US Börsenstart: S&P 500 stabil nach Inflationsdaten – Oracle treibt US Börse mit KI-Zahlen

Börse USA: Märkte reagieren auf Inflationsdaten und geopolitische Signale 📊

Die Börse USA zeigt sich aktuell relativ stabil, obwohl mehrere wichtige Faktoren gleichzeitig auf die Märkte wirken. Futures auf den S&P 500 liegen leicht im Minus bei rund –0,1 %, nachdem neue US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Die Zahlen für Februar lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, wodurch größere Marktbewegungen zunächst ausblieben.

Zusätzlich sorgt eine mögliche Intervention der Internationalen Energieagentur (IEA) für Aufmerksamkeit. Die Organisation prüft, strategische Ölreserven freizugeben, um mögliche Versorgungsengpässe aufgrund der Spannungen im Nahen Osten abzufedern.

Gleichzeitig deuteten Kommentare von Donald Trump darauf hin, dass sich der Konflikt mit Iran möglicherweise seinem Ende nähert. Allerdings berichten Medien unter Berufung auf Insider, dass die militärischen Operationen noch mehrere Wochen andauern könnten. Für die US Börse bleibt die geopolitische Lage damit weiterhin ein entscheidender Einflussfaktor.

Key Takeaways

US Börse bleibt stabil:

Die Februar-Inflationsdaten aus den USA lagen im Rahmen der Erwartungen und sorgen für begrenzte Marktbewegungen.

Oracle stützt den Tech-Sektor:

Starke Quartalszahlen und optimistische Prognosen treiben die Aktie und stärken das Vertrauen in KI-Investitionen.

Geopolitik bleibt Risiko:

Die Entwicklung im Iran-Konflikt bleibt ein wichtiger Faktor für die Börse USA und die Energiemärkte.

Unternehmensmeldungen bewegen die US Börse 🚀

Neben makroökonomischen Faktoren stehen zahlreiche Unternehmensmeldungen im Fokus der Investoren an der US Börse.

Mehrere Einzelwerte zeigen deutliche Kursbewegungen:

Tesla (TSLA) steigt um etwa 0,5 % , nachdem Berichte über Fortschritte bei einem neuen KI-Agent-Projekt veröffentlicht wurden.

Oracle (ORCL) legt zweistellig zu, nachdem das Unternehmen starke Quartalszahlen und eine optimistische Prognose präsentierte.

Serve Robotics (SERV) steigt um rund 13 % nach positiven Geschäftszahlen und verbesserten Prognosen.

CarMax (KMX) gewinnt etwa 7 %, nachdem der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung von rund 350 Mio. USD bekannt gab.

Gleichzeitig stehen auch einige Unternehmen unter Druck:

AeroVironment (AVAV) verliert mehr als 12 % nach schwachen Quartalszahlen.

Campbell’s (CPB) fällt rund 5 %, nachdem der Konzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt hat.

Diese gemischten Bewegungen zeigen, dass die US Börse derzeit stark von unternehmensspezifischen Nachrichten geprägt ist.

Oracle sorgt für Entspannung im Tech-Sektor 🤖

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell Oracle, dessen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 deutlich über den Erwartungen lagen.

Wichtige Kennzahlen:

Umsatz: 17,19 Mrd. USD (Erwartung: 16,9 Mrd. USD)

EPS: 1,79 USD (Erwartung: 1,70 USD)

Cloud-Umsatz: 8,9 Mrd. USD

Cloud-Infrastruktur: 4,9 Mrd. USD

Zusätzlich erhöhte Oracle seine Umsatzprognose für 2027 auf 90 Milliarden USD. Die starke Nachfrage nach KI- und Cloud-Infrastruktur bleibt damit ein zentraler Wachstumstreiber.

Der Auftragsbestand des Unternehmens liegt inzwischen bei rund 553 Milliarden USD, was die langfristige Nachfrage nach KI-Services unterstreicht.

KI-Investitionen treiben die gesamte Branche

Oracle ist Teil eines größeren Trends im Technologiesektor. Die großen US-Technologiekonzerne planen massive Investitionen in KI-Rechenzentren und Infrastruktur.

Für das Jahr 2026 rechnen Analysten damit, dass Unternehmen wie:

Amazon

Alphabet (Google)

Meta

Microsoft

zusammen rund 650 Milliarden USD an Investitionen (CAPEX) tätigen werden – ein Großteil davon für KI-Data-Center.

Auch Oracle selbst erhöht seine Investitionen deutlich:

Die Investitionsausgaben stiegen um 269 % auf 8,5 Milliarden USD in nur einem Quartal. Für das gesamte Jahr könnten sie sogar 50 Milliarden USD erreichen.

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Fazit

Die Börse USA befindet sich aktuell in einer Phase relativer Stabilität, in der sowohl makroökonomische Daten als auch geopolitische Entwicklungen eine wichtige Rolle spielen. Die Inflationszahlen aus den USA sorgen kurzfristig für Ruhe, während mögliche Maßnahmen der IEA zur Stabilisierung des Ölmarktes zusätzliche Unterstützung bieten könnten.

Gleichzeitig bleibt der Technologiesektor ein zentraler Wachstumstreiber der US Börse. Besonders die starken Ergebnisse von Oracle unterstreichen, dass Investitionen in KI-Infrastruktur und Cloud-Services weiterhin zu den wichtigsten Trends an den Finanzmärkten zählen.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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