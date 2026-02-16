BÖRSE HEUTE: Wall Street pausiert – Dollar stark, Öl im Aufwind (16.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse heute ohne Wall Street-Handel, dennoch leichte Bewegungen bei US-Futures – Nasdaq 100 schwächer.

Dollar-Stärke belastet Edelmetalle, Gold fällt unter 5.000 USD.

Ölpreise ziehen an, während Erdgas deutlich unter Druck steht.

📊 Börse heute: Feiertag in den USA – Märkte reagieren dennoch Die Börse heute zeigt sich trotz eines Feiertags in den USA keineswegs ruhig. Zwar fand an der Wall Street kein regulärer Handel statt, doch die Futures auf US-Indizes bewegten sich leicht – mit einer Ausnahme beim Nasdaq 100. Auch in Europa war die Börse aktuell von einer gemischten Entwicklung geprägt, während am Devisen-, Rohstoff- und Kryptomarkt spürbare Bewegungen zu beobachten waren. 🔎 Drei Key Takeaways Börse heute ohne Wall Street-Handel, dennoch leichte Bewegungen bei US-Futures – Nasdaq 100 schwächer. Dollar-Stärke belastet Edelmetalle, Gold fällt unter 5.000 USD. Ölpreise ziehen an, während Erdgas deutlich unter Druck steht. 📈 Europa gemischt – Nasdaq 100 schwächer An der Wall Street blieb der Kassahandel geschlossen, US-Index-Futures schlossen jedoch mit leichten Gewinnen. Lediglich die Futures auf den Nasdaq 100 verzeichneten ein Minus von 0,2%. In Europa zeigte sich die Börse aktuell überwiegend freundlich: DAX : -0,4%

FTSE 100 : +0,3%

CAC 40 : +0,1%

IBEX 35: +1,0% Während der spanische Markt deutlich zulegte, blieb Deutschland unter Druck. 💵 Dollar stark – Edelmetalle unter Druck Am Devisenmarkt kam es zu einer deutlichen Aufwertung des US-Dollars gegenüber den wichtigsten Währungen. Besonders stark fiel die Bewegung beim USD/JPY aus, der bei rund 153,5 notiert. Die Stärke des Dollars belastete die Edelmetalle: Gold : -0,8%, unter 5.000 USD je Unze

Silber: -0,4%, Test der 76-USD-Marke Ein stärkerer Dollar wirkt sich traditionell negativ auf Gold und Silber aus, da diese in USD gehandelt werden. 🛢️ Öl erholt sich – Gas deutlich schwächer Der Ölmarkt zeigte eine klare Gegenbewegung nach vorheriger Schwäche: Brent : +1,6% auf knapp 69 USD

WTI: +1,8% auf rund 64 USD Anders sieht es bei Erdgas aus: Henry Hub (NATGAS) verlor rund 4,5% und stand damit deutlich unter Druck. ₿ Kryptomarkt mit gemischtem Bild Die Börse heute spiegelt sich auch im Kryptosektor wider – allerdings mit divergierender Entwicklung: Bitcoin : -1,2%, unter 68.000 USD

Ethereum: +0,6%, nahe 1.980 USD Während Bitcoin leichte Verluste verbuchte, konnte Ethereum moderat zulegen. Fazit Auch ohne regulären Handel an der Wall Street bleibt die Börse aktuell in Bewegung. Der starke US-Dollar setzt Gold und Silber unter Druck, während sich der Ölmarkt erholt. Europa zeigte ein gemischtes Bild, und am Kryptomarkt dominierte selektive Schwäche. Die kommenden Handelstage dürften wieder mehr Dynamik bringen, wenn die US-Märkte nach dem Feiertag zurückkehren und neue Impulse setzen.

