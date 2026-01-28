BÖRSE HEUTE: S&P 500 über 7.000 Punkten – Börse aktuell volatil (28.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze S&P 500 auf neuem Allzeithoch, leichte Korrektur nach Fed-Statement.

Börse heute: S&P 500 knackt erstmals 7.000 Punkte – Börse aktuell im Ausnahmezustand 📈 Die Börse heute schreibt Geschichte: Der S&P 500 hat erstmals die Marke von 7.000 Punkten überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Nachdem Futures bereits seit Tagen um dieses Niveau pendelten, gelang heute der Ausbruch. Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch eine leichte Korrektur ein, ausgelöst durch eine etwas hawkishere Tonlage der US-Notenbank. Die Börse aktuell bleibt damit extrem spannend – zwischen Rekordständen und wachsender Vorsicht. Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick S&P 500 auf neuem Allzeithoch, leichte Korrektur nach Fed-Statement. Börse aktuell bleibt volatil, getrieben von Fed-Tonfall, Dollarbewegungen und Geopolitik. Edelmetalle und Öl stark, Risikoaufschläge steigen spürbar. Fed-Entscheidung dämpft Euphorie an der Börse aktuell ⚠️ Wie erwartet ließ die Federal Reserve die Leitzinsen unverändert. Entscheidend war jedoch der Tonfall: Die Rhetorik verschob sich von klar „dovish“ hin zu „moderat“. Zwar hatte der Markt bereits mit einer etwas strafferen Wortwahl gerechnet, dennoch reichte dies aus, um Gewinnmitnahmen auszulösen. Die Fed verwies auf: eine Stabilisierung der Arbeitslosenquote

geringere Risiken am Arbeitsmarkt

anhaltenden Inflationsdruck und steigende wirtschaftliche Aktivität Fed-Chef Jerome Powell betonte zudem die Unabhängigkeit der Notenbank und warnte, ein Verlust dieser Unabhängigkeit würde die Glaubwürdigkeit der Fed dauerhaft beschädigen – ein Statement mit Signalwirkung für die Börse aktuell. Dollar, Öl und Geopolitik rücken in den Fokus 🌍 Ein weiteres zentrales Thema der Börse heute war der US-Dollar. Nach der gestrigen Schwäche meldete sich Scott Bessent in einem TV-Interview zu Wort und stellte klar, dass: die USA nicht am Yen interveniert haben

der Dollar weiterhin eine starke Währung sei Zuvor hatte EUR/USD während Powells Pressekonferenz die Marke von 1,20 getestet. Die Dollarschwäche stand im Widerspruch zu den steigenden US-Finanzierungsbedürfnissen und sorgte für zusätzliche Volatilität. Parallel setzt der Ölpreis seine Rally fort: WTI testet Niveaus über 63 USD je Barrel , den höchsten Stand seit September 2025

Treiber sind steigende geopolitische Risiken, insbesondere die wachsende US-Iran-Spannung Die zunehmende militärische Präsenz der USA im Nahen Osten und Signale Irans zu möglichen Verhandlungen halten die Risikoprämie hoch. Unternehmensnews bewegen die Börse aktuell 🏢 ASML: Rekordergebnisse für Q4 2025 und das Gesamtjahr (Umsatz 32,7 Mrd. €, Nettogewinn 9,6 Mrd. €). Aktie zunächst +7 %, später –2 % wegen vorsichtiger Analystenkommentare zur Prognose.

LVMH: Umsatz 2025 bei 80 Mrd. € (–1 % organisch), Gewinn deutlich rückläufig. Aktie –8 % .

Microsoft: Zahlen nach Börsenschluss erwartet, Fokus auf Azure-Wachstum (~40 %) und KI-CAPEX .

Meta: Bericht ebenfalls nach US-Börsenschluss, Anleger achten auf KI-Strategie und Metaverse .

Tesla: Erwarteter Absatzrückgang, Fokus auf Robotaxi, Margen und Non-Auto-Geschäft. Edelmetalle auf Rekordkurs 🪙 Auch die Rohstoffmärkte liefern Schlagzeilen: Gold steigt um rund 3 % auf ein neues Allzeithoch bei 5.330 USD je Unze

Silber erreicht 114 USD , steigt etwas langsamer als Gold

