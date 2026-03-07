Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Bitcoin, Öl, EURUSD

- Geopolitik bestimmt die Börse aktuell
- Ölpreise als zentraler Faktor
- Makrodaten bleiben entscheidend
- Geopolitik bestimmt die Börse aktuell
- Ölpreise als zentraler Faktor
- Makrodaten bleiben entscheidend
Börse aktuell: Geopolitik und Inflation bestimmen den Börse Ausblick 🌍
Die Börse aktuell startet in eine neue Phase geopolitischer Unsicherheit. Der militärische Schlag der USA gegen Iran hat die Märkte stark verändert und vor allem den Rohstoffsektor in Bewegung gebracht. Besonders die Entwicklung rund um die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl, steht derzeit im Fokus der Investoren.
Trotz der geopolitischen Spannungen bleiben auch makroökonomische Faktoren entscheidend für den Börse Ausblick. In der kommenden Woche richten sich die Blicke auf wichtige US-Inflationsdaten, darunter CPI- und PCE-Veröffentlichungen. Diese Daten könnten maßgeblich bestimmen, wie sich die Börse Prognose für die nächsten Wochen entwickelt.
Drei Märkte stehen dabei besonders im Fokus der Anleger: Öl, Bitcoin und das Währungspaar EURUSD.
Key Takeaways
Geopolitik bestimmt die Börse aktuell:
Der Konflikt im Nahen Osten treibt Ölpreise nach oben und erhöht die Volatilität an den Märkten.
Ölpreise als zentraler Faktor:
Seit Jahresbeginn sind Ölpreise um rund 50 % gestiegen und könnten bei anhaltenden Spannungen weiter steigen.
Makrodaten bleiben entscheidend:
Die kommenden US-Inflationsdaten (CPI und PCE) könnten die kurzfristige Börse Prognose maßgeblich beeinflussen.
Öl im Fokus der Börse Prognose 🛢️
Der Ölmarkt gehört derzeit zu den dynamischsten Segmenten an den globalen Finanzmärkten. Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um rund 50 % gestiegen und haben damit die höchsten Niveaus seit 2024 erreicht.
Der aktuelle Preisanstieg wird vor allem durch geopolitische Risiken getrieben:
-
mögliche Störungen der Lieferketten im Nahen Osten
-
Unsicherheit über den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus
-
steigende Risikoaufschläge für Energie
Obwohl theoretisch alternative Lieferwege existieren und der Markt teilweise sogar ein Überangebot aufweist, hat die geopolitische Situation einen klaren Schock im Energiemarkt ausgelöst.
Sollten die Spannungen mehrere Wochen anhalten, könnten die Ölpreise wieder Niveaus erreichen, die zuletzt während der Energiekrise 2022 zu beobachten waren.
Gleichzeitig stellen hohe Energiepreise auch ein politisches Problem dar, insbesondere für US-Verbraucher. Das könnte den Druck auf die US-Regierung erhöhen, entweder eine schnelle militärische Lösung zu suchen oder auf eine Deeskalation im Konflikt hinzuwirken.
Bitcoin gewinnt wieder Aufmerksamkeit
Auch der Kryptomarkt rückt wieder stärker in den Börse Ausblick der Anleger. Bitcoin erreichte Anfang März den höchsten Stand seit etwa einem Monat.
In Phasen geopolitischer Unsicherheit gewinnen digitale Vermögenswerte häufig an Aufmerksamkeit. Allerdings zeigt die Erfahrung aus früheren Krisen, dass Kryptowährungen nicht immer zuverlässig als klassischer sicherer Hafen funktionieren.
Ein wichtiger Treiber der jüngsten Rally war die Diskussion um den Clarity Act, ein Gesetzesvorhaben zur Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA. Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, könnte es institutionellen Investoren den Einstieg in den Kryptomarkt erleichtern.
Zusätzlich forderte Donald Trump die Banken auf, eine stärkere Zusammenarbeit mit der Kryptoindustrie einzugehen und die Entwicklung digitaler Vermögenswerte nicht länger zu blockieren.
EURUSD unter Druck durch Energiepreise
Das Währungspaar EURUSD ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der aktuellen Börse Prognose.
Der Euro fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit November 2025. Ein entscheidender Grund dafür ist die hohe Sensibilität Europas gegenüber steigenden Energiepreisen.
Besonders relevant sind dabei:
-
steigende LNG-Gaspreise
-
höhere Ölpreise
-
eingeschränkter Handlungsspielraum der Europäischen Zentralbank
Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck in Europa und erschweren mögliche Zinssenkungen durch die EZB.
Zusätzliche Unsicherheit brachte der jüngste US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Nach einem sehr starken Januar fiel die Beschäftigung im Februar deutlich schwächer aus, während sowohl die Arbeitslosenquote als auch die Löhne gestiegen sind.
Die kommenden Inflationsdaten könnten daher entscheidend sein. Sollten sich anhaltende Preisdrucksignale zeigen, könnten Erwartungen für Zinssenkungen in den USA weiter nach hinten verschoben werden.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit
Die Börse aktuell wird derzeit von einer Kombination aus geopolitischen Risiken und makroökonomischen Daten bestimmt. Besonders der Konflikt im Nahen Osten und die Entwicklung der Energiepreise prägen den kurzfristigen Börse Ausblick.
Gleichzeitig könnten die kommenden Inflationsdaten aus den USA eine entscheidende Rolle für die Geldpolitik und damit für die globale Börse Prognose spielen.
Für Anleger bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit – aber auch zahlreiche Chancen in Märkten wie Öl, Kryptowährungen und dem Devisenmarkt.
Bitcoin Chart (H4) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Ölpreise steigen auf 120 Dollar pro Barrel; Israel bombardiert iranische Ölanlagen 📌
Marvell Technology Aktie im Fokus: KI-Chips treiben Wachstum – Jetzt Aktien kaufen? 🚀
BÖRSE AKTUELL:Starker Ausverkauf europäischer Aktien inmitten der Energiekrise 🔔
Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 09.03.26 🔴 Überblick für KW 11
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.