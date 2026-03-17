Das Wichtigste in Kürze Forexpaar AUDUSD: Während kurzfristige Volatilität anhält, sprechen fundamentale Faktoren für eine anhaltende Unterstützung des AUD

Trotz kurzfristiger Schwankungen verzeichnete das Währungspaar einen moderaten Tagesgewinn von rund 0,1 %.

Forex Analyse: RBA-Zinsentscheidung sorgt für Bewegung im Devisenhandel - AUDUSD im Fokus Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat in ihrer jüngsten Sitzung überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 % angehoben. Diese Entscheidung widersprach den breiten Markterwartungen und sorgt aktuell für erhöhte Dynamik im Devisenhandel, insbesondere beim Währungspaar AUD/USD. Die Abstimmung im geldpolitischen Ausschuss fiel mit 5 zu 4 Stimmen denkbar knapp aus. Laut Gouverneurin Michele Bullock bestand jedoch Einigkeit über die grundsätzliche geldpolitische Richtung. Der Fokus bleibt klar: Die Inflation ist weiterhin zu hoch, und das aktuelle Zinsniveau reicht nicht aus, um das Zielband von 2–3 % zu erreichen. Zusätzliche Inflationsrisiken ergeben sich durch steigende Energiepreise im Zuge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Dennoch betonte die RBA, dass diese Faktoren nicht ausschlaggebend für die aktuelle Zinserhöhung waren. Für die zukünftige Geldpolitik bleibt entscheidend, wie sich Wirtschaftsdaten und Konsumverhalten entwickeln. ► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Marktreaktion im Devisenhandel: AUD/USD unter Volatilitätsdruck Im unmittelbaren Anschluss an die Entscheidung zeigte sich im Devisenhandel eine klassische Whipsaw-Bewegung beim AUD/USD: Anstieg über 0,7084

Rückfall auf 0,7060–0,7070

Stabilisierung bei etwa 0,7075 Diese Volatilität unterstreicht die Unsicherheit im Markt. Trotz kurzfristiger Schwankungen verzeichnete das Währungspaar einen moderaten Tagesgewinn von rund 0,1 %. Aus Sicht der Forex Analyse bleibt der australische Dollar durch das Zinsgefälle gegenüber dem US-Dollar unterstützt. Höhere Zinsen erhöhen die Attraktivität von AUD-basierten Anlagen und ziehen Kapitalströme an. Ausblick: Zinserwartungen und Einfluss auf den Forex Markt Die aktuellen Markterwartungen zeigen: ~38 % Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Mai

Vollständige Einpreisung eines zusätzlichen Zinsschritts bis August 2026

Prognosen großer Banken sehen den Leitzins bei bis zu 4,35 % bis Jahresende Im Kontext der Forex Analyse bleibt jedoch Vorsicht geboten. Faktoren wie: geopolitische Risiken

Ölpreisentwicklung

globale Konjunktur könnten das Tempo weiterer Zinserhöhungen im Devisenhandel beeinflussen. AUDUSD - charttechnische Analyse Technische Analyse: Wichtige Marken im Fokus Technisch zeigt sich AUD/USD stabil: Unterstützung: 0,7040 (50-Tage-Durchschnitt)

Kritische Marke: 0,7000 bei weiterem Abwärtsdruck Solange diese Unterstützungszone hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Die Kombination aus Zinserwartungen und Kapitalzuflüssen stützt den australischen Dollar weiterhin. Fazit der Forex Analyse Die überraschende Zinserhöhung der RBA liefert neue Impulse für den Devisenhandel. Während kurzfristige Volatilität anhält, sprechen fundamentale Faktoren für eine anhaltende Unterstützung des AUD. Für Trader bleibt entscheidend: Zinsdifferenzen im Blick behalten

geopolitische Entwicklungen verfolgen

technische Schlüsselmarken beachten Diese Faktoren bestimmen maßgeblich die nächsten Bewegungen im AUD/USD. HANDELN BEIM BESTEN BROKER Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

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