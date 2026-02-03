BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 fällt über 2 % | Bitcoin und Ethereum brechen ein (03.02.2026)

📉 Börse heute: Tech-Ausverkauf belastet die Märkte deutlich

Die Börse heute zeigt sich von ihrer schwachen Seite. Vor allem der US-Technologiesektor steht massiv unter Druck und sorgt dafür, dass die Stimmung an den globalen Aktienmärkten spürbar kippt. Der Nasdaq 100 verliert mehr als 2 %, während die S&P-500-Futures rund 1,7 % nachgeben und auf etwa 6.900 Punkte zurückfallen. Damit verschärft sich die Lage an der Börse aktuell, insbesondere für wachstumsorientierte Titel.

🔑 Drei Key Takeaways zur Börse aktuell

Die Börse heute steht unter starkem Druck durch den Tech- und Software-Ausverkauf

KI-Entwicklungen verschärfen Sorgen um Geschäftsmodelle im Software-Sektor

Defensive Aktien, Banken und ausgewählte Konsumwerte zeigen relative Stärke

💻 Tech- und Software-Aktien im freien Fall

Innerhalb der Big-Tech-Werte zählen Nvidia und Microsoft mit Verlusten von jeweils über 3 % zu den größten Belastungsfaktoren. Besonders schwach präsentiert sich jedoch der IT- und Software-Sektor. Auslöser ist die Ankündigung von Anthropic, die Anwendungsebene rund um das KI-Modell Claude deutlich auszubauen.

Investoren befürchten, dass ähnliche KI-basierte Lösungen künftig klassische Software-Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnten – mit Folgen wie langsamerem Wachstum und möglicher Kundenabwanderung. Entsprechend stark fallen heute unter anderem:

Intuit

Salesforce

ServiceNow

In vielen Fällen setzt sich damit ein bereits seit Monaten laufender Abwärtstrend fort.

🧠 Hardware, Krypto & Gegenbewegungen

Die Schwäche im Softwarebereich greift zunehmend auf den Hardware-Sektor über. Broadcom verliert mehr als 6 %, während Micron Technology über 4 % einbüßt. Auffällig ist jedoch, dass sich nicht alle Titel dem Abverkauf anschließen:

Palantir steigt dank starker Zahlen um fast 6 %

Walmart legt rund 2,5 % zu und überschreitet erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion USD

PepsiCo gewinnt nach den Quartalszahlen mehr als 3 %

Am Rohstoffmarkt reagiert Öl nur verhalten auf geopolitische Nachrichten rund um einen abgeschossenen iranischen Drohnenflugkörper. Der Preis hält sich über 67 USD pro Barrel, während Erdgas (NATGAS) leicht um 1 % zulegt.

Deutlich schwächer zeigt sich hingegen der Kryptomarkt: Bitcoin fällt auf etwa 72.500 USD, den tiefsten Stand seit November 2024. Ethereum verliert sogar rund 10 % und rutscht in Richtung 2.100 USD.

🧾 Fazit

Die Börse aktuell erlebt eine Phase erhöhter Volatilität, in der insbesondere Technologie- und Software-Aktien stark unter Druck geraten. Während KI-Themen kurzfristig für Unsicherheit sorgen, verlagert sich Kapital zunehmend in defensivere Bereiche wie Banken, Energie und Basiskonsum. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Schwäche im Tech-Sektor ausweitet oder ob in den kommenden Tagen eine technische Stabilisierung einsetzt.