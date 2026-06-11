Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: PPI-Daten bringen Zins-Hoffnung

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 starten Erholung: Milde Kern-Erzeugerpreise stützen die Wall Street

Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Handelstage bringt der Auftakt der Donnerstagssitzung an der New Yorker Börse eine leichte Aufwärtskorrektur. Investoren nutzen das ermäßigte Kursniveau im S&P 500 sowie im technologielastigen Nasdaq 100 für einen ersten Erleichterungs-Rebound. Die treibende Kraft hinter dieser Gegenbewegung ist die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve angesichts der jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt und einer unerwartet milden Kern-Erzeugerpreise (Core PPI) von einer weiteren geldpolitischen Straffung absieht. Während der Dow Jones ebenfalls im grünen Bereich eröffnet, führt der Nebenwerte-Index Russell 2000 die Wall-Street-Rallye mit einem Plus von fast 1 % bei den Terminkontrakten an.

Key Takeaways

Bullen kontern Abverkauf: Nasdaq 100 , S&P 500 und Dow Jones starten nach den Verlusttagen eine Erholungsrallye.

Mischsignal bei US-Daten: Die US-Kern-Erzeugerpreise fallen unter die Erwartungen, während die US-Erstanträge auf 229.000 steigen.

Geopolitische Trump-Warnung: Schärfere Töne von Donald Trump bezüglich potenzieller Angriffe auf den Iran belasten die Marktstimmung.

Arbeitsmarkt kühlt ab und die Kern-Erzeugerpreise sinken

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Makrodaten lieferten den Händlern im S&P 500 und Dow Jones ein gemischtes, aber unter dem Strich zinsfreundliches Bild. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen überraschend von 225.000 auf 229.000 an (erwartet wurde ein Rückgang auf 220.000), was auf eine moderate Abkühlung des US-Arbeitsmarktes hindeutet.

Gleichzeitig zeigten die Erzeugerpreise (PPI) eine deutliche Divergenz: Während die Gesamtrate (Headline PPI) aufgrund gestiegener Energiekomponenten unerwartet kräftig auf 6,5 % anzog, sank die extrem wichtige Kernrate (Core PPI) unter die Marktprognosen auf 4,9 %. Diese Kombination signalisiert den Analysten im Nasdaq 100, dass die breitere Wirtschaftsdynamik schwächer sein könnte als eingepreist und die Fed die Daumenschrauben vorerst nicht weiter anziehen muss.

Trump droht dem Iran mit Bomben und OpenAI plant aggressiven Preiskampf

Für Unruhe an der Börse Aktuell sorgt unterdessen ein plötzlicher rhetorischer Schwenk in der US-Außenpolitik. Nach Wochen der Deeskalation deutete US-Präsident Donald Trump in aktuellen Kommentaren an, dass eine Rückkehr zu militärischen Bombardierungen des Irans hochgradig wahrscheinlich sei, sollten die Verhandlungen scheitern.

Parallel dazu wirft das bevorstehende OpenAI-Megadebüt seine Schatten auf den Nasdaq 100: Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge bereitet sich das KI-Schwergewicht OpenAI unmittelbar vor seinem Börsengang auf einen aggressiven Preiskampf mit dem Rivalen Anthropic vor, was den Druck auf die Margen im gesamten Sektor erhöhen könnte.

Technische Analyse: Nasdaq 100 Index verteidigt die 50-Tage-Linie

Aus Sicht der Charttechnik haben die Käufer im Nasdaq 100 im Tageschart (D1) eine meisterhafte Verteidigung abgeliefert. Die Bullen konnten die markante Unterstützungszone bei rund 28.440 Punkten erfolgreich stabilisieren. Auf diesem Niveau kreuzen sich nicht nur das 61,8 % und das 161,8 % Fibonacci-Retracement, sondern hier verläuft aktuell auch die gleitende 50-Tage-Linie (EMA 50).

Da die übergeordnete EMA-Struktur weiterhin stark bullisch ausgerichtet ist und der Relative-Stärke-Index (RSI) zuvor auf einen überverkauften Wert von nahe 40 kollabiert war, bietet das aktuelle Umfeld ideale Bedingungen für eine technische Gegenbewegung im Nasdaq 100 und S&P 500. Das erste Erholungsziel der Bullen liegt nun am 38,2 % Fibonacci-Widerstand. Sollte dieser Rebound fehlschlagen und der Index unter die 50-Tage-Linie rutschen, wartet die nächste charttechnische Auffanglinie im Bereich von 27.500 US-Dollar (78,6 % Fibonacci-Level).

Einzelwerte im Fokus: Oracle-Schock, Navan-Explosion und Chip-Rebound

Die aktuellen Unternehmensmeldungen wirbeln die Zusammensetzung von Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones kräftig durcheinander:

Oracle (ORCL.US): Ein schwerer Schlag für den Software-Riesen. Trotz eines Umsatzsprungs von 21 % auf 19,2 Milliarden US-Dollar und einem starken EPS von 2,11 US-Dollar bricht die Aktie nachbörslich um rund 8 % ein. Zwar explodierte das Cloud-Segment um 90 %, doch der immense Anstieg der Investitionsausgaben (CAPEX) auf nunmehr 55,7 Milliarden US-Dollar für das Fiskaljahr verschreckt die Anleger im S&P 500 .

Navan (NAVN.US): Die Aktie der KI-gestützten Reise- und Spesenplattform explodiert nachbörslich um sensationelle 50 %. Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen mit einem bereinigten EPS von 0,08 US-Dollar um das Achtfache, steigerte den Umsatz um 40 % auf 220 Millionen US-Dollar und hob die Jahresprognose auf über 900 Millionen US-Dollar an.

SanDisk (SNDK.US) & Halbleitersektor: Trotz des Oracle-CAPEX-Schocks stützen die anhaltend hohen Infrastruktur-Investitionen der Hyperscaler die Bewertungen der Speicher- und Chiphersteller. Das Branchensegment im Nasdaq 100 legt spürbar um 4 % bis 6 % zu.

Firefly Aerospace (FLY.US): Das grassierende SpaceX-IPO-Fieber zieht den gesamten Raumfahrtsektor nach oben – die Aktie klettert um über 4 %.

Adobe (ADBE.US): Der Software-Gigant steht heute nach US-Börsenschluss im Rampenlicht des Nasdaq 100. Der Markt erwartet ein EPS von über 5,80 US-Dollar bei einem Umsatz von rund 6,5 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht vor allem der Ausblick bezüglich der Monetarisierung von KI-Funktionen.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die US-Leitindizes schalten nach einer schmerzhaften Korrekturphase vorübergehend in den Erholungsmodus. Die Kombination aus ansteigenden Arbeitslosenhilfen und rückläufigen Kern-Erzeugerpreisen liefert dem Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones den dringend benötigten zinsseitigen Befreiungsschlag. Während der Halbleitersektor von den massiven Cloud-Investitionen profitiert, mahnen Oracles CAPEX-Explosion sowie Trumps geopolitische Warnungen zur Vorsicht. Die kommenden Handelssitzungen und die heutigen Adobe-Zahlen werden zeigen, ob die Verteidigung der 50-Tage-Linie im Nasdaq 100 von dauerhafter Substanz ist oder ob die Bären das Zepter an der Wall Street bald wieder übernehmen.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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