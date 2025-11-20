BÖRSE HEUTE: Wall Street stürzt ab – KI-Blasenangst, schwache Daten & Krypto-Crash belasten Märkte (20.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street im Abwärtsstrudel

Fed & Ray Dalio warnen vor KI-Blase

Krypto-Crash setzt sich fort

Die Börse heute schließt mit einer klar negativen Stimmung. Internationale Finanzmärkte verzeichnen deutliche Verluste, angeführt von massiven Rücksetzern an der Wall Street. Trotz starker Nvidia-Zahlen kehrt die Angst vor einer Überbewertung im KI-Sektor zurück – angefacht durch warnende Stimmen der Fed und prominenter Marktstrategen. Gleichzeitig sorgen gemischte US-Arbeitsmarktdaten, fallende Rohstoffpreise und ein erneuter Krypto-Abverkauf für zusätzlichen Druck. ⭐ Key Takeaways 📉 Wall Street im Abwärtsstrudel: Nasdaq 100 –2,5 %, S&P 500 –1,5 %.

⚠️ Fed & Ray Dalio warnen vor KI-Blase: Marktstimmung kippt trotz starker Nvidia-Zahlen.

₿ Krypto-Crash setzt sich fort: Bitcoin fällt fast –4 %, tiefster Stand seit April. Börse heute: Wall Street rutscht erneut deutlich ab 📊 US-Indizes tief im Minus Die wichtigsten US-Indizes schließen deutlich schwächer: Nasdaq 100: –2,5 %

S&P 500: –1,5 % ➡️ Auslöser: Nachlassendes Vertrauen in die KI-Euphorie. 🤖 Nvidia beruhigt nur kurz – KI-Sektor unter Druck Zu Beginn der Sitzung schien Nvidia die Märkte mit starken Quartalszahlen und optimistischem Ausblick zu stabilisieren.

Doch wenige Stunden später dreht die Stimmung: ⚠️ Gründe für den Umschwung Fed-Mitglieder Goolsbee und Cook warnen vor Überbewertungen

Ray Dalio spricht von klaren Blasen-Tendenzen

Besonders betroffen: KI-Aktien und Tech-Werte insgesamt 🧑‍💼📊 US-Arbeitsmarkt: gemischt und marktbewegend Die September-Daten zeigen ein widersprüchliches Bild: NFP stark

Arbeitslosenquote steigt auf 4,4 % (höchster Wert seit 2021)

Lohnwachstum bleibt unter den Erwartungen ➡️ Märkte fürchten eine mögliche Abschwächung der Beschäftigung, trotz solider Stellenzuwächse.

➡️ Finanzmärkte sehen weiterhin Chancen auf Zinssenkungen – aber eine Pause im Dezember wird wahrscheinlicher. ⚡ Rohstoffe: Energiepreise und Edelmetalle schwach 🔥 NATGAS –2 %, trotz Lagerbeständen im Rahmen der Erwartungen 🪙 Edelmetalle Trotz Börsenabsturz fungieren sie nicht als sichere Häfen: Gold: –0,6 %

Silber: –1,85 % ₿📉 Kryptowährungen brechen erneut ein Der Krypto-Markt erlebt einen der stärksten Rücksetzer der letzten Monate: Bitcoin: –4 %, tiefster Stand seit April

Auch Altcoins im deutlichen Minus ➡️ Risikoaversion dominiert alle Märkte. 💱 Forex: Pfund & Franken stark – AUD & CAD schwach GBP und CHF heute stärkste Währungen

AUD & CAD tief im Minus

EUR/USD: –0,05 % 🧩 Fazit: Börse aktuell im Zeichen von Panik & Risikoaversion Die Marktreaktion zeigt klar: Die KI-Euphorie bröckelt zunehmend

Fed-Warnungen und Arbeitsmarktdaten verstärken Unsicherheit

Risikoassets wie Tech-Aktien und Kryptowährungen geraten massiv unter Druck

