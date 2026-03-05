EZB News: EZB-Protokoll ohne Impuls für den EUR – Börse Aktuell

Die neuesten EZB News sorgten an der Börse Aktuell kaum für Bewegung: Das veröffentlichte Protokoll der Europäischen Zentralbank hatte nur begrenzten Einfluss auf den EURUSD-Kurs. Der Bericht bestätigte vor allem die bereits bekannte, ausgewogene Haltung der EZB zwischen moderater Inflation und robustem Wachstum.

Allerdings könnte diese Einschätzung durch den neu aufgeflammten Konflikt im Nahen Osten zunehmend unter Druck geraten.

Euro-Stärke wird zum Risiko für die Eurozone

Im Protokoll wird hervorgehoben, dass der Euro zuvor deutlich aufgewertet hatte. Gründe dafür waren unter anderem sein zunehmender Status als sicherer Hafen sowie strukturelles Vertrauen in die europäische Wirtschaft.

Diese Stärke entwickelt sich jedoch zu einer Herausforderung für die exportabhängige Eurozone. Während der größte disinflationäre Effekt der Euro-Rally von 2025 noch aussteht, hat sich das Risiko-Umfeld durch den Konflikt mit Iran deutlich verändert.

Der Euro verhält sich zunehmend wie eine risikosensitive Währung, die besonders anfällig für Energiepreisschocks ist. Da die Märkte erwarten, dass die EZB die Zinsen bis mindestens 2027 unverändert lässt, muss die Notenbank die bisherige Stabilität der Währung gegen neue inflationsfördernde Energiepreise abwägen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Inflation im Fokus – wichtigste Punkte aus den EZB News

Aufwärtsrevision der Inflation

Die Inflation (HVPI ohne Tabak) wurde seit Dezember 2025 nach oben korrigiert. Haupttreiber sind steigende Preise für Öl und Industriemetalle.

Inflationsprognose

Für den weiteren Verlauf von 2026 wird eine Inflation von rund 1,8 % erwartet, beziehungsweise etwa 1,9 % inklusive Tabak.

Einflussfaktoren

Steigende Energie- und Metallpreise erhöhen die Inflationserwartungen um rund 30 Basispunkte, während die Aufwertung des Euro die Inflationsdynamik nur leicht dämpft.

Ziel der EZB

Die EZB hält weiterhin an ihrem Ziel fest, die Inflation im mittleren Zeitraum auf 2 % zu stabilisieren.

Wirtschaftsausblick der Eurozone – Börse Aktuell

Robustes globales Wachstum

Die weltweite Konjunktur zeigte sich Ende 2025 überraschend stark. Für 2026 und 2027 wird weiterhin ein Wachstum von etwas über 3 % erwartet.

Unterstützung durch deutsche Fiskalpolitik

Das Vertrauen in die Eurozone wurde durch ein großes deutsches Fiskalpaket vom März 2025 gestärkt. Höhere öffentliche Investitionen sollen das langfristige Wachstumspotenzial erhöhen.

Schwächerer Welthandel

Trotz stabiler Konjunktur dürfte der globale Handel 2026 deutlich langsamer wachsen, vor allem wegen Zöllen und hoher wirtschaftspolitischer Unsicherheit.

Euro-Entwicklung laut EZB-Protokoll

Gründe für die Aufwertung

Der Euro stieg seit der letzten Sitzung um rund 1 % gegenüber dem US-Dollar. Die Bewegung wurde jedoch vor allem durch Dollar-Schwäche verursacht.

Status als sicherer Hafen

In Zeiten geopolitischer Krisen oder bei US-Handelskonflikten wird der Euro zunehmend als Sicherheitswährung wahrgenommen.

Verzögerter disinflationärer Effekt

Der volle dämpfende Effekt der starken Euro-Aufwertung aus 2025 dürfte sich erst in den kommenden drei Jahren entfalten.

Wettbewerbsfähigkeit

Die anhaltende Stärke des Euro seit Anfang 2025 belastet zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Exporteure.

Risiken für Wirtschaft und Märkte

Handelskonflikte

Zölle und wirtschaftspolitische Unsicherheit bleiben das größte Risiko für den Welthandel im Jahr 2026.

Wechselkursrisiken

Die Eurozone ist als große Handelsregion besonders anfällig für Wechselkursbewegungen.

Geopolitische Spannungen

Steigende geopolitische Risiken führten zuletzt zu einer starken Rally europäischer Rüstungsaktien, während exportabhängige Branchen unter Druck stehen.

Ausblick auf die Geldpolitik der EZB

Zinsen

Die Märkte erwarten, dass die EZB die Leitzinsen im gesamten Jahr 2026 und wahrscheinlich auch 2027 unverändert lässt. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird aktuell frühestens Anfang 2028 eingepreist.

Vorgehensweise der EZB

Der EZB-Rat verfolgt weiterhin einen datenabhängigen Ansatz von Sitzung zu Sitzung. Anpassungen der Zinspolitik bleiben möglich, falls sich Inflation, Wachstum oder geopolitische Risiken deutlich verändern.

Fazit – Börse Aktuell:

Die aktuellen EZB News bestätigen eine weiterhin vorsichtige Haltung der Zentralbank. Während Inflation und Wachstum derzeit stabil erscheinen, könnten Energiepreise, geopolitische Risiken und Wechselkursbewegungen die geldpolitische Lage der Eurozone in den kommenden Jahren deutlich verändern.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB