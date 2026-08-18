Börse heute: Halbleiter-Ausverkauf und Geopolitik belasten Börse Aktuell 📊

Das Wichtigste in Kürze Tech-Sektor verliert an Boden: Ein Einbruch beim Philadelphia Semiconductor Index (-5,5 %) zieht den Nasdaq 100 (-1,6 %) und weitere Indizes spürbar ins Minus.

Gegensätzliche Einzelwerte: Apple (+1,5 %) legt dank einer Einigung mit der EU-Kommission im Kartellstreit zu, während Meta (-3,1 %) durch ein drohendes Bundesgerichtsverfahren belastet wird.

Geopolitik & Rohstoffe: Minenräumungsankündigungen in der Straße von Hormus und iranische Sabotagedrohungen halten Brent-Öl nahe 91 USD, während Gold (-1,2 %) Gewinne abgibt.

An der Börse heute dominiert eine spürbare Zurückhaltung das Handelsgeschehen. Ein kräftiger Ausverkauf im Halbleiter- und Speichersektor sowie steigende Renditen globaler Staatsanleihen setzen die Aktienmärkte diesseits und jenseits des Atlantiks unter Druck. Während die Nasdaq-Futures und der Philadelphia Semiconductor Index spürbare Verluste verzeichnen, sorgen Einigungen bei Apple, juristische Probleme bei Meta und die Lage im Nahen Osten für zusätzliche Bewegung bei Börse Aktuell. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Tech-Sektor verliert an Boden: Ein Einbruch beim Philadelphia Semiconductor Index (-5,5 %) zieht den Nasdaq 100 (-1,6 %) und weitere Indizes spürbar ins Minus.

Gegensätzliche Einzelwerte: Apple (+1,5 %) legt dank einer Einigung mit der EU-Kommission im Kartellstreit zu, während Meta (-3,1 %) durch ein drohendes Bundesgerichtsverfahren belastet wird.

Geopolitik & Rohstoffe: Minenräumungsankündigungen in der Straße von Hormus und iranische Sabotagedrohungen halten Brent-Öl nahe 91 USD, während Gold (-1,2 %) Gewinne abgibt. 📊 Indizes im Minus: Halbleiter-Abverkauf belastet Börse heute Der Handel an den globalen Aktienmärkten zeigt vor allem im Technologiebereich deutliche Schwächen. Steigende Staatsanleiherenditen erhöhen den Druck auf risikobehaftete Anlagen: US-Indizes: Die Nasdaq-Futures (US100: -1,6 %) führen die Abwärtsbewegung an, gefolgt vom Russell 2000 (US2000: -1,1 %), dem S&P 500 (US500: -0,5 %) und dem Dow Jones (US30: -0,1 %). Der Philadelphia Semiconductor Index bricht um 5,5 % ein.

Europäische Märkte: Die europäischen Leitindizes verzeichnen ebenfalls Verluste, allen voran der MIB (ITA40: -0,8 %), der AEX (NED25: -0,7 %) und der CAC40 (FRA40: -0,6 %). Relativ stabil behaupten sich lediglich der britische FTSE 100 (+0,05 %) und der Schweizer SMI (+0,45 %). 🏢 Einzelwerte bei Börse Aktuell: Apple profitiert, Meta unter Druck Zwei Schwergewichte prägen das Bild bei den Unternehmensnachrichten an der Börse heute: Apple (AAPL.US: +1,5 %): Führt ab Oktober neue EU-Entwicklerregeln ein. Durch die Vereinheitlichung der Provisionssätze und die Unterbindung externer Zahlungsweiterleitungen für Nutzer unter 13 Jahren beendet Apple den Kartellstreit mit der EU-Kommission und wendet eine mögliche Strafe von bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes ab.

Meta (META.US: -3,1 %): 29 US-Bundesstaaten klagen wegen mutmaßlich vorsätzlicher Suchtförderung bei Jugendlichen und Datenschutzverstößen. Neben Plattformanpassungen drohen mögliche Geldstrafen zwischen 193 Milliarden und 1,4 Billionen US-Dollar. 🌍 Geopolitik & Devisen: Druck auf Rohstoffen bei Börse Aktuell Auf den Devisen-, Rohstoff- und Kryptomärkten zeigt sich an der Börse heute ein gemischtes Bild: Asset / Instrument Kursentwicklung Wesentlicher Treiber US-Dollar-Index (USDIDX) +0,1 % Leichte Zuflucht in den Dollar; AUDUSD (-0,2 %) und NZDUSD (-0,4 %) schwächer USD/JPY +0,15 % Notiert nahe dem Höchststand seit der letzten Intervention bei 159,60 EUR/USD Unverändert (~1,157) Seitwärtsbewegung Gold & Silber Gold: -1,2 % (~4.360 $)<br>Silber: -2,8 \% (~64$) Rückgabe der Gewinne der Vortage Brent-Öl & Erdgas Brent: ~91 USD Erdgas: +2,2 % (NYMEX) / +2,7 % (EU) Minenräumung an der Straße von Hormus vs. mögliche Sabotageakte des Iran Krypto (BTC & ETH) BTC: +0,6 % (64.820 $) ETH: +0,5 % (1.916 $) Moderat behauptet; Polygon +2,8 %, Graph -1,5 % 🎯 Fazit Das Geschehen an der Börse heute verdeutlicht die Anfälligkeit des Technologiesektors gegenüber steigenden Anleiherenditen. Während Apple durch die Einigung mit der EU Stärke beweist, belasten geopolitische Spannungen und juristische Risiken wie bei Meta die Gesamtstimmung. Bei Börse Aktuell sollten Anleger vor allem die Entwicklung am US-Rentenmarkt sowie Nachrichten rund um die Rohstoffkorridore im Nahen Osten genau im Blick behalten. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Börse heute und Börse Aktuell Warum verzeichnen die US-Tech-Indizes an der Börse heute Verluste? Der Ausverkauf im Halbleiter- und Speichersektor (Philly Semiconductor Index: -5,5 %) und steigende Renditen globaler Staatsanleihen belasten vor allem den technologielastigen Nasdaq. Welche Neuigkeiten gibt es zu Apple bei Börse Aktuell? Apple einigt sich mit der EU-Kommission im Kartellstreit durch angepasste Entwicklerregeln ab Oktober, wodurch eine mögliche Rekordstrafe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes vermieden wird. Wie reagieren Rohstoffe an der Börse heute auf die geopolitische Lage? Brent-Rohöl verharrt nahe 91 USD, da die angekündigte Minenräumung der USA an der Straße von Hormus durch mögliche iranische Sabotagedrohungen überlagert wird. Gold und Silber geben hingegen nach.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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