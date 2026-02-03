BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 fällt über 2 % | Bitcoin und Ethereum brechen ein (03.02.2026)

- Die Börse heute steht unter starkem Druck durch den Tech- und Software-Ausverkauf
- KI-Entwicklungen verschärfen Sorgen um Geschäftsmodelle im Software-Sektor
- Defensive Aktien, Banken und ausgewählte Konsumwerte zeigen relative Stärke
📉 Börse heute: Tech-Ausverkauf belastet die Märkte deutlich
Die Börse heute zeigt sich von ihrer schwachen Seite. Vor allem der US-Technologiesektor steht massiv unter Druck und sorgt dafür, dass die Stimmung an den globalen Aktienmärkten spürbar kippt. Der Nasdaq 100 verliert mehr als 2 %, während die S&P-500-Futures rund 1,7 % nachgeben und auf etwa 6.900 Punkte zurückfallen. Damit verschärft sich die Lage an der Börse aktuell, insbesondere für wachstumsorientierte Titel.
🔑 Drei Key Takeaways zur Börse aktuell
Die Börse heute steht unter starkem Druck durch den Tech- und Software-Ausverkauf
KI-Entwicklungen verschärfen Sorgen um Geschäftsmodelle im Software-Sektor
Defensive Aktien, Banken und ausgewählte Konsumwerte zeigen relative Stärke
💻 Tech- und Software-Aktien im freien Fall
Innerhalb der Big-Tech-Werte zählen Nvidia und Microsoft mit Verlusten von jeweils über 3 % zu den größten Belastungsfaktoren. Besonders schwach präsentiert sich jedoch der IT- und Software-Sektor. Auslöser ist die Ankündigung von Anthropic, die Anwendungsebene rund um das KI-Modell Claude deutlich auszubauen.
Investoren befürchten, dass ähnliche KI-basierte Lösungen künftig klassische Software-Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnten – mit Folgen wie langsamerem Wachstum und möglicher Kundenabwanderung. Entsprechend stark fallen heute unter anderem:
Intuit
Salesforce
ServiceNow
In vielen Fällen setzt sich damit ein bereits seit Monaten laufender Abwärtstrend fort.
🧠 Hardware, Krypto & Gegenbewegungen
Die Schwäche im Softwarebereich greift zunehmend auf den Hardware-Sektor über. Broadcom verliert mehr als 6 %, während Micron Technology über 4 % einbüßt. Auffällig ist jedoch, dass sich nicht alle Titel dem Abverkauf anschließen:
Palantir steigt dank starker Zahlen um fast 6 %
Walmart legt rund 2,5 % zu und überschreitet erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion USD
PepsiCo gewinnt nach den Quartalszahlen mehr als 3 %
Am Rohstoffmarkt reagiert Öl nur verhalten auf geopolitische Nachrichten rund um einen abgeschossenen iranischen Drohnenflugkörper. Der Preis hält sich über 67 USD pro Barrel, während Erdgas (NATGAS) leicht um 1 % zulegt.
Deutlich schwächer zeigt sich hingegen der Kryptomarkt: Bitcoin fällt auf etwa 72.500 USD, den tiefsten Stand seit November 2024. Ethereum verliert sogar rund 10 % und rutscht in Richtung 2.100 USD.
🧾 Fazit
Die Börse aktuell erlebt eine Phase erhöhter Volatilität, in der insbesondere Technologie- und Software-Aktien stark unter Druck geraten. Während KI-Themen kurzfristig für Unsicherheit sorgen, verlagert sich Kapital zunehmend in defensivere Bereiche wie Banken, Energie und Basiskonsum. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Schwäche im Tech-Sektor ausweitet oder ob in den kommenden Tagen eine technische Stabilisierung einsetzt.
Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
