Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Bitcoin, Öl, EURUSD

Börse aktuell: Geopolitik und Inflation bestimmen den Börse Ausblick 🌍

Die Börse aktuell startet in eine neue Phase geopolitischer Unsicherheit. Der militärische Schlag der USA gegen Iran hat die Märkte stark verändert und vor allem den Rohstoffsektor in Bewegung gebracht. Besonders die Entwicklung rund um die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl, steht derzeit im Fokus der Investoren.

Trotz der geopolitischen Spannungen bleiben auch makroökonomische Faktoren entscheidend für den Börse Ausblick. In der kommenden Woche richten sich die Blicke auf wichtige US-Inflationsdaten, darunter CPI- und PCE-Veröffentlichungen. Diese Daten könnten maßgeblich bestimmen, wie sich die Börse Prognose für die nächsten Wochen entwickelt.

Drei Märkte stehen dabei besonders im Fokus der Anleger: Öl, Bitcoin und das Währungspaar EURUSD.

Key Takeaways

Geopolitik bestimmt die Börse aktuell:

Der Konflikt im Nahen Osten treibt Ölpreise nach oben und erhöht die Volatilität an den Märkten.

Ölpreise als zentraler Faktor:

Seit Jahresbeginn sind Ölpreise um rund 50 % gestiegen und könnten bei anhaltenden Spannungen weiter steigen.

Makrodaten bleiben entscheidend:

Die kommenden US-Inflationsdaten (CPI und PCE) könnten die kurzfristige Börse Prognose maßgeblich beeinflussen.

Öl im Fokus der Börse Prognose 🛢️

Der Ölmarkt gehört derzeit zu den dynamischsten Segmenten an den globalen Finanzmärkten. Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um rund 50 % gestiegen und haben damit die höchsten Niveaus seit 2024 erreicht.

Der aktuelle Preisanstieg wird vor allem durch geopolitische Risiken getrieben:

mögliche Störungen der Lieferketten im Nahen Osten

Unsicherheit über den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus

steigende Risikoaufschläge für Energie

Obwohl theoretisch alternative Lieferwege existieren und der Markt teilweise sogar ein Überangebot aufweist, hat die geopolitische Situation einen klaren Schock im Energiemarkt ausgelöst.

Sollten die Spannungen mehrere Wochen anhalten, könnten die Ölpreise wieder Niveaus erreichen, die zuletzt während der Energiekrise 2022 zu beobachten waren.

Gleichzeitig stellen hohe Energiepreise auch ein politisches Problem dar, insbesondere für US-Verbraucher. Das könnte den Druck auf die US-Regierung erhöhen, entweder eine schnelle militärische Lösung zu suchen oder auf eine Deeskalation im Konflikt hinzuwirken.

Bitcoin gewinnt wieder Aufmerksamkeit

Auch der Kryptomarkt rückt wieder stärker in den Börse Ausblick der Anleger. Bitcoin erreichte Anfang März den höchsten Stand seit etwa einem Monat.

In Phasen geopolitischer Unsicherheit gewinnen digitale Vermögenswerte häufig an Aufmerksamkeit. Allerdings zeigt die Erfahrung aus früheren Krisen, dass Kryptowährungen nicht immer zuverlässig als klassischer sicherer Hafen funktionieren.

Ein wichtiger Treiber der jüngsten Rally war die Diskussion um den Clarity Act, ein Gesetzesvorhaben zur Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA. Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, könnte es institutionellen Investoren den Einstieg in den Kryptomarkt erleichtern.

Zusätzlich forderte Donald Trump die Banken auf, eine stärkere Zusammenarbeit mit der Kryptoindustrie einzugehen und die Entwicklung digitaler Vermögenswerte nicht länger zu blockieren.

EURUSD unter Druck durch Energiepreise

Das Währungspaar EURUSD ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der aktuellen Börse Prognose.

Der Euro fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit November 2025. Ein entscheidender Grund dafür ist die hohe Sensibilität Europas gegenüber steigenden Energiepreisen.

Besonders relevant sind dabei:

steigende LNG-Gaspreise

höhere Ölpreise

eingeschränkter Handlungsspielraum der Europäischen Zentralbank

Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck in Europa und erschweren mögliche Zinssenkungen durch die EZB.

Zusätzliche Unsicherheit brachte der jüngste US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Nach einem sehr starken Januar fiel die Beschäftigung im Februar deutlich schwächer aus, während sowohl die Arbeitslosenquote als auch die Löhne gestiegen sind.

Die kommenden Inflationsdaten könnten daher entscheidend sein. Sollten sich anhaltende Preisdrucksignale zeigen, könnten Erwartungen für Zinssenkungen in den USA weiter nach hinten verschoben werden.

Fazit

Die Börse aktuell wird derzeit von einer Kombination aus geopolitischen Risiken und makroökonomischen Daten bestimmt. Besonders der Konflikt im Nahen Osten und die Entwicklung der Energiepreise prägen den kurzfristigen Börse Ausblick.

Gleichzeitig könnten die kommenden Inflationsdaten aus den USA eine entscheidende Rolle für die Geldpolitik und damit für die globale Börse Prognose spielen.

Für Anleger bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit – aber auch zahlreiche Chancen in Märkten wie Öl, Kryptowährungen und dem Devisenmarkt.

Bitcoin Chart (H4) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026.

