BÖRSE HEUTE: US-Indizes schwächer – Öl steigt, Blue Owl unter Druck (19.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze US-Konjunkturdaten liefern gemischtes Bild

Private Credit unter Druck

Öl steigt trotz Marktschwäche

Börse heute: US-Märkte schwächeln – Öl legt zu, Private Credit im Fokus 📉 Die Börse heute zeigte sich in den USA überwiegend schwächer, auch wenn die Verluste im Tagesverlauf begrenzt blieben. Die wichtigsten Indizes gaben zeitweise bis zu 0,5 % nach, bevor sie einen Teil der Verluste reduzierten. Zum Handelsende wechselten Dow Jones und Russell 2000 die Rollen – der Dow entwickelte sich zum schwächsten Index, während Futures auf den Industrieindex aktuell rund 0,7 % im Minus notieren. Neben gemischten US-Konjunkturdaten sorgen geopolitische Spannungen sowie neue Turbulenzen im Private-Credit-Sektor für Unsicherheit. Auch in Europa schloss die Börse aktuell überwiegend im roten Bereich. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ US-Konjunkturdaten liefern gemischtes Bild

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen stärker als erwartet (206k), während die fortlaufenden Anträge auf 1,869 Mio. stiegen. Der Philadelphia-Fed-Index überraschte positiv mit 16,3 Punkten. 2️⃣ Private Credit unter Druck

Blue Owl Capital setzt Auszahlungen eines Fonds aus – die Aktie verliert über 8 %. Anleger sorgen sich um Liquidität und Stabilität im Private-Credit-Markt. 3️⃣ Öl steigt trotz Marktschwäche

WTI klettert auf 66 USD (+2 %), unterstützt durch geopolitische Risiken rund um den Iran sowie überraschend stark fallende US-Öl-Lagerbestände (-9 Mio. Barrel). US-Daten: Wirtschaft robust, Außenhandel schwächelt Die jüngsten Daten zeigen eine weiterhin robuste US-Wirtschaft: Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 206.000 (besser als erwartet)

Fortlaufende Anträge: 1,869 Mio. (über Erwartungen)

Philadelphia Fed Index: 16,3 (deutlich über Prognose) Gleichzeitig verschlechtert sich das Außenhandelsbild:

Importe steigen, Exporte fallen – das Handelsdefizit weitet sich aus. Dies wird zunehmend als Belastungsfaktor für die US-Wirtschaft gewertet. Europa ebenfalls schwach – Unternehmenszahlen belasten Auch in Europa zeigte sich die Börse aktuell schwach: FTSE MIB (Italien): -1 %

SMI (Schweiz): -0,2 % (relativ stabil) Airbus übertraf zwar die Erwartungen, lieferte jedoch weniger Flugzeuge aus – die Aktie verlor rund 6 %. Auch Renault und Rio Tinto gerieten nach Zahlen unter Druck. Rohstoffe: Öl stark, Kakao bricht ein 🛢️ Die geopolitische Lage zwischen den USA und Iran sorgt für Nervosität – insbesondere mit Blick auf mögliche Störungen rund um die Straße von Hormus. WTI-Öl: +2 % auf 66 USD

US-Lagerbestände: -9 Mio. Barrel (überraschend stark) Im Agrarbereich fällt vor allem Kakao mit einem Minus von über 7 % auf – anhaltende Überproduktion drückt die Preise auf den tiefsten Stand seit 2023. Bei Edelmetallen zeigt sich nur Palladium mit -2 % auffällig. Devisen & Krypto: Moderate Bewegungen Schweizer Franken: -0,2 bis -0,3 %

Britisches Pfund: -0,2 %

Bitcoin: stabil bei rund 66.800 USD

Ethereum: -0,4 % auf 1.940 USD Der Kryptomarkt bleibt insgesamt angeschlagen, größere Impulse fehlen derzeit. Fazit Die Börse heute bleibt geprägt von Unsicherheit. Trotz solider US-Konjunkturdaten dominieren strukturelle Sorgen – insbesondere rund um den Private-Credit-Sektor und geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Ölpreise profitieren von Angebotsrisiken, während Aktienmärkte vorsichtig bleiben. Die kommenden Handelstage dürften stark von weiteren Makrodaten und geopolitischen Entwicklungen abhängen. Die Börse aktuell befindet sich damit in einer Phase erhöhter Sensibilität – größere Trends sind derzeit noch nicht klar erkennbar. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.