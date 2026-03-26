BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 bricht ein – Öl, Inflation & Tech belasten Märkte (26.03.2026)

- Starker Abverkauf
- Öl & Inflation
- Tech unter Druck
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Börse heute: Wall Street rutscht deutlich ab 📉
Die Börse heute zeigt eine klare Schwächephase: Der Abverkauf an der Wall Street beschleunigt sich spürbar. Besonders der Technologiesektor steht unter Druck, während geopolitische Risiken und steigende Inflationserwartungen die Börse aktuell zusätzlich belasten.
Der Nasdaq 100 verliert bereits mehr als 2 %, während auch die S&P 500 Futures neue Tagestiefs markieren. Die Stimmung bleibt klar defensiv.
🔑 Key Takeaways
- Starker Abverkauf: Nasdaq über -2 %, S&P 500 schwach
- Öl & Inflation: Preise steigen, Märkte reagieren nervös
- Tech unter Druck: Microsoft, Meta & Chipsektor belasten
Makro-Lage belastet die Börse aktuell
Mehrere Faktoren sorgen aktuell für Druck auf die Börse heute:
- Ölpreise steigen um über 3,5 %
- Gold fällt um rund 2,8 %
- Silber bricht sogar um mehr als 5 % ein
Diese Entwicklung zeigt:
Die Märkte preisen steigende Inflation und eine mögliche restriktivere Geldpolitik ein.
Auf dem Devisenmarkt dominieren sichere Häfen:
- US-Dollar und Yen legen zu
- AUD und NZD geraten stark unter Druck
🌍 Geopolitik verschärft Unsicherheit
Die geopolitische Lage verschlechtert sich weiter und bleibt ein zentraler Treiber der Börse aktuell:
- Eskalation im Nahen Osten
- Verschärfte Rhetorik von Donald Trump gegenüber Iran
- Berichte über zunehmende nukleare Ambitionen im Iran
Diese Faktoren erhöhen die Unsicherheit und treiben Risikoaufschläge – insbesondere bei Energiepreisen.
Tech-Sektor schwächelt deutlich
Auch Unternehmensnachrichten belasten die Börse heute:
- Microsoft: Einstellungsstopp im Cloud- und Sales-Bereich → Zweifel an AI-Wachstum
- Meta: -6,4 %, rund 70 Mrd. USD Börsenwert verloren
- Chip-Sektor: Druck durch Googles neuen TurboQuant-Algorithmus
Der neue Algorithmus könnte die Nachfrage nach Speicherchips reduzieren:
- SanDisk: -4 %
- Micron & Western Digital: -2 %
- Seagate: -2 %
👉 Das trifft besonders den Technologiesektor – und damit den Nasdaq.
Fazit: Börse aktuell bleibt im Risk-Off-Modus
Die Börse heute befindet sich klar im Abwärtsmodus. Eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, steigenden Ölpreisen und neuen Zweifeln am Tech-Sektor sorgt für anhaltenden Verkaufsdruck.
Solange:
- die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt
- Inflationserwartungen steigen
- und Tech-Werte schwächeln
dürfte die Börse aktuell volatil und anfällig für weitere Rücksetzer bleiben.
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