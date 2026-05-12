BÖRSE HEUTE: Wall Street unter Druck nach US Inflation, höchster Print seit 2023

Das Wichtigste in Kürze Starker Ausverkauf

Inflation schockt Märkte

Geopolitik belastet

Die Börse heute steht massiv unter Druck. Ein überraschend hoher Inflationswert aus den USA hat weltweit für Nervosität an den Finanzmärkten gesorgt. Vor allem Tech-Aktien geraten deutlich unter Verkaufsdruck, während gleichzeitig geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise die Unsicherheit weiter erhöhen. Die Börse aktuell befindet sich damit in einer kritischen Phase: Anleger fürchten, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hoch halten könnte – mit weitreichenden Folgen für Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. ⚡ Key Takeaways 📉 Starker Ausverkauf: Nasdaq verliert fast 1,9 % .

🏦 Inflation schockt Märkte: US-CPI steigt auf 3,8 % .

🛢️ Geopolitik belastet: Ölpreis nähert sich 110 USD. 📊 Börse aktuell: Wall Street unter Druck Die Börse heute zeigt deutliche Schwäche: 📉 S&P 500: rund -0,7 %

📉 Nasdaq: fast -1,9 %

📉 breite Verkäufe im Technologiesektor 👉 Besonders zinssensitive Wachstumswerte geraten unter Druck. 🏦 Inflation belastet die Börse heute Der wichtigste Belastungsfaktor: 📊 US-Inflation steigt auf 3,8 %

⚠️ höchster Stand seit Mai 2023

📈 Kerninflation bleibt hartnäckig hoch 👉 Anleger rechnen nun mit länger hohen Zinsen. 🛢️ Ölpreise treiben die Unsicherheit Ein zusätzlicher Risikofaktor für die Börse aktuell: 🛢️ Brent-Rohöl nahe 110 USD

⚠️ geopolitische Spannungen mit Iran

📈 steigende Energiepreise erhöhen Inflationsdruck 👉 Die Lage im Nahen Osten bleibt ein zentraler Marktfaktor. 🌍 Geopolitik verschärft die Lage Weitere Unsicherheiten: ⚠️ mögliche Eskalation im Iran-Konflikt

Diskussionen über neue militärische Maßnahmen

Treffen zwischen Trump und Xi Jinping geplant 👉 Anleger beobachten die geopolitische Lage zunehmend nervös. Europäische Börsen ebenfalls schwach Nicht nur die USA stehen unter Druck: 📉 DAX: rund -1,5 %

📉 IBEX 35: etwa -1,5 %

📉 CAC 40: fast -1 % 👉 Die Börse heute zeigt weltweit eine klare Risk-Off-Stimmung. ₿ Krypto und Edelmetalle im Rückgang Auch alternative Assets geraten unter Druck: ₿ Bitcoin fällt Richtung 80.000 USD

📉 Ethereum verliert über 2,5 %

🥇 Gold leicht schwächer bei 4.690 USD 👉 Anleger reduzieren Risiko in mehreren Anlageklassen gleichzeitig. ⚠️ Risiken für die Börse aktuell Wichtige Belastungsfaktoren: ⚠️ hartnäckige Inflation

🏦 mögliche längere Hochzinsphase

🌍 geopolitische Eskalationen

📉 schwächere Marktstimmung Diese Faktoren könnten kurzfristig weitere Volatilität auslösen. 🧾 Fazit: Börse heute im Spannungsfeld aus Inflation und Geopolitik Die Börse aktuell erlebt einen deutlichen Rücksetzer. Steigende Inflation, geopolitische Risiken und die Aussicht auf länger hohe Zinsen belasten die Märkte weltweit. Für Anleger bedeutet das: Die Börse heute bleibt hochvolatil – Vorsicht und Risikomanagement stehen klar im Vordergrund. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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