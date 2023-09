Brent auf 10-Monats-Hoch über 95 $

🔼Öl setzt seine Rallye angesichts der angespannten Marktlage fort Der Ölpreis setzt seine Erholung fort, die durch die Maßnahmen der OPEC+ ausgelöst wurde, insbesondere durch die Verlängerung der Förderkürzungen durch Saudi-Arabien und Russland. Beide Länder kündigten vor zwei Wochen an, dass sie die Produktions- und Exportkürzungen bis zum Ende des Jahres verlängern werden. Dies überraschte die Märkte, da eine einmonatige Verlängerung weithin erwartet wurde. Die Entwicklung der Rohöl-Futures-Kurve zeigt, dass der Markt kurzfristig unterversorgt sein könnte und dass der physische Ölmarkt enger wird. Ein Blick auf das nachstehende Diagramm, in dem die aktuelle Terminkurve sowie die Kurven der vergangenen Woche und des vergangenen Monats eingezeichnet sind, zeigt einen starken Anstieg der kurzfristigen Kontrakte. Eine solche Situation deutet darauf hin, dass entweder die kurzfristige Nachfrage sehr stark ist oder das kurzfristige Angebot eingeschränkt ist. Letzteres scheint der Fall zu sein, da es noch eine Reihe von Fragen zum chinesischen Nachfragewachstum gibt. Die Differenz zwischen dem 1-Monats-Brent-Kontrakt und dem 4-Monats-Brent-Kontrakt nähert sich der Marke von 4 $ pro Barrel - ein Niveau, das seit Mitte November 2022 nicht mehr erreicht wurde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP Quelle: Bloomberg Finance LP Ein Blick auf das Diagramm von Brent (OIL) im Intervall D1 zeigt, dass der Preis auf Tageshöchstständen knapp unter der Marke von 95,50 $ liegt. Die Ölpreise sind seit ihrem Tiefststand Ende August um mehr als 15% gestiegen, und sowohl Marktanalysten als auch Insider der Ölindustrie sagen, dass die Marke von 100 $ pro Barrel bald erreicht werden könnte. Zwar scheint sich ein Konsens über die Prognose zu bilden, dass die 100 $-Marke durchbrochen wird, doch wird fast gleichermaßen akzeptiert, dass ein solcher Ausbruch nur von kurzer Dauer sein wird, da die jüngsten Gewinne so schnell erzielt wurden, der Markt stark überkauft ist und die Fundamentaldaten ein solches Preisniveau nicht rechtfertigen. Der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gilt, befindet sich im Bereich von 98 $ pro Barrel - etwa 2,5% über dem aktuellen Marktpreis - und ist mit den lokalen Höchstständen aus der zweiten Hälfte des Jahres 2022 markiert. Quellen: xStation5 von XTB NEU: Teilaktien bei XTB - FRACTIONAL SHARES Ob Allianz, Tesla, Apple oder andere mehr - Handeln Sie ab sofort Teilaktien bei XTB

