): +1,0 %

CAC 40 (Frankreich): +0,7 %

FTSE 100 (UK): +1,2 %

IBEX 35 (Spanien): +1,2 % Die Marktteilnehmer fokussieren sich derzeit stärker auf Konjunkturdaten und geldpolitische Perspektiven als auf politische Unsicherheiten. Konjunkturdaten stützen Dollar und Aktien Die heute veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen überwiegend positiv aus: USA PMI Industrie (final, Januar): 52,4 (Erwartung: 51,9)

USA ISM Industrie: 52,6 – getrieben durch starke Auftragseingänge

Kanada PMI Industrie: 50,4 (Vormonat: 48,6) Die Daten unterstreichen die Robustheit der US-Wirtschaft und sprechen gegen schnelle Zinssenkungen der Fed – ein klarer Rückenwind für den US-Dollar. Rohstoffe stark unter Druck: Gas und Öl im Abverkauf 🛢️ Henry Hub Natural Gas (NATGAS): −25 %

→ Ursache: deutlich mildere Wetterprognosen

Brent Crude: −5,5 % auf ca. 66 USD

WTI Crude: −6 % unter 62 USD Der Ölpreisrückgang hängt vor allem mit geopolitischen Erwartungen zusammen: Märkte hatten am Wochenende mit einer Eskalation zwischen den USA und Iran gerechnet – diese blieb bislang aus. Kryptomarkt leicht erholt Nach den starken Verlusten der vergangenen Tage zeigt sich eine moderate Gegenbewegung: Bitcoin: +2 % auf rund 78.500 USD

