BoJ will angeblich nächste Woche die Zinssätze unverändert lassen 🔴

Am kommenden Freitag wird die Bank of Japan (BOJ) eine Entscheidung über die Zinssätze treffen. Die letzte unerwartete Anhebung um 15 Basispunkte auf 0,25 % führte zu einem panikartigen Ausverkauf auf dem globalen Aktienmarkt und einer starken Aufwertung des JPY. Dies war das Ergebnis des so genannten Carry-Trade, der aufgrund der seit langem bestehenden Negativzinsen und der kontinuierlichen Schwächung der japanischen Währung möglich war. Gut informierten Quellen aus dem Umfeld der Zentralbank zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Vertreter der BOJ auf der nächsten Sitzung am 20. September den Leitzins von derzeit 0,25 % anheben werden. Der Hauptgrund dafür ist die negative Marktreaktion auf die letzte Zinserhöhung im Juli und der Rekordeinbruch des Nikkei 225 am 5. August. Die BOJ beobachtet weiterhin die Auswirkungen der letzten geldpolitischen Straffung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die meisten Wirtschaftsexperten gehen inzwischen davon aus, dass die BOJ ihre Zinserhöhungen bis Dezember oder Januar aufschieben wird, je nach den wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen. Diese Haltung wird durch die Ansicht des stellvertretenden Gouverneurs Shinichi Uchida gestützt, dass die Bank in Zeiten finanzieller Instabilität Zinserhöhungen vermeiden wird. Gegenwärtig rechnet der Markt nur mit einer 51%igen Chance auf eine Anhebung um 25 Basispunkte auf der BOJ-Sitzung am 24. Januar 2025, was eine weitere Anhebung um 10 Basispunkte wahrscheinlicher macht. Außerdem wird am 1. Oktober in Japan ein neuer Premierminister gewählt, obwohl keine größeren geldpolitischen Änderungen erwartet werden. USDJPY im Tageschart Der USDJPY-Kurs liegt derzeit 11,50% unter seinen Höchstständen von Anfang Juli 2024. Der Wechselkurs konsolidiert sich derzeit um die Unterstützungszone von 142,0000 bis 145,0000. Die Volatilität des Paares könnte in der nächsten Woche außergewöhnlich hoch sein. Zum einen werden wir die Entscheidung und die Gründe der BOJ erfahren, zum anderen wird die Fed wahrscheinlich einen Zinssenkungszyklus einleiten. Eine Senkung um 25 Basispunkte ist derzeit eingepreist, aber die Märkte könnten mit einer weiteren Lockerung rechnen. Daher ist es möglich, dass der USD nach der Veröffentlichung der Entscheidung an Wert gewinnt. Sollte die BOJ die Zinsen beibehalten, könnte der USDJPY-Kurs steigen. Andernfalls könnte ein Kursrückgang unter 140,0000 die Kurse auf die nächste Unterstützungszone bei 138,0000 drücken. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.