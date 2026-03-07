🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 11/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat zu Wochenbeginn zunächst deutlich nachgegeben. Aus dem Tageschart lässt sich herauslesen, dass die ersten beiden Tageskerzen in der abgelaufenen Handelswoche rot eingefärbt sind. Das Edelmetall hat sich auf Tagesbasis in den letzten Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 5.090,6 US-Dollar) stabilisieren können. Für eine größere Erholung hat es bisher noch nicht gereicht. Der Kerzenkörper der Tageskerze am Freitag hat auf der SMA20 aufgesetzt und ist von hier aus wieder in Richtung Norden gelaufen.

Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Gold hatte bisher die Kraft sich jeweils an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Solange die SMA20 auf Tagesschlussbasis hält, solange könnte das Edelmetall wieder aufwärtslaufen. Denkbare Anlaufziele unter dem Allzeithoch könnten die 5.250/60 US-Dollar und dann die 5.420 US-Dollar sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 07.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick auf die Handelswoche (02.03.2026 – 06.03.2026)

Der Goldpreis aktuell startete am Montagmorgen bei 5.386,6 US-Dollar in die neue Handelswoche. Damit lag Gold 241,30 US-Dollar über dem Niveau der Vorwoche und 124,10 US-Dollar über dem Wochenschluss vom Freitag zuvor.

Zu Beginn der Woche geriet der Goldpreis zunächst unter Druck. Am Montag kam es zu moderaten Abgaben, bevor sich Gold im weiteren Tagesverlauf stabilisieren konnte. Im Frühhandel zeigte sich anschließend wieder eine leichte Aufwärtsbewegung.

Am Dienstag setzte jedoch eine deutlichere Schwächephase ein. Diese Abwärtsbewegung hielt bis zum Nachmittag an, bevor eine moderate Erholung einsetzte. Danach bewegte sich der Goldpreis aktuell mehrere Tage innerhalb einer Seitwärtsrange.

Am Donnerstagnachmittag wurde diese Seitwärtsbewegung nach unten aufgelöst. Erst am Freitag kehrte wieder stärkeres Kaufinteresse in den Markt zurück. Dadurch konnte sich Gold wieder über die 5.150 US-Dollar-Marke erholen.

Der Goldpreis ging bei 5.152,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Wir hatten damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei 5.390,1 US-Dollar erreichen könnte. Das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten: Unser Setup der Vorwoche hat damit nicht gegriffen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach vier Wochen mit steigenden Goldpreisen verzeichnete Gold damit erstmals wieder einen Wochenverlust – den dritten im laufenden Jahr. Die Handelsspanne lag dabei über dem Niveau der Vorwoche und über dem Jahresdurchschnitt.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

📊 Goldpreis – Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Widerstände

5.189,9

5.191,6

5.205,2

5.263,1

5.335,3

5.449,8

5.595,6

5.655,0

🔽 Unterstützungen

5.134,5

5.127,1

5.120,7

5.090,6

5.052,2

5.016,3

4.995,4

4.866,6

4.792,5

4.654,1

4.401,0

Diese Marken spielen eine zentrale Rolle für die kurzfristige Goldpreis Prognose.

📈 Gold Analyse – Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigte der Goldpreis aktuell zu Wochenbeginn zunächst deutliche Schwäche. Die ersten beiden Tageskerzen der Woche schlossen im roten Bereich.

Dennoch konnte sich Gold mehrfach an der SMA20 (aktuell 5.090,6 US-Dollar) stabilisieren. Diese Durchschnittslinie fungiert weiterhin als wichtiger Support.

Am Freitag setzte der Kerzenkörper erneut auf dieser Linie auf und drehte anschließend wieder nach oben.

Technische Einordnung

Das übergeordnete Chartbild für den Goldpreis bleibt weiterhin bullisch.

Solange die SMA20 auf Tagesschlussbasis hält, könnte Gold wieder in Richtung neuer Hochs laufen.

Mögliche Kursziele laut Gold Analyse

5.250 – 5.260 US-Dollar

5.420 US-Dollar

Sollte der Goldpreis aktuell jedoch unter die SMA20 fallen, würde sich das Chartbild eintrüben.

In diesem Fall könnten Rücksetzer bis zur:

SMA50 (4.866,6 US-Dollar)

23,6 % Fibonacci Retracement

laufen.

Gold Prognose (Daily): bullisch

📈 Gold Chartanalyse – 4-Stunden Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h Chart zeigt sich, dass der Rücksetzer zu Wochenbeginn an der SMA200 (5.052,2 US-Dollar) gestoppt wurde.

Von dort aus setzte eine Gegenbewegung ein, die bis an die SMA50 (5.189,9 US-Dollar) führte.

Allerdings fehlte dem Goldpreis aktuell die Dynamik, diese wichtige Widerstandslinie nachhaltig zu überwinden. Mehrere Versuche scheiterten.

Der Wochenschluss erfolgte:

über der SMA20

aber unter der SMA50

Interpretation

Damit bleibt das kurzfristige Chartbild neutral.

Damit sich die Gold Prognose wieder klar auf der Oberseite verbessert, muss Gold:

die SMA50 überwinden

und sich nachhaltig darüber etablieren

Gelingt dies, könnten erneut die im Tageschart genannten Ziele angelaufen werden.

Fällt Gold hingegen unter die SMA200, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zum 23,6 % Retracement ausweiten.

