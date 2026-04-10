BÖRSE HEUTE: Märkte im Wartemodus (10.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze US-Märkte leicht schwächer, Tech-Aktien unter Druck

Schwache Konjunkturdaten belasten die Stimmung

Europa stabil, aber Verteidigungswerte fallen deutlich

Börse heute: Märkte im Wartemodus – Tech-Aktien unter Druck 📉 Die Börse heute zeigt sich zurückhaltend: Sowohl in den USA als auch in Europa befinden sich die Märkte aktuell in einer klaren Abwartehaltung. Nach einer ereignisreichen Woche mit geopolitischen Spannungen und neuen Konjunkturdaten richtet sich der Blick der Anleger nun auf die kommende Berichtssaison. Die Börse aktuell wird stark von Unsicherheit geprägt – Investoren warten auf neue Impulse aus Politik und Wirtschaft. Key Takeaways zur Börse aktuell ⚡ US-Märkte leicht schwächer, Tech-Aktien unter Druck

Schwache Konjunkturdaten belasten die Stimmung

Europa stabil, aber Verteidigungswerte fallen deutlich Börse aktuell: US-Märkte zwischen Tech-Schwäche und Konjunktursorgen An der Börse heute zeigen sich die US-Indizes leicht im Minus. Besonders der Dow Jones gibt nach, während Technologieaktien unter Druck stehen. Auslöser sind neue Entwicklungen rund um KI-Unternehmen wie Anthropic, die zu Unsicherheiten im Tech-Sektor führen. Aktien wie Palantir, CrowdStrike oder Cloudflare verzeichnen Verluste. Gleichzeitig liefert die Börse aktuell schwache Signale aus der US-Wirtschaft: Die Inflation steigt auf 3,3 %, während die Kerninflation moderat bleibt. Besonders besorgniserregend ist das Konsumklima – die Verbraucherstimmung fällt auf ein Rekordtief. Auch die Auftragseingänge langlebiger Güter sind rückläufig. Europa: Stabilität mit Ausnahmen ⚖️ Die Börse heute in Europa zeigt ein gemischtes Bild. Während der STOXX600 leicht zulegen kann, überzeugt vor allem der polnische WIG20 mit deutlichen Gewinnen. Allerdings geraten Verteidigungsaktien unter Druck – ausgelöst durch neue Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Unternehmen wie Rheinmetall oder Hensoldt verlieren deutlich an Wert. Inflationsdaten aus Deutschland entsprechen den Erwartungen und zeigen einen Anstieg auf 2,8 %. Rohstoffe, Devisen und Krypto im Fokus 💱 Auch abseits der Aktienmärkte bleibt die Börse aktuell spannend: Ölpreise bleiben unter 100 USD trotz geopolitischer Risiken

Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium steigen leicht

Gold stabil, Silber mit Gewinnen

Bitcoin und Ethereum legen moderat zu Am Devisenmarkt gewinnen Euro und britisches Pfund leicht an Stärke, während Yen und Neuseeland-Dollar schwächeln. Fazit: Börse heute bleibt von Unsicherheit geprägt Die Börse heute steht weiterhin im Zeichen von Vorsicht und Zurückhaltung. Schwache Wirtschaftsdaten, geopolitische Risiken und Unsicherheiten im Technologiesektor prägen die Börse aktuell. Anleger dürften vorerst abwarten, bis klarere Signale aus der Berichtssaison und der Politik vorliegen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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