CrowdStrike Aktie mit starkem Wachstum: Umsatz +23 %, optimistische Prognose bis 2027 – jetzt Aktien kaufen?

Die CrowdStrike Aktie steht erneut im Fokus der Anleger. Der Cybersecurity-Spezialist überzeugt mit starken Geschäftszahlen und einer optimistischen Umsatzprognose für die kommenden Jahre. Besonders die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Sicherheitslösungen treibt das Wachstum des Unternehmens an.

Trotz kurzfristiger Kursschwankungen bleibt CrowdStrike einer der wichtigsten Player im Cybersecurity-Markt. Doch stellt sich für Investoren die zentrale Frage: Ist die CrowdStrike Aktie aktuell ein Kandidat, um Aktien zu kaufen?

► Crowdstrike WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker: CRWD.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur CrowdStrike Aktie

✅ Starkes Umsatzwachstum: +23 % im vierten Quartal.

📈 Optimistischer Ausblick: Umsatzprognose für 2027 über Analystenschätzungen.

🤖 KI als Wachstumstreiber: steigende Nachfrage nach Cloud- und Sicherheitslösungen.

📊 Quartalszahlen: CrowdStrike überzeugt operativ

CrowdStrike meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch beim Gewinn konnte das Unternehmen überzeugen:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 1,12 USD (über den Erwartungen von 1,10 USD)

Umsatz Q1-Prognose: 1,360–1,364 Milliarden USD (über den Schätzungen von 1,35 Milliarden USD)

➡️ Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, zeigt sich hier weiterhin eine starke operative Dynamik.

📈 Langfristige Perspektive: Wachstum bis 2027

CrowdStrike erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 5,87 bis 5,93 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Analystenschätzungen von 5,86 Milliarden USD.

Auch beim Gewinn bleibt das Unternehmen optimistisch:

Prognostizierter Gewinn je Aktie: 4,78–4,90 USD

Diese Prognosen zeigen, dass CrowdStrike weiterhin stark vom globalen Bedarf an Cybersecurity profitieren könnte.

🔐 Cybersecurity-Boom als Wachstumstreiber

Der Markt für IT-Sicherheit wächst rapide. Unternehmen investieren zunehmend in moderne Sicherheitslösungen, um sich gegen Cyberangriffe zu schützen.

CrowdStrike profitiert besonders von:

steigender Cloud-Nutzung

wachsender Zahl globaler Cyberangriffe

zunehmender Integration von KI in Sicherheitslösungen

Diese Trends könnten die CrowdStrike Aktie langfristig weiter antreiben.

🏢 Strategische Übernahmen stärken die Plattform

Um seine Position im Sicherheitsmarkt weiter auszubauen, hat CrowdStrike zuletzt mehrere Übernahmen angekündigt:

SGNL (Identity Security Startup): 740 Millionen USD

Seraphic Security (Browser-Security): rund 420 Millionen USD

Diese Akquisitionen sollen das Produktportfolio erweitern und neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

⚠️ Risiken: Konkurrenz durch KI-Sicherheitstools

Trotz der starken Fundamentaldaten bleibt der Wettbewerb intensiv. Investoren beobachten insbesondere neue KI-basierte Sicherheitslösungen wie „Claude Code“ des KI-Startups Anthropic.

Einige Analysten halten diese Sorgen jedoch für übertrieben und sehen CrowdStrike weiterhin gut positioniert.

🏁 Fazit: CrowdStrike Aktie bleibt Wachstumswert

Die CrowdStrike Aktie bleibt einer der spannendsten Titel im Cybersecurity-Sektor.

✔️ Starkes Umsatzwachstum

✔️ Positive langfristige Prognose

✔️ Profiteur des globalen Cybersecurity-Booms

❗ Hohe Bewertung und starker Wettbewerb bleiben Risiken.

Für Anleger, die langfristig auf Cybersecurity setzen und gezielt Aktien kaufen möchten, könnte CrowdStrike weiterhin ein interessanter Wachstumswert sein.

Crowdstrike Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Crowdstrike Aktie

📊 Was macht CrowdStrike?

CrowdStrike ist ein US-Cybersecurity-Unternehmen, das cloudbasierte Sicherheitslösungen für Unternehmen entwickelt. Die Plattform schützt IT-Infrastrukturen vor Cyberangriffen und nutzt zunehmend künstliche Intelligenz zur Bedrohungserkennung.

📈 Warum ist die CrowdStrike Aktie im Fokus?

Die CrowdStrike Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen weiterhin stark wächst. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 23 %, und auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 liegt über den Erwartungen der Analysten.

💰 Lohnt es sich, die CrowdStrike Aktie zu kaufen?

Ob Anleger die CrowdStrike Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Das Unternehmen wächst stark im Cybersecurity-Markt, allerdings ist die Aktie auch hoch bewertet. Für langfristig orientierte Investoren kann CrowdStrike eine Wachstumsaktie im Technologie-Sektor sein.

🔐 Warum wächst der Cybersecurity-Markt so stark?

Der Markt für IT-Sicherheit wächst, weil Unternehmen zunehmend Cloud-Infrastrukturen nutzen und Cyberangriffe weltweit zunehmen. Dadurch investieren Firmen verstärkt in moderne Sicherheitslösungen wie die von CrowdStrike.

🏦 Welche Risiken hat die CrowdStrike Aktie?

Zu den Risiken gehören zunehmender Wettbewerb im Cybersecurity-Sektor, mögliche technologische Disruption durch KI-Tools sowie die hohe Bewertung vieler Wachstumsaktien im Tech-Sektor.