Gold Prognose (4h Chart): neutral

🧭 Gold Prognose für die neue Woche

Erwartete Gold Tendenz

➡ seitwärts bis leicht aufwärts

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über 5.152,7 US-Dollar stabilisieren, wären weitere Kursanstiege möglich.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite

5.156

5.162

5.170

5.180

5.189

5.205

5.221

Wird auch die 5.221-Dollar-Marke überwunden, könnten weitere Ziele folgen:

5.244

5.251

5.263

5.279

5.290

5.302 US-Dollar

GOLD GEHEBELT HANDELN

mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,003 Kontrakten

Hier mehr erfahren

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell nicht über 5.152,7 US-Dollar halten, könnte sich erneut Abgabedruck einstellen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite

5.150

5.140

5.130

5.120

5.108

5.101

Unterhalb von 5.073 US-Dollar könnten weitere Unterstützungen aktiviert werden:

5.055

5.052

5.046

5.039

5.029

5.018

5.008 US-Dollar

🏁 Fazit: Goldpreis aktuell und Gold Prognose

Der Goldpreis aktuell befindet sich weiterhin in einem technisch stabilen Umfeld, nachdem sich das Edelmetall erneut an der SMA20 stabilisieren konnte.

Kurzfristig bleibt die Entwicklung jedoch von der SMA50 im 4-Stunden-Chart abhängig.

Über dieser Marke könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Darunter bleibt die Gold Prognose zunächst neutral mit Seitwärtsbewegung.

Die nächsten Tage dürften daher entscheidend sein für die weitere Goldpreis Entwicklung und eine mögliche Bewegung in Richtung Allzeithoch.

BROKERWAHL 2026 - DEINE Stimme zählt!

Im März 2026 die Stimme bei der Brokerwahl abgeben

XTB setzt auf Deine Stimme! Hier abstimmen

Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern tolle Preise:

Unter anderem ein 5.000 EUR Tradingdepot oder ein MCLAREN Rennsteckentraining

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Der Goldpreis aktuell heute wird vor allem durch Zinsen, Inflation, US-Dollar, geopolitische Risiken und charttechnische Marken beeinflusst. Solange Gold über wichtigen Unterstützungen notiert, bleibt die Lage technisch stabil. Ein Anstieg über relevante Widerstände kann die nächste Aufwärtsbewegung auslösen, während ein Bruch zentraler Unterstützungen die Goldpreis-Prognose kurzfristig eintrüben würde.

Wie ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell liegt im Bereich von etwa 5.150 US-Dollar je Unze. Nach mehreren Wochen mit Kursgewinnen hat Gold zuletzt eine Konsolidierung eingelegt. Technisch bleibt der übergeordnete Trend jedoch weiterhin stabil, solange wichtige Unterstützungen – insbesondere die SMA20 im Tageschart – gehalten werden.

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose?

Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche ist leicht positiv mit einer Seitwärts- bis Aufwärtstendenz.

Bullisches Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

Bearishes Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

Steigt der Goldpreis über wichtige Widerstände, könnte ein erneuter Anlauf auf höhere Kursbereiche erfolgen.

Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter:

Zinspolitik der Notenbanken

Inflationserwartungen

US-Dollar Entwicklung

geopolitische Risiken

Nachfrage nach sicheren Anlagen

Besonders in unsicheren Marktphasen steigt häufig die Nachfrage nach Gold als Safe-Haven-Investment.

Welche wichtigen Unterstützungen hat der Goldpreis?

Wichtige Unterstützungszonen für den Goldpreis liegen aktuell bei:

5.134 US-Dollar

5.120 US-Dollar

5.090 US-Dollar (SMA20 Daily)

5.052 US-Dollar (SMA200 im 4h Chart)

Solange diese Bereiche halten, bleibt die technische Struktur des Goldpreises stabil.

Welche Widerstände sind für den Goldpreis entscheidend?

Die wichtigsten Widerstände im Goldpreis aktuell befinden sich bei:

5.189 US-Dollar

5.205 US-Dollar

5.263 US-Dollar

5.335 US-Dollar

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken könnte neue Aufwärtsdynamik erzeugen.

Kann der Goldpreis ein neues Allzeithoch erreichen?

Ein neues Allzeithoch im Goldpreis ist möglich, wenn der Markt erneut Dynamik auf der Oberseite entwickelt. Voraussetzung dafür ist, dass Gold:

wichtige technische Widerstände überwindet über wichtigen gleitenden Durchschnitten bleibt weiterhin Nachfrage als Krisenabsicherung erhält.

In diesem Szenario könnte Gold erneut in Richtung der bisherigen Hochs steigen.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt Gold zu kaufen?

Ob ein Einstieg sinnvoll ist, hängt stark von der individuellen Strategie ab. Viele Anleger nutzen Gold:

als Inflationsschutz

als Diversifikation im Portfolio

als Absicherung gegen Krisen

Technisch betrachtet könnte ein stabiler Goldpreis über wichtigen Unterstützungen weiterhin Chancen für steigende Kurse bieten.

Warum steigt der Goldpreis langfristig?

Langfristig steigt der Goldpreis häufig aufgrund von:

Geldmengenausweitung

Inflation

geopolitischen Krisen

steigender Nachfrage von Zentralbanken

begrenztem Goldangebot

Diese strukturellen Faktoren machen Gold für viele Anleger zu einer wichtigen Wertspeicher-Anlage.