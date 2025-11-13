BÖRSE HEUTE: US-Märkte rutschen tief ins Minus (13.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes tief im Minus

Schockmeldungen belasten Tech

Dollar fällt, Kryptos brechen ein

Die US-Regierung ist nach über 40 Tagen Shutdown offiziell wieder geöffnet – doch an den Finanzmärkten herrscht alles andere als Erleichterung. Statt eines Erholungsrallys erlebt die Börse heute einen deutlichen Abverkauf über nahezu alle Anlageklassen hinweg. 🔑 Drei Key Takeaways 📉 US-Indizes tief im Minus: Nasdaq100 & Russell2000 –2%, S&P500 & Dow Jones –1% – trotz Regierungsöffnung.

⚠️ Schockmeldungen belasten Tech: Alphabet unter EU-Druck, Tesla mit Mega-Rückruf – beide Aktien stark im Minus.

💱 Dollar fällt, Kryptos brechen ein: USD deutlich schwächer, Bitcoin wieder unter 100.000 $, Ethereum bei 3.200 $. US-Börse: Schwere Verluste trotz Ende des Shutdowns 📊🔥 Obwohl die politische Unsicherheit abgenommen hat, zeigen Anleger heute klaren Risikoabbau. 📉 US-Indizes im Überblick: Nasdaq 100: –2%

Russell 2000: –2%

S&P 500: –1%

Dow Jones: –1% Der Markt zeigt:

➡️ Die Regierungsöffnung reicht nicht aus, um die Sorgen über Geldpolitik & Tech-Risiken zu überdecken. 🚨 Belastungsfaktoren: Warum die Börse heute so schwach ist ⚠️ 🏛️ 1. EU ermittelt erneut gegen Alphabet Die EU-Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen den Digital Markets Act.

Alphabet Aktie: –3% 🔥 2. Tesla muss 10.000 Powerwall-Batterien zurückrufen Grund: Überhitzungs- und Brandgefahr.

Tesla Aktie: –7% 💬 3. Fed-Hawk Hammack drückt aufs Sentiment Zitat: „Es ist Zeit für harte Geldpolitik.“

➡️ Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember sinken erneut. Europa im Minus: Schwache Daten & Siemens-Schock Auch die europäische Börse aktuell zeigt ein ähnliches Bild: Europa-Indizes: FTSE 100: –1,5%

DAX: –1,5%

CAC40: –1% 🔍 Wirtschaftsdaten UK BIP: –0,1%

Industrieproduktion: –2%

➡️ Rezessionssignale verstärken die Marktunsicherheit. 🏭 Siemens bricht ein Siemens Aktie: –10%

Gründe: schwache EPS

enttäuschender Ausblick

trotz starker Jahreszahlen (FCF, Auftragseingang) 🛢️ Rohstoffe: Öl stabil – Edelmetalle verlieren ⚙️🥇 📊 Ölmarkt Der EIA-Bericht zeigt: Rohöl-Lager: deutlich gestiegen

Benzin-Lager: weiterhin niedrig

➡️ Ölpreise bleiben überraschend stabil WTI & Brent: neutral um die Eröffnungskurse 🥇 Edelmetalle Gold: –1%

Silber: –2%

Platin: –2% 💱 Forex: Dollar stark unter Druck 💸📉 Der US-Dollar ist einer der größten Verlierer des Tages: USD/CHF: –0.7%

USD/EUR: –0.45%

USD/GBP: –0.5%

USD/JPY: –0.25% Die stärksten Währungen:

🇨🇭 Schweizer Franken

🇬🇧 Britisches Pfund 🪙 Kryptos bluten erneut – Bitcoin unter 100.000 $ 😬📉 Der Risikoabbau betrifft auch die Kryptomärkte: Bitcoin: –3% → wieder < 100.000 $

Ethereum: –5% → 3.200 $

Altcoins: –10% und mehr ➡️ ETF-Abflüsse & globale Risikoaversion drücken auf die Kurse. 🧾 Fazit: Börse heute weiter unter Druck – Risikoaversion dominiert 📉 Die Märkte zeigen klar:

Trotz der politischen Lösung in Washington bleibt die Stimmung schlecht.

Makro-Sorgen, Tech-Risiken und eine hawkishe Fed drücken alle großen Anlageklassen. Kurzfristig bleibt das Bild bearish.